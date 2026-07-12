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'GFS ગેલેક્સી' પર હુમલો: 10 ભારતીયોનો આબાદ બચાવ, 1 લાપતા નાગરિક માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ, ભારતે કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી

GFS Galaxy: ઓમાનના દરિયાકાંઠા પાસે વાણિજ્યિક જહાજો પર GFS ગેલેક્સી પર થયેલા હુમલાની ભારતે કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી છે. જહાજ પર સવાર 11 ભારતીયોમાંથી 10ને સુરક્ષિત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે એક લાપતા નાગરિક માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જારી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:08 PM IST
'GFS ગેલેક્સી' પર હુમલો: 10 ભારતીયોનો આબાદ બચાવ, 1 લાપતા નાગરિક માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ, ભારતે કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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