અટલ બિહારી વાજપેયીથી નીતિન નવીન સુધી... BJPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોની યાદી અને પદભાર સમયે કોની કેટલી ઉંમર?
BJP National President list: બિહારના યુવા નેતા નીતિન નવીને અંદાજે 45 વર્ષની ઉંમરે BJP ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકેનો પદભાર સંભાળી લીધો છે. આ સાથે જ નીતિન નવીન BJP ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જવાબદારી સંભાળનારા સૌથી યુવા નેતાઓમાં સામેલ થઈ ગયા છે. નીતિન નવીન પહેલા BJP ના 11 દિગ્ગજ નેતાઓ આ જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે.
Trending Photos
BJP National President list: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના 1980માં ગઠનથી લઈને અત્યાર સુધી સ્થાપક અટલ બિહારી વાજપેયીથી અત્યાર સુધી 11 અધ્યક્ષો રહી ચૂક્યા છે. પાર્ટીએ સમય-સમય પર અનુભવી અને યુવા નેતાઓને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જવાબદારી સોંપી છે. હવે 12માં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિહારના યુવા નેતા નીતિન નવીને આજથી આ મહત્વની જવાબદારી સંભાળી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓએ તેમના નામાંકનનું સમર્થન કર્યું હતું. પદભાર સંભાળતી વખતે તેમની ઉંમર 45 વર્ષ છે, જે તેમને BJP ના ઈતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવે છે. આ અગાઉ આ રેકોર્ડ અમિત શાહના નામે હતો, જેમણે 49 વર્ષની વયે આ પદ સંભાળ્યું હતું.
BJP ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોની સફર
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષો પર નજર કરીએ તો, નીતિન નવીન પહેલા 11 અનુભવી નેતાઓએ આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવી છે. આ પદ પાર્ટીની નીતિ, સંગઠન અને ચૂંટણી રણનીતિને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. નીતિન નવીન બિહારથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે, ભૂતપૂર્વ મંત્રી છે અને તાજેતરમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી છે. તેમનો જન્મ 23 મે, 1980 ના રોજ થયો હતો. આ પરિવર્તન આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપનું યુવા અને સંગઠનાત્મક શક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. તે ચોક્કસપણે 45 વર્ષ જૂની પાર્ટીમાં યુવા નેતૃત્વ માટે દબાણનો સંકેત આપે છે.
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોની યાદી અને પદભાર સમયે ઉંમર
|રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ
|કાર્યકાળ
|પદભાર સમયે ઉંમર
|અટલ બિહારી વાજપેયી
|1980-1986
|56 વર્ષ
|લાલકૃષ્ણ અડવાણી
|1986-90, 1993-98, 2004-05
|પ્રથમ વખત 59 વર્ષ
|મુરલી મનોહર જોશી
|1991-1993
|57 વર્ષ
|કુશાભાઉ ઠાકરે
|1998-2000
|75 વર્ષ
|બંગારુ લક્ષ્મણ
|2000
|61 વર્ષ
|જના કૃષ્ણમૂર્તિ
|2001
|72 વર્ષ
|વેંકૈયા નાયડુ
|2002
|52 વર્ષ
|રાજનાથ સિંહ
|2005, 2013
|54 વર્ષ
|નીતિન ગડકરી
|2010
|52 વર્ષ
|અમિત શાહ
|2014-2019
|49 વર્ષ
|જગત પ્રકાશ નડ્ડા
|2020-2025
|59 વર્ષ
|નીતિન નવીન
|વર્તમાન
|45 વર્ષ (સૌથી યુવા)
BJP ના 12 રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોની યાદી
BJP ના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી કુલ 12 નેતાઓ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. પાર્ટીના સ્થાપક અટલ બિહારી વાજપેયી પ્રથમ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતા. ત્યારબાદ લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ ત્રણ અલગ-અલગ સમયે પદભાર સંભાળ્યો હતો. ત્યારબાદ મુરલી મનોહર જોશી, કુશાભાઉ ઠાકરે, બંગારુ લક્ષ્મણ, કે. જના કૃષ્ણમૂર્તિ, એમ. વેંકૈયા નાયડુ, રાજનાથ સિંહ (બે વાર), નીતિન ગડકરી, અમિત શાહ અને જગત પ્રકાશ નડ્ડાએ આ પદની જવાબદારી નિભાવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે