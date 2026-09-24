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ભારત તરફ આવતા જહાજ પર ઓમાન નજીક હુમલો, 1 ભારતીયનું મોત, 19 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા

Attack On Indian Commercial Ship: ભારત માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારત તરફ આવતા કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો જેમાં 1 ભારતીયનું મોત થયું છે જ્યારે 19 લોકોનું રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું. શું છે આ મામલો ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 24, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:07 AM IST
ભારત તરફ આવતા જહાજ પર ઓમાન નજીક હુમલો, 1 ભારતીયનું મોત, 19 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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