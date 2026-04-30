Congress Exit Poll 2026: Exit Polls ના પરિણામમાં કોંગ્રેસનું શું મળ્યું? ક્યાં ફાયદો, ક્યાં નુકસાન, આ રહ્યાં આંકડા
Congress Exit Poll 2026: વિધાનસભા ચૂંટણી ખતમ થયા બાદ એક્ઝિટ પોલના પરિણામ સામે આવી ગયા છે. આ વચ્ચે કોંગ્રેસની સ્થિતિ વિશે પણ માહિતી સામે આવી ગઈ છે. જ્યાં કેરળ-તમિલનાડુમાં પાર્ટીને આશા જોવા મળી રહી છે.
- કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન માટે સારા સમાચાર
- પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં પાર્ટીને ઝટકો
- તમિલનાડુમાં DMK ગઠબંધનને મળી શકે છે જીત
દેશના 5 રાજ્યોની ચૂંટણી બાદ આવેલા એક્ઝિટ પોલમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ મિશ્રિત જોવા મળી રહી છે. કેટલીક જગ્યા પર પાર્ટી માટે આશા જોવા મળી રહી છે, તો કેટલાક રાજ્યોમાં સ્થિતિ નબળી પડી રહી છે. દક્ષિણ ભારતમાં કોંગ્રેસ માટે થોડા રાહતના સમાચાર છે. કેરળમાં જે સત્તા વિરોધી લહેર હતી તેનાથી કોંગ્રેસને ફાયદો થઈ શકે છે. તમામ એક્ઝિટ પોલમાં કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનની સરકાર બની શકે છે. તેનાથી દક્ષિણ ભારતમાં પાર્ટીની પકડ મજબૂત થવાની આશા વધી રહી છે.
તમિલનાડુમાં પણ કોંગ્રેસ માટે સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. ત્યાં ડીએમકે ગઠબંધન ફરી સત્તામાં વાપસી કરી શકે છે અને તે ગઠબંધનમાં કોંગ્રેસ પણ સામેલ છે. એટલે કે જો અનુમાન સાચા સાબિત થાય તો કોંગ્રેસ ત્યાં પણ સરકારનો હિસ્સો રહેશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ
પશ્ચિમ બંગાળમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ ઠીક જોવા મળી રહી નથી. એક સમય પર જ્યાં કોંગ્રેસનો દબદબો હતો, ત્યાં પાર્ટીને માત્ર બે સીટો મળી શકે છે. આ રીતે અસમમાં પણ કોંગ્રેસને ફાયદો થતો જોવા મળી રહ્યો નથી. પાર્ટી ત્યાં મુશ્કેલથી 30 સીટો સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે તેણે ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ અને મુખ્યમંત્રી પર ઘણા મોટા આરોપ લગાવ્યા હતા. પુડુચેરીમાં પણ કોંગ્રેસની નબળી પડી રહી છે. એક્ઝિટ પોલ અનુસાર પાર્ટી ત્યાં 10 સીટનો આંકડો પાર કરી શકતી જોવા મળી રહી નથી.
કોંગ્રેસની સ્થિતિ ઉત્તર ભારતથી લઈને પૂર્વોત્તર સુધી નબળી
દેશમાં જોવામાં આવે તો કોંગ્રેસની સ્થિતિ ઉત્તર ભારતથી લઈને પૂર્વોત્તર સુધી નબળી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતથી લઈને અસમ સુધી પાર્ટીને ખાસ સફળતા મળી રહી નથી. ઉત્તર ભારતમાં તો કોંગ્રેસની સ્થિતિ સીમિત થઈ રહી છે અને તે કેટલાક રાજ્યોમાં સમેટાઈ રહી છે. દક્ષિણ ભારતમાં પાર્ટીની સ્થિતિ થોડી સારી છે. કર્ણાટક બાદ હવે કેરળમાં સરકાર બની શકે છે. એક્ઝિટ પોલ સંકેત આપી રહ્યાં છે કે કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી સારી રહી નથી પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં તેને આશાનું કિરણ જરૂર જોવા મળી રહ્યું છે.
