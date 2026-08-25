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અમિત શાહ કઈ ઉંમરે બન્યા હતા પહેલીવાર ધારાસભ્ય? તમને કદાચ જવાબનો અંદાજ પણ નહીં હોય!

આજે, અમિત શાહનું નામ દેશના ટોચના રાજકારણીઓમાં સામેલ છે. પીએમ મોદી બાદ બીજા નંબરના સૌથી મોટા રાજનેતા ગણાતા અમિત શાહનો દેશભરમાં પડતો બોલ ઝિલાય છે. આમ છતાં બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે તેમની રાજકીય સફર કેવી રીતે શરૂ થઈ. તેમણે કયા મતવિસ્તારમાંથી પહેલી ચૂંટણી લડી? તેમના વિરોધી કોણ હતા, અને તેઓ કેટલા માર્જિનથી જીત્યા હતા? તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત વિશેની વિગતો પણ અતિ રોચક છે. એક સમયે સ્કૂટર પર ફરનારા અમિત શાહને પણ એમ જ નથી મળી સફળતા....

Published: Aug 25, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:57 PM IST
અમિત શાહ કઈ ઉંમરે બન્યા હતા પહેલીવાર ધારાસભ્ય? તમને કદાચ જવાબનો અંદાજ પણ નહીં હોય!

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અમિત શાહ કઈ ઉંમરે બન્યા હતા પહેલીવાર ધારાસભ્ય? તમે કદાચ જવાબનો અંદાજ પણ નહીં હોય!
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