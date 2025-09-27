અસમના બોડોલેન્ડમાં થયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપને મોટો ઝટકો, એકલા હાથે ચૂંટણી લડવું ભારે પડ્યું!
Assam Bodoland Territorial Council Election Result: અસમના બોડોલેન્ડમાં થયેલી ટેરિટોરિયલ કાઉન્સિલ ઈલેક્શનના પરિણામો ભાજપ માટે આંચકો લાવી શકે છે. કારણ કે એકલા હાથે લડેલા ભાજપને મોટો ઝટકો મળતો જોવા મળી રહ્યો છે.
અસમમાં થયેલી સ્થાનિક ચૂંટણીઓ (Assam Bodoland Territorial Council Election) માં ભાજપ અને મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. લગભગ પાંચ વર્ષ બાદ બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ (BPF) એકવાર ફરીથી સત્તામાં વાપસી કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. શરૂઆતી પરિણામોમાં બીપીએફએ 40માંથી 19 સીટ પર લીડ મેળવી છે. જ્યારે બહુમત માટે 21 સીટની જરૂર હોય છે.
બીપીએફ 19 સીટ પર આગળ છે. ભાજપને ફક્ત 13 સીટો પર લીડ છે. જ્યારે યુપીપીએલ આઠ પર અને કોંગ્રેસનું તો હજું ખાતું પણ ખુલ્યું નથી. અત્રે જણાવવાનું કે આ ચૂંટણીમાં ભાજપ એકલા હાથે ચૂંટણી લડ્યું હતું. મતદાન 22 સપ્ટેમ્બરે થયું હતું. આ ચૂંટણીમાં 316 ઉમેદવાર મેદાનમાં હતા.
ભાજપના નેતાએ સંકેત આપ્યા છે કે પાર્ટી બીપીએફને સમર્થન આપીને પરિષદમાં સરકાર બનાવવાનો રસ્તો સાફ કરી શકે છે. જો કે તેમણે કહ્યું કે હજુ અંતિમ પરિણામોની રાહ જોવાની રહેશે. એ સ્પષ્ટ છે કે જનાદેન વિખરાયેલો છે. મુખ્યમંત્રી હિંમતા બિસ્વા સરમાએ ચૂંટણી પ્રચારમાં અનેક દિવસો સુધી જોરદાર કેમ્પેઈન કર્યું હતું.
નોંધનીય છે કે 2020ની ચૂંટણીમાં બીપીએફ 17 સીટો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. પરંતુ ભાજપ અને યુપીપીએલએ ગઠબંધન કરીને પરિષદમાં સરકાર બનાવી હતી. ભાજપ 2020માં 24 સીટો પર ચૂંટણી લડીને 9 સીટ મેળવી હતી. આ વખતે 30 સીટો પર ઉમેદવાર ઉતાર્યા હતા. યુપીપીએલ હાલમાં પરિષદમાં બિરાજમાન પ્રાદેશિક પક્ષ છે આ વખતે 8 પર આગળ છે. કોંગ્રેસ 40 સીટો પર ઉમેદવારો ઉતારવા છતાં સંપૂર્ણ રીતે સાફ જોવા મળી રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે બીપીએફ 2006 અને 2011માં કોંગ્રેસ સરકારમાં સામેલ હતી. 2014માં લોકસભા ચૂંટણીથી પહેલા કોંગ્રેસથી અલગ થઈ. 2021 વિધાનસભા ચૂંટણી કોંગ્રેસ સાથે લડી બાદમાં એનડીએને સમર્થન આપ્યું હતું.
