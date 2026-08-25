/અમિત શાહ કઈ ઉંમરે બન્યા હતા પહેલીવાર ધારાસભ્ય? તમને કદાચ જવાબનો અંદાજ પણ નહીં હોય!

દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લગભગ ત્રણ દાયકાથી રાજકારણમાં સક્રિય છે. એમને પહેલી ચૂંટણી 1997માં લડી હતી. જે ગુજરાતની સરખેજ વિધાનસભા બેઠક માટે પેટાચૂંટણી હતી, જેમાં તેઓ ભાજપની ટિકિટ પરથી લડયા હતા. આ જીત સાથે, તેઓ પહેલી વાર ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય બન્યા હતા. એમનો અમદાવાદ અને ભાજપ સાથે બહુ જ વિશેષ સંબંધ છે.
સરખેજ બેઠક પરથી મળી હતી પહેલી તક
ભાજપ નેતા અમિત શાહની ચૂંટણી સફર ગુજરાતના સરખેજ વિધાનસભા મતવિસ્તારથી શરૂ થઈ હતી. એ સમયે અમદાવાદ જિલ્લાની એક મહત્વપૂર્ણ વિધાનસભા બેઠક હતી. ભાજપે તેમને 1997 ની પેટાચૂંટણી માટે પોતાના સત્તાવાર ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે આ જ બેઠક પરથી સતત ચૂંટણીઓ જીતી હતી. 2008ના સીમાંકન બાદ, સરખેજ મતવિસ્તાર નાબૂદ થતાં અમિત શાહે 2012 માં નારણપુરા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી, જેમાં લગભગ 70 ટકા મતો સાથે વિજય મેળવ્યો હતો. અમિત શાહનો આ વિસ્તારો ગઢ ગણાય છે. સરખેજથી લઈને સાણંદ અને ગાંધીનગરથી લઈને કલોલ સુધીનો મત વિસ્તારમાં અમિત શાહનો ગઢ ગણાય છે. આજે એ આ વિસ્તારના સાંસદ છે પણ નાની નાની બાબતોમાં અચૂક જાણકારી રાખે છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મતવિસ્તાર પણ અમિત શાહના સંસદીય વિસ્તારમાં આવે છે.
પહેલીવાર કોને હરાવીને પહોંચ્યા હતા વિધાનસભા
1997ની સરખેજ પેટાચૂંટણીમાં, અમિત શાહના પ્રતિસ્પર્ધી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દિનેશ અતાજી ઠાકોર હતા. ચૂંટણીના ડેટા અનુસાર આ બેઠકમાં અમિત શાહને 76,839 જ્યારે દિનેશ ઠાકોરને 52,357 મત મળ્યા હતા. આમ અમિત શાહે પહેલી ચૂંટણી જ લગભગ 24,000 મતોના માર્જિનથી જીતી લીધી હતી. ચોક્કસ માર્જિન અંગેના સ્ત્રોતોમાં થોડી વિસંગતતાઓ હોવા છતાં, અમિત શાહે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દિનેશ ઠાકોરને હરાવીને ધારાસભ્ય તરીકેની તેમની પહેલી ચૂંટણી જીતી હતી તે હકીકત પર કોઈ વિવાદ નથી. આ પહેલાં અમિત શાહ અમદાવાદમાં પદાધિકારી તરીકે કામગીરી કરતા હતા.
કેમ યોજાઈ હતી સરખેજ બેઠક પર પેટાચૂંટણી
ભાજપના આ બેઠકના ધારાસભ્ય હરિશ્ચંદ્ર પટેલના અવસાન પછી સરખેજ બેઠક માટે પેટાચૂંટણી જરૂરી બની હતી. 1990થી સરખેજનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પટેલ 1995માં ગુજરાત વિધાનસભાના સ્પીકર પણ હતા. 1996માં તેમના અવસાન પછી આ બેઠક ખાલી થતાં 1997 માં પેટાચૂંટણી થઈ હતી, જેમાં ભાજપે અમિત શાહને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. આ એમની પહેલી વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી. અમિત શાહ 18 વર્ષની ઉંમરમાં જ એબીવીપી સાથે જોડાયા હતા અને 1987માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. જેઓ ભાજપના મખ્ય વ્યૂહ રચનાકાર અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રખર સાથી છે.
જાણી લો કઈ ઉંમરે બની ગયા હતા ધારાસભ્ય
અમિત શાહનો જન્મ ૨૨ ઓક્ટોબર, ૧૯૬૪ ના રોજ થયો હતો. ૧૯૯૭માં તેઓ સરખેજથી પેટાચૂંટણી લડ્યા ત્યારે તેમની ઉંમર આશરે ૩૨ વર્ષની હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તેમણે સીધી વિધાનસભા ચૂંટણી જીતીને નાની ઉંમરે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ પહેલા તેઓ સંગઠનમાં ભાજપ અને તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓમાં સક્રિય હતા. ગૃહ મંત્રાલય તરફથી તેમની સત્તાવાર પ્રોફાઇલ મુજબ, તેમણે ભાજપના ગુજરાત એકમમાં પણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી અને ૧૯૯૭ માં ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ખજાનચી બન્યા હતા.
1997માં વિજેતા બન્યા બાદ આજ સુધી દબદબો
1997માં પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યા પછી અમિત શાહે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં. તેમણે 1998માં ફરી સરખેજથી વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી, ત્યારબાદ ૨૦૦૨ અને ૨૦૦૭ માં આ જ બેઠક પરથી જીત મેળવી - સરખેજથી સતત ચાર ચૂંટણીમાં જીત મેળવી હતી. ૨૦૧૨માં સીમાંકન પ્રક્રિયા પછી તેમણે નારણપુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડી અને ત્યાં પણ જીત મેળવી હતી. ગૃહ મંત્રાલયના સત્તાવાર રેકોર્ડ મુજબ, અમિત શાહ ૧૯૯૭ થી ૨૦૧૭ સુધી પાંચ ટર્મ માટે ગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય રહ્યાં છે. ગુજરાતીઓ હોવાને નાતે ક્યારેય અમિત શાહે દિલ્હી ગયા બાદ ગુજરાત સાથે સંબંધ ઓછો કર્યો નથી. અમિત શાહ એમના મત વિસ્તારની નાનામાં નાની બાબતનું ધ્યાન રાખે છે. ભલે તેઓ દિલ્હી હોય પણ એમની ટીમ આ બાબતે જબરદસ્ત સક્રિય છે.
દરેક ચૂંટણીમાં વિજયનું માર્જિન સતત વધાર્યું
અમિત શાહની રાજકીય કારકિર્દીનું એક મહત્વનું પાસું એ છે કે તેમની પ્રથમ જીત પછી તેમની ચૂંટણી જીતનું અંતર સતત વધતું ગયું છે. તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર ૧૯૯૭ માં તેમની પ્રથમ ચૂંટણીમાં વિજયનું અંતર ૨૪,૬૮૯ મત હતું. ૧૯૯૮ સુધીમાં આ આંકડો વધીને ૧,૩૨,૪૭૭ મતો થઈ ગયો હતો. ૨૦૦૨માં તેમણે ૧૫૮,૦૩૬ મતોના રેકોર્ડ માર્જિન સાથે વિજય મેળવ્યો જ્યારે ૨૦૦૭માં માર્જિન ૨,૩૨,૮૨૩ મતો સુધી પહોંચ્યું હતું. ૨૦૧૨માં તેમણે નારણપુરા બેઠક પણ ૬૩,૨૩૫ મતોના માર્જિનથી જીતી હતી. આમ એકવાર ધારાસભ્ય બન્યા બાદ અમિત શાહે પ્રચંડ લોકપ્રિયતા મેળવી હતી એ આજે પણ જાળવી રાખી છે. અમિત શાહ એ નેતા છે જે જમીન સાથે જોડાયેલા રહે છે અને પોતાના મત વિસ્તારનો ખ્યાલ રાખે છે. 2014માં તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ભારતના સૌથી મોટા રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી પણ રહી ચૂક્યા છે.
ધારાસભ્યથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી સુધીની સફર
૧૯૯૭માં પહેલી વાર સરખેજથી ધારાસભ્ય બન્યા પછી, અમિત શાહનું રાજકીય કદ વધતું ગયું. ૨૦૦૨માં તેઓ ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી બન્યા અને વિવિધ મુખ્ય વિભાગોની જવાબદારી સંભાળી હતી. ૨૦૧૭માં તેઓ ગુજરાતથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા. ત્યારબાદ ૨૦૧૯માં તેમણે પહેલી વાર લોકસભાની ચૂંટણી લડી અને ગાંધીનગર મતવિસ્તારમાંથી મોટી જીત મેળવી. આ જ વર્ષે તેમને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આમ ૧૯૯૭માં સરખેજમાં પેટાચૂંટણીથી શરૂ થયેલી તેમની ચૂંટણી સફર - આખરે તેમને દેશના ગૃહમંત્રીના પદ સુધી લઈ ગઈ હતી. અમિત શાહ માટે કહેવાય છે કે એ એવા નેતા છે જે નાનામાં નાના કાર્યકરને સારી રીતે સાચવે છે. પીએમ મોદી સાથે 2 દાયકા જેટલી કામગીરી સમયે અમિત ભાઈએ પણ એમના ગુણો જીવનમાં ઉતાર્યા છે. અમિત શાહ કદાવર નેતા હોવા છતાં તેઓ હંમેશા નમ્રતા જાળવે છે.