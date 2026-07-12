'GFS ગેલેક્સી' પર હુમલો: 10 ભારતીયોનો આબાદ બચાવ, 1 લાપતા નાગરિક માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ, ભારતે કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી

Oman Vessel Attack: મિડલ ઈસ્ટમાં સમુદ્રી રૂટ પર જારી તણાવ વચ્ચે ઓમાની દરિયાકાંઠે એક વાણિજ્ય જહાજ પર હુમલા બાદ ભારત સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. વિદેશ મંત્રાલયે સત્તાવાર નિવેદનમાં ઓમાન દરિયાકાંઠા પર કોમર્શિયલ જહાજ GFS ગેલેક્સી પર હુમલાની કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી છે.
આ હુમલાએ ભારતની ચિંતા વધારી છે કારણ કે તેમાં ભારતીય નાગરિક સવાર હતા. વિદેશ મંત્રાલય પ્રમાણે હુમલો થવાની સાથે રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું. જહાજ પર સવાર કુલ 11 ભારતીય નાગરિકોમાંથી 10ને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. દુખદ વાત છે કે 1 ભારતીય નાગરિક હજુ લાપતા છે, જેને શોધવા માટે ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
ઓમાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ દરેક સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. ભારતીય રાજદ્વારીઓ ઓમાનના અધિકારીઓ અને સ્થાનીક તંત્ર સાથે મળી લાપતા નાગરિક માટે સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને સતત કોઓર્ડિનેટ કરી રહ્યાં છે. ભારત સરકારે સંકટના આ સમયમાં ત્વરિત સહાયતા અને સહયોગ આપવા માટે ઓમાન સરકારનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.
દુનિયાના 20 ટકા તેલ વ્યાપાર પર સંકત
આ ખતરનાક ઘટના રવિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પાસે બની. આ સમુદ્રી માર્ગ દુનિયાના તેલ વ્યાપાર માટે લાઇફલાઇન માનવામાં આવે છે. આ હુમલા બાદ ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે અમે ઓમાનના દરિયાકાંઠા નજીક કોમર્શિયલ જહાજ GFS ગેલેક્સી પર હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. આ વિસ્તારમાં વાણિજ્યિક જહાજો અને નાગરિકોના આંતરમાળખાને નિશાન બનાવવું તત્કાલ બંધ થવું જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા પ્રમાણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા કોઈ વિઘ્ન વગર વ્યાપાર અને જહાજોની અવરજવર જલ્દી બહાલ કરવી જોઈએ.
US-ઈરાન ટકરાવ વચ્ચે ફસાયા ભારતીય
GFS ગેલેક્સી પર થયેલો હુમલો આ એકમાત્ર ઘટના નથી, પરંતુ તે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ઝડપથી વધતા સૈન્ય ટકરાવનું પરિણામ છે. સ્થિતિ વધુ ગંભીર થઈ ગઈ જ્યારે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી બંધ જાહેર કર્યો. દુનિયાનું 20 ટકા તેલ આ માર્ગે પસાર થાય છે, તેથી ઈરાનના આ પગલાથી વૈશ્વિક શિપિંગ લેનમાં ભારે સમસ્યાનો ડર પેદા થઈ ગયો છે.
ઈરાનના આ આક્રમક વલણના જવાબમાં અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જવાબી કાર્યવાહી શરૂ કરતા ઈરાની કેમ્પો પર હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યાં છે.
ભારતે કહ્યું- ક્રૂનો ક્રોસફાયરથી બચાવો
વૈશ્વિક મર્ચંટ નેવી અને મેરીટાઈમ વર્કફોર્સમાં ભારતીય નાવિકોની ભાગીદારી મોટી છે. પરંતુ ખાડી દેશોમાં વધતા તણાવ અને ક્રોસફાયર વચ્ચે ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષા દાવ પર લાગી છે. ભારત સરકારે યુદ્ધમાં સામેલ બધા પક્ષો અને આંતરરાષ્ટ્રીય શક્તિઓને વારંવાર અપીલ કરી છે કે તે આ લડાઈમાં નિર્દોશ નાગરિક જહાજો અને તેના ક્રૂ મેમ્બર્સને નિશાન ન બનાવે અને તેની સુરક્ષાની ખાતરી કરે.