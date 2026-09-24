/ભારત તરફ આવતા જહાજ પર ઓમાન નજીક હુમલો, 1 ભારતીયનું મોત, 19 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા

Attack On Indian Commercial Ship: ફરી એકવાર ખાડી વિસ્તારમાં ભારતીય જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ભારત તરફ આવતા કોમર્શિયલ જહાજ પર ઓમાન નજીક હુમલો થયો હોવાની જાણકારી સામે આવી છે. આ હુમલામાં 1 ભારતીયનું મોત પણ થયું છે. આ ઘટનાને વિદેશ મંત્રાલયે વખોડી કાઢી છે.
ભારતીય જહાજ પર થયેલા હુમલા અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર ઓમાનના પૂર્વી કિનારા નજીક ભારત તરફ આવતા કોમર્શિયલ જહાજ MV Cape Dao પર હુમલો થયો હતો. આ ઘટનામાં 1 ભારતીયનું મોત થયું છે જ્યારે 19 નાગરિકોને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ હુમલા અંગે ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
જહાજ પર ટોરપીડોથી હુમલો
એફએસયુઆઈ ના જણાવ્યા અનુસાર જહાજ પર 2 ટોરપીડો લાગ્યા હતા. જેમાંથી એક સી ડેક એરિયામાં અને બીજો એન્જીન રુમમાં લાગ્યો હતો. યૂનિયનનું કહેવું છે કે હોર્મુજ સ્ટ્રેટ અને આસપાસ સામાન્ય નાવિકો માટે જોખમી બની ગયો છે. યૂનિયનનું કહેવું છે કે હોર્મુઝ અને તેની આસપાસના એરિયામાં નિર્દોષ નાવિકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવે છે તેથી ભરોસો કરવાનો મતલબ નથી.
વિદેશ મંત્રાલયે ઘટનાને વખોડી
મસ્કતના ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે મૃતક ભારતીયના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના છે અને અન્ય સભ્યોની સુરક્ષા પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાની વિદેશ મંત્રાલય નિંદા કરે છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર આ જહાજ પર કુલ 20 ભારતીય નાવિક સવાર હતા જેમાંથી 19 ને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે પણ 1 નું મોત થયું છે. ભારતીય નાવિકોને સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત લાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ભારતીય જહાજ પર હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે જહાજ ભારત આવી રહ્યું હતું. વિદેશ મંત્રાલય એ ભારતના કોમર્શિયલ જહાજ પર થતા હુમલાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ભારતે સંવાદ અને કૂટનીતિનો રસ્તો અપનાવવા અપીલ કરી છે. મંત્રાલયનું કહેવું છે કે જહાજો, નાવિકોને નિશાન બનાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
હુમલામાં ઉત્તર પ્રદેશના સૂરજ યાદવનું મોત
ફોરવર્ડ સીમેન યૂનિયન ઓફ ઈંડિયા એ એક્સ અકાઉન્ટ પર કરેલી પોસ્ટમાં મૃતકની ઓળખ વિશે જાણકારી આપી છે. આ જાણકારી અનુસાર હુમલામાં ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયાના રહેવાસી વાઈપર સૂરજ યાદવનું મોત થયું છે.