/અસમમાં જળપ્રલયએ તારાજી સર્જી; 7 જિલ્લામાં સ્થિતિ ખુબ ખરાબ, મૃત્યુઆંક 78 પર પહોંચ્યો

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અસમમાં 'જળપ્રલય'એ તારાજી સર્જી; 7 જિલ્લામાં સ્થિતિ ખુબ ખરાબ, મૃત્યુઆંક 78 પર પહોંચ્યો

Assam Flood: અસમમાં સતત વરસાદ અને પુરની સ્થિતિએ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે. રાજ્યમાં પૂરથી જીવ ગુમાવનારા લોકોની સંખ્યા વધીને 78 થઈ છે. જ્યારે 7 જિલ્લામાં હાલાત સૌથી વધુ ખરાબ છે. 4 લાખથી વધુ લોકો પુરથી પ્રભાવિત થયા છે ને રાહત તથા બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:43 AM IST
અસમમાં 'જળપ્રલય'એ તારાજી સર્જી; 7 જિલ્લામાં સ્થિતિ ખુબ ખરાબ, મૃત્યુઆંક 78 પર પહોંચ્યો
Image Credit: સોશિયલ મીડિયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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