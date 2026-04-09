વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: અસમમાં મતદાન ટાણે જ કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો, ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી, પાર્ટી પણ છોડી
Assembly Election 2026: દેશના બે રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આજે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. સત્તાધારી પક્ષ સત્તા જાળવી રાખશે કે વિપક્ષ પરચો બતાવી બાજી પલટશે તે તો આવનારો સમય કહેશે પરંતુ તે પહેલા અસમમાં એક મોટો ખેલ પડી ગયો છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારે મતદાન ટાણે જ પાર્ટી છોડી અને ઉમેદવારી પણ પાછી ખેંચી લીધી.
- અસમ, કેરળમ અને પુડુચેરીમાં આજે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે થઈ રહ્યું છે મતદાન
- અસમમાં મતદાન ટાણે જ કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો મળ્યો, ઉમેદવારે પાર્ટી છોડી, ઉમેદવારી પણ પાછી ખેંચી
- ઉદલગુરી સીટથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુરેન દાયમારી કેમ આ પગલું ભર્યું તે પણ જાણો
Assembly Elections 2026 Voting દેશના બે રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કેરળમ, અસમ અને પુડુચેરીમાં આજે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચના આંકડાઓ મુજબ આ ત્રણેય જગ્યાએ કુલ થઈને લગભગ 5.3 મતદારો આજે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે. જો કે અસમમાં મતદાન ટાણે જ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે જે કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનું કારણ હોઈ શકે છે.
અસમમાં થઈ રહ્યું છે મતદાન
અસમમાં આજે 126 બેઠકો માટે મતદાન ચાલુ છે. મતગણતરી 4થી મેના રોજ હાથ ધરાશે. મતદાન સવારે 7 વાગે શરૂ થયું. રાજ્યાં હાલ ભાજપના નેતૃત્વવાળી સરકાર છે અને સતત ત્રીજીવાર સત્તામાં આવવા માટે પ્રયત્નો ચાલુ છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનમાં રાયજોર દળ અને CPI(M) સામેલ છે. અસમમાં 126 વિધાનસભા બેઠકો માટે કુલ 2.5 કરોડથી વધુ નોંધાયેલા મતદારો છે. જ્યારે 722 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
મતદાન પહેલા જ મોટો ખેલ થઈ ગયો
આજે સવારે મતદાન શરૂ થયું તે પહેલા મોટો ખેલ ખેલાઈ ગયો. ઉદલગુરી સીટથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુરેન દાયમારીએ પોતાનું નામ પાછું ખેંચ્યુ છે. આ ઉપરાંત પાર્ટીમાંથી પણ રાજીનામું આપી દીધુ. તેમણે મીડિયા સામે તેની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે તેઓ પાર્ટી છોડી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાનું પણ કહ્યું. એક વરિષ્ઠ ચૂંટણી અધિકારીનું કહેવું છે કે ભલે સુરેન દાયમારે નામ પાછું ખેંચ્યું હોય પરંતુ ઈવીએમમાં તેમનું નામ યથાવત રહેશે.
અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ મતદારો હજુ પણ તેમના નામ પર મત આપી શકશે. કારણ કે નામ પાછું ખેંચવાની તારીખ વીતી ચૂકી છે અને મતદાનના ગણતરીના સમય પહેલા તેમણે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી. આવામાં ઈવીએમમાંથી નામ હટાવી શકાય નહીં. આ મામલે કોંગ્રેસ ઉપર પણ માછલા ધોવાઈ રહ્યા છે તથા સીએમ હિમંતા બિસ્વા સરમાનો એ દાવો પણ ચર્ચામાં છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના અડધા ઉમેદવારો તે પોતે નક્કી કરશે. હવે અચાનક જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે પાર્ટી છોડી તો તેના પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. સુરેન દાયમારી અંગે કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે તેમણે મીડિયા સામે જ તેની જાહેરાત કરી છે. આ અંગે પાર્ટીને કોઈ રાજીનામું મોકલ્યું નથી.
શું કહેવું છે સુરેન દાયમારીનું?
સુરેન દાયમારીનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસમાં રહેવાનો કોઈ ફાયદો નથી. તેમણે મારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. કોંગ્રેસ ફક્ત મિયાઓ માટે કામ કરે છે. પંરતુ આ પાર્ટીએ ક્યારેય મારા જેવા જનજાતીય લોકોને હક આપ્યા નથી. તેમના માટે કશું કર્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસે મને ઉદલગુરી સીટથી મેદાનમાં ઉતાર્યા પરંતુ પ્રચારમાં કોઈ સપોર્ટ કર્યો નહીં. દાયમારીએ કહ્યું કે, મે પાર્ટી લીડર પાસે અનેકવાર રજૂઆતો કરી કે મારા માટે અહીં પ્રચાર કરવા આવે. પરંતુ તે લોકોએ મારા ફોન જ રીસિવ ન કર્યા. મને એ વાતનું દુખ છે કારણ કે મારી કોઈએ મદદ કરી નહીં. જિલ્લા કોંગ્રેસ કમિટીએ પણ સાથ ન આપ્યો.
કોણ છે સુરેન દાયમારી
સુરેન દાયમારી 73 વર્ષના પૂર્વ સરકારી કર્મચારી અને હવે કોંગ્રેસના નેતા છે. દાયમારીએ આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કોંગ્રેસ જોઈન કરી હતી. તેમનું કહેવું છે કે ઉદલગુરી સિટ પર કોંગ્રેસ વર્ષોથી નબળી છે. આમ છતાં તેમણે અહીં પાર્ટીને મજબૂત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છતાં કોઈ સમર્થન મળ્યું નહીં. તેમણે કહ્યું કે મે તો ટિકિટ માંગી જ નહતી. આ પાર્ટીએ મારો સાથ ક્યારેય આપ્યો નથી. આથી હું પાર્ટી છોડી રહ્યો છું અને ઉમેદવાર પણ નહીં રહું. અત્રે જણાવવાનું કે આ સીટથી ભાજપ મુકાબલામાં નથી. કોંગ્રેસની ટક્કર બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ અને યુનાઈટેડ પીપલ્સ પાર્ટી સાથે છે.
કેરળમ વિધાનસભા ચૂંટણી
કેરળમમાં પણ આજે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આજે 2.7 કરોડ મતદારો કેરળની 140 વિધાનસભા સીટો પર 883 ઉમેદવારોનું ભાગ્ય નક્કી કરવા માટે મતદાન કરી રહ્યા છે. આ વખતે ચૂંટણીમાં લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF), કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળું યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) અને ભાજના નેતૃત્વવાળા નેશનલ ડેમોક્રેટિક અલાયન્સ (NDA) વચ્ચે કાંટાની ટક્કર છે.
પુડુચેરી વિધાનસભા ચૂંટણી
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં પણ આજે સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. 30 સીટો માટે મતદાન ચાલુ છે. જેના માટે કુલ 10,14,070 મતદારો નોંધાયેલા છે. પુડુચેરીમાં બહુકોણીય મુકાબલો છે જેમાં ઓલ ઈન્ડિયા NR કોંગ્રેસ, ભાજપ અને કોંગ્રેસ-ડીએમક ગઠબંધન સામેલ છે.
