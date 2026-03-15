બંગાળ સહિત 5 રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર, જાણો ક્યારે થશે મતદાન, ક્યારે આવશે પરિણામ
Assembly Election 2026 : ભારતના ચૂંટણી પંચે બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તારીખો જાહેર કરી છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે આ રાજ્યોમાં મતદાર યાદીઓની ખાસ સઘન સુધારણા પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા બદલ તમામ કર્મચારીઓને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા છે.
Assembly Election 2026 : ભારતના ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ, આસામ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી છે. પાંચેય વિધાનસભાઓનો કાર્યકાળ મે મહિનામાં સમાપ્ત થવાનો છે. આસામ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં 9 એપ્રિલે મતદાન થશે, જેનું 4 મેના રોજ પરિણામ જાહેર થશે. જ્યારે બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે તેમજ તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે મતદાન થશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા માટેના સૌથી મોટા જંગની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ વખતે બંગાળમાં બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાશે. રાજ્યમાં મતદાન 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ થશે, જ્યારે ચૂંટણીના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. ગયા વખતે આઠ તબક્કામાં મતદાન થયું હતું, જો કે, આ વખતે ચૂંટણી ફક્ત બે તબક્કામાં યોજાવાની છે. તારીખોની જાહેરાત સાથે જ બંગાળમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.
બંગાળમાં 2021માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસે મારી હતી બાજી
2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 2 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ચૂંટણીઓમાં મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ 294 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 213 બેઠકો જીતીને સત્તામાં પાછી આવી હતી. જે 2016ની ચૂંટણીઓ કરતા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. 77 બેઠકો જીતીને ભાજપ પ્રથમ વખત રાજ્યમાં મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો. ડાબેરી અને કોંગ્રેસ પક્ષનું ગઠબંધન - જે લાંબા સમય સુધી પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા પર હતું, જે શૂન્ય બેઠકો પર સમેટાયું. ભારતીય ધર્મનિરપેક્ષ મોરચા અને સ્વતંત્ર ઉમેદવારોએ એક-એક બેઠક મેળવી હતી.
2021માં આ પાંચેય રાજ્યોની ચૂંટણીઓ 26 ફેબ્રુઆરીએ યોજાઈ હતી. અગાઉના પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આઠ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. 2021માં પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, આસામ અને કેરળ વિધાનસભાઓની મુદત અનુક્રમે 7 મે, 10 મે, 20 મે અને 23 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ રહી છે. પુડુચેરી વિધાનસભાનો કાર્યકાળ છેલ્લે 15 જૂને સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.
