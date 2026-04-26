વિધાનસભા ચૂંટણી: પરિણામો પહેલા સટ્ટા બજારનો ચોંકાવનારો દાવો, બંગાળથી લઈ તમિલનાડુમાં કોની બનશે સરકાર?
Phalodi Satta Bazaar Predictions: ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચૂંટણીઓ થઈ રહી છે. જેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન બાકી છે બાકી બધે મતદાન પૂરું થઈ ગયું અને 4 મેના રોજ પરિણામનો દિવસ છે. પરંતુ તે પહેલા સટ્ટા બજાર શું કહે છે તે પણ જાણવા જેવું છે.
કેરળમ, તમિલનાડુ, પુડ્ડુચેરી અને અસમમાં મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન પતી ગયું અને બીજા તબક્કાનું મતદાન હજું બાકી છે. બંગાળમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન 29 એપ્રિલના રોજ થવાનું છે અને આ સાથે જ તમામ ચૂંટણીવાળા રાજ્યોમાં મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી થશે અને એક સાથે 4 મેના રોજ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. આ વખતે લોકોમાં પરિણામને લઈને ખુબ ઉત્સાહ છે કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભગવાની લહેર હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે પરંતુ સટ્ટા બજાર શું કહે છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે. જાણો સટ્ટા બજારની ગણતરીઓ શું કહે છે...
સટ્ટા બજારમાં શું ચાલે છે ગણતરી
વર્ષ 2026માં બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને અસમ રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થઈ છે. બધે પરિણામો 4થી મેના રોજ જાહેર થશે પરંતુ તે પહેલા સટ્ટા બજારમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. વર્ષ 2026ના સૌથી મોટા ચૂંટણી સંગ્રામ વિશે પણ કઈક એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. જેણે રાજકીય પક્ષોના ધબકારા વધાર્યા છે.
બંગાળના પરિણામો વિશે મોટો ખુલાસો
સૂત્રોનું માનીએ તો ચૂંટણી પરિણામો પહેલા દેશના સટ્ટા બજારોમાં ગરમાવો વધી ગયો છે. ફલૌદી સટ્ટા બજારનું માનીએ તો આ વખતે બંગાળમાં દીદીની ખુરશી પર ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે એવો સંકેત જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે સટ્ટા બજાર મમતાની હજુ પણ લીડ સાથે 150 સીટો દેખાડે છે. પરંતુ બીજી બાજુ બજાર ભાજપને પણ 120 સીટોથી ઉપર દેખાડે છે. જેના કારણે આ અનુમાને કાંટાની ટક્કર દેખાડી બંને પાર્ટીના નેતાઓના ધબકારા વધાર્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે ચૂંટણીની જાહેરાત થયા બાદ સટ્ટા બજારે ટીએમસીને ખુબ મજબૂત દેખાડી અને ત્યારબાદ સતત ટીએમસીનો ગ્રાફ નીચે ગયો છે.
તમિલનાડુમાં કોણ હોટ ફેવરિટ
તમિલનાડુમાં આ વખતે ત્રિકોણીય મુકાબલો હોવાનું કહેવાય છે પરંતુ સટ્ટા બજારનું માનીએ તો ગત વખતની જેમ આ વખતે પણ મુકાબલો એકતરફી હોવાનું કહેવાય છે. જ્યાં AIADMKના નેતૃત્વવાળું એનડીએ ગઠબંધન સંઘર્ષ કરતું જોવા મળી રહ્યું છે ત્યાં બીજી બાજુ અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા ટીવીકે પ્રમુખ વિજયની પણ રાજકીય ઈનિંગ ઠીક ઠીક શરૂ થવાના સંકેત છે. ફલૌદી સટ્ટા બજારની ગણતરી મુજબ ડીએમકેને 145થી 150 સીટો મળવાનું અનુમાન છે. AIADMKને તેમણે 50થી 60 સીટો મળે તેવું અનુમાન લગાવ્યું છે. જ્યારે વિજયની ટીવીકે ને 8થી 10 સીટોનો અંદાજ લગાવ્યો છે.
અસમમાં સરમાનો જાદુ!
અસમમાં શરૂઆતથી જ સરમા સરકાર કોંગ્રેસની સરખામણીએ મજબૂત નજરે ચડી રહી હતી. સટ્ટા બજારના આંકડાએ પણ એ વાતનો સંકેત આપ્યો. સૂત્રોનું માનીએ તો રાજસ્થાનના જાણીતા ફલૌદી સટ્ટા બજારના આંકડા મુજબ હિમંતા બિસ્વા સરમાના નેતૃત્વમાં ભાજપના ગઠબંધનને 90થી વધુ સીટો મળી શકે છે. જ્યારે બીજી બાજુ કોંગ્રેસ ગઠબંધન માટે સટ્ટા બજારમાં 30થી 35 સીટોનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. અંદાજા મુજબ આ વખતે પણ કોંગ્રેસે વિપક્ષમાં બેસવું પડી શકે છે.
પુડ્ડુચેરીમાં કાંટાની ટક્કર
પુડ્ડુચેરીમાં આ વખતે સટ્ટા બજાર દ્વારા ભવિષ્યવાણી કરાઈ છે કે આ વખતની ચૂંટણીમાં એન રંગા સ્વામીને ચૂંટણી જીતવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આમ તો ફલૌદી સટ્ટા બજાર અહીં રંગા સ્વામીના નેતૃત્વવાળા એનડીએ ગઠબંધનને લીડમાં દેખાડી રહ્યું છે. પરંતુ ઈન્ડિયા ગઠબંધન પણ તેમના અંદાજા મુજબ કોઈ વધુ પાછળ નથી. આવામાં પુડ્ડુચેરીમાં મુકાબલો રસપ્રદ રહી શકે છે. ફિલ્મી પડદેથી રાજકારણમાં કૂદી પડેલા વિજયકુમાર પોતાની પાર્ટી ટીવીકે સાથે કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં જોવા મળી શકે છે.
કેરળમાં કોણ?
કેરળ હવે કેરળમ તરીકે ઓળખાઈ રહ્યું છે ત્યારે અહીં આ વખતે એલડીએફ અને યુડીએફ વચ્ચે આરપારની જંગ જોવા મળી શકે છે. બીજી બાજુ પીએમ મોદીથી લઈને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ભાજપના મૂળિયા મજબૂત કરવા માટે ખુબ પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ એવી અસર જોવા ન મળી શકે. સટ્ટા બજારના આંકડા મુજબ કેરળમમાં યુડીએફની વાપસીનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. સટ્ટા બજાર મુજબ યુડીએફને 80 થી 85 સીટ મળી શકે છે. જ્યારે એલડીએફના ખાતામાં 60થી 65 સીટો જઈ શકે. ફલૌદી સટ્ટા બજારના આંકડા મુજબ ભાજપને ફક્ત 1 કે 2 સીટો મળી શકે છે.
ખાસ નોંધ: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી અખબાર, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને સટ્ટા બજારના જાણકારોના માધ્યમથી આપવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ પ્રકારના સટ્ટાને પ્રોત્સાહન આપવાનો નથી. Z 24 કલાક દ્વારા તેના વિશે કોઈ દાવો કરવામાં આવ્યો નથી. આ માત્ર અનુમાન છે. ચૂંટણીના પરિણામો 4 મે 2026ના રોજ જાહેર થશે. ત્યારબાદ જ ખબર પડી શકશે કે કયાં કોના માથે સત્તાનો કળશ ઢોળાશે.
