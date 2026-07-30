/અસમમાં જળપ્રલયએ તારાજી સર્જી; 7 જિલ્લામાં સ્થિતિ ખુબ ખરાબ, મૃત્યુઆંક 78 પર પહોંચ્યો

પૂર્વોત્તર રાજ્ય અસમમાં ભયાનક પુરની સ્થિતિએ કાળજું કંપાવી દીધુ છે. સ્થિતિ હજુ પણ સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય થઈ શકી નથી. સતત વરસાદ અને પાણી ભરાવવાના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવન પ્રભાવિત છે. લેટેસ્ટ સરકારી આંકડા મુજબ પુરથી મૃત્યુ પામેલા લોકોનો આંકડો વધીને 78 થઈ ગયો છે. હાલ સાત જિલ્લા હજુ પણ પુરની ચપેટમાં છે. જ્યાં 3 લાખથી વધુ લોકો આ આફતનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ હજારો હેક્ટર ખેતી જમીન જળમગ્ન થવાથી ખેડૂતો પણ ભારે મુશ્કેલીમાં છે.
સૌથી વધુ પ્રભાવિત વિસ્તારો
પુરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં શિવસાગર, ચરાડદેવ, ગોલાઘાટ, જોરહાટ, નગાંવ, વિશ્વનાથ અને કામરૂપ (મેટ્રો) સામેલ છે. આ સાત જિલ્લાઓના 21 રાજસ્વ સર્કિલો હેઠળ આવતા 551 ગામડાઓ પ્રભાવિત છે. વહીવટીતંત્રના જણાવ્યાં મુજ કુલ 3,00,031 લોકો પુરથી પ્રભાવિત થયા છે. બુધવારે પુરથી 3 વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. જેમાં 2 લોકોના જીવ શિવસાગર જિલ્લામાં થયા જ્યારે એક વ્યક્તિનું ગોલાઘાટમાં મોત થયું. ત્યારબાદ રાજ્યમાં પુરની સ્થિતિમાં મૃત્યુનો કુલ આંક 78 સુધી પહોંચી ગયો છે.
ખેતી પર ભારે અસર
પુરની અસર ફક્ત લોકો પર જ નહીં પરંતુ ખેતીવાડી ઉપર પણ ખુબ થઈ છે. સરકારી રિપોર્ટ મુજબ 21,523.08 હેક્ટર ખેતીની જમીન પાણીમાં ડૂબાડૂબ છે. જેનાથી ખેડૂતોના પાક ફેલ જવાનું જોખમ સર્જાયું છે અને તેમણે ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે.
ગુવાહાટીના અનેક વિસ્તારો પ્રભાવિત
કામરૂપ (મેટ્રો) જિલ્લામાં શહેરી પુરની સ્થિતિ બનેલી છે. જિલ્લાના ત્રણ રાજસ્વ સર્કિલોના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવવાથી લોકોની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ છે. પડુંબારી, બોરાગાંવ, એક્સેલકેયર હોસ્પિટલ વિસ્તાર, લચિત નગર, જૂ રોડ, રુક્મણીગાવ, અનિલનગર, નવીનનગર, સતગાંવ, બેહરબારી, હાટીગાંવ, વાયરલેસ, જોરાબાટ, અને કામારકુચી જેવા વિસ્તારો જળમગ્ન થવાની સમસ્યા છે.
#WATCH | Assam: Nepalikhuti in Assam's Sivasagar district has been devastated by the Dikhow River flood. Homes, farms, livestock, and livelihoods have been swept away and are buried under sand and silt.
Even after the floodwaters have receded, the situation in Nepalikhuti… pic.twitter.com/ePYLuDO3SZ
— ANI (@ANI) July 29, 2026
રાહત અભિયાન યુદ્ધસ્તરે
પુર પ્રભાવિત લોકો સુધી રાહત પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકારે અભિયાન તેજ કર્યું છે. પ્રશાસન તરફથી 30 ટ્રકોમાં ખાદ્યાન્ન, કપડાં અને અન્ય જરૂરી રાહત સામગ્રી પ્રભાવિત વિસ્તારો માટે રવાના કરાઈ છે. રાહત કાર્યમાં મંત્રી, સાંસદ, વિધાયક, પાર્ટી કાર્યકરોની સાથે પોલીસ અને પ્રશાસનિક ટીમો પણ સક્રિય રીતે લાગી છે.
સરકારનો મદદનો ભરોસો
અસમના મંત્રી અતુલ બોરાએ કહ્યું કે, રાજ્ય સરકાર પુર પ્રભાવિત દરેક પરિવાર સુધી દરેક શક્ય મદદ પહોંચાડવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત પરિવારોને 15000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ અપાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત ભોજન, કપડાં અને દૈનિક જરૂરિયાતનો સામાન પણ સતત ઉપલબ્ધ કરાવાઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી રાહત અને બચાવ અભિયાન ચાલુ રહેશે.
લોકોના ઘર પાણી પાણી
પુરના કારણે હજારો લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા અને મોટા પાયે કૃષિ જમીન તબાહ થઈ. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ઉતરવા તો લાગ્યા છે પરંતુ હજુ પણ માટીથી બનેલા ઘરો રહેવા લાયક રહ્યા નથી. અનેક મકાનોમાં હજુ પણ કીચડ અને પાણી ભરાયેલા છે. જ્યારે ફર્શ અને પાયાને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યુ છે. આવામાં મોટી સંખ્યામાં પરિવાર હજુ પણ રાહત શિબિરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે.
શિબિરોમાં વ્યવસ્થા
રાજ્ય સરકાર તરફથી રાહત શિબિરોમાં રહેતા લોકોને ભોજન, પીવાનું પાણી અને અન્ય જરૂરી સામાન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રશાસન ચોખા, દાળ, મીઠું, તેલ જેવી ખાદ્ય સામગ્રીની સાથે સાથે દવાઓ, પશુઓનો ચારો, ફિનાઈલ અને બ્લિચિંગ પાઉડર પણ પૂરા પાડી રહ્યું છે. અનેક સ્વયંસેવી સંગઠનો પણ પ્રભાવિત પરિવારની મદદે આગળ આવ્યા છે. એકલા મહતગાંવમાં જ 384 પરિવારો પુરથી પ્રભાવિત થયા છે. જ્યાં રાહત શિબિરોમાં જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. તે પહેલા મુખ્યમંત્રી ડો. હિમંત બિસ્વા સરમાએ પણ પ્રભાવિત ક્ષેત્રોની મુલાકાત કરી રાહત શિબિરોમાં લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી હતી.