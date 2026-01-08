Prev
સરકારની મોટી જાહેરાત... બિહાર બાદ આ રાજ્યની મહિલાઓને મળશે 10,000 રૂપિયા

MMUA Scheme : બિહાર બાદ હવે આ રાજ્યની સરકાર મહિલાઓ માટે ખાસ યોજના ચલાવી રહી છે. આ યોજના અંતર્ગત મહિલાઓને આત્મનિર્ભર તરફ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 10,000 રૂપિયા આપી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:16 PM IST

MMUA Scheme : સરકાર મહિલાઓને આર્થિક અને સામાજિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. આ યોજનાઓ દ્વારા સરકારનો ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને દેશના વિકાસમાં ભાગ લેવા માટે સશક્ત બનાવવાનો છે. ત્યારે આજે અમે તમને આસામ સરકારની એક યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જેમાં સરકાર મહિલાઓને 10,000 રૂપિયા આપી રહી છે.

આસામમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સરકાર મહિલાઓ માટે એક મોટી યોજના અમલમાં મૂકી રહી છે. બિહાર બાદ આસામ સરકારે મહિલા સશક્તિકરણને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકતા અભિયાન (MMUA) શરૂ કર્યું છે. આ યોજના હેઠળ સ્વ-સહાય જૂથો (SHG)ની મહિલાઓને તેમના બેંક ખાતાઓમાં સીધા 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

યોજનાનો ઉદ્દેશ

આસામ સરકારનું કહેવું છે કે આ યોજના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગાર વધારશે, કૌટુંબિક આવકમાં સુધારો કરશે અને મહિલાઓને પોતાના નાના વ્યવસાયો શરૂ કરવા સક્ષમ બનાવશે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં આ યોજનાનો 1.5 મિલિયનથી વધુ મહિલાઓએ લાભ લીધો છે. આ યોજનાનું પ્રારંભિક ટાર્ગેટ 3.2 મિલિયન મહિલાઓ સુધી પહોંચવાનું હતું, પરંતુ આ ટાર્ગેટ હવે વધારીને 4 મિલિયન મહિલાઓ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારી માહિતી અનુસાર, આશરે 8,00,000 મહિલાઓ લખપતિ બની ચૂકી છે.

યોજનાનો લાભ

પ્રથમ હપ્તો : મહિલાઓને રૂપિયા 10,000ની પ્રારંભિક રકમ મળશે
બીજો હપ્તો: જો મહિલા સફળતાપૂર્વક પોતાનો વ્યવસાય ચલાવી રહી હોય, તો તેને ઓછા વ્યાજ દરે 25,000 સુધીની લોન મળશે
ત્રીજો હપ્તો: જો વ્યવસાય સફળ થાય, તો 50,000 સુધીની સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

આ યોજના એવી મહિલાઓ માટે છે જે માન્ય સ્વ-સહાય જૂથ (SHG)ની સભ્ય છે. અરજી કરવા માટે તમારા જિલ્લામાં પંચાયત અથવા બ્લોક સ્તરે કાર્યરત SHGનો સંપર્ક કરો. જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો, જેમ કે તમારું આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો, રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર અને SHG સાથે જોડાણનો પુરાવો. નોંધણી પછી, 10,000નો પ્રથમ હપ્તો સીધો મહિલાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

AssamMMUA Schemeassam govtGOVT SCHEMEWomen empowerment

