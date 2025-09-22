એર ઇન્ડિયાના પ્લેનને હાઇજેકનો પ્રયાસ, પાઇલટે ખોલ્યો જ નહીં કોકપીટનો દરવાજો, 9 લોકોની અટકાયત
Attempted hijack of plane: બેંગ્લોરથી વારાણસી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટને હાઇજેક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ફ્લાઇટ દરમિયાન બે મુસાફરોએ વિમાનનો કોકપીટ દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમણે કોકપીટમાં પ્રવેશવા માટે સાચો પાસકોડ પણ દાખલ કર્યો હતો.
Attempted hijack of plane: બેંગલુરુથી વારાણસી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનો કોકપીટ દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ બે મુસાફરોએ કર્યો હતો. તેમણે કોકપીટમાં પ્રવેશવા માટે સાચો પાસકોડ દાખલ કર્યો હતો. હાઇજેક થવાના ડરથી પાઇલટે દરવાજો ખોલ્યો ન હતો. એટીસીને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી, જેણે સુરક્ષા એજન્સીઓને ચેતવણી આપી હતી.
વિમાન 10:22 વાગ્યે ઉતર્યું
વારાણસીમાં સુરક્ષિત ઉતરાણ બાદ, કોકપીટ દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કરનારા બે મુસાફરો સહિત નવ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. વારાણસી પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ અટકાયતીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. વિમાનમાં 163 મુસાફરો હતા. વારાણસીમાં વિમાનનો નિર્ધારિત લેન્ડિંગ સમય 10:45 હતો, પરંતુ સમગ્ર ઘટના વચ્ચે વિમાન 10:22 વાગ્યે ઉતર્યું.
કેબિન દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટ IX 1086 સોમવારે સવારે બેંગલુરુથી વારાણસી માટે રવાના થઈ. ટેકઓફ થયાના થોડા સમય પછી, બે મુસાફરોએ કોકપીટ તરફ જતો કેબિન દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓએ દરવાજો ખોલવા માટે સાચો પાસકોડ દાખલ કર્યો હતો.
કેપ્ટને દરવાજો ખોલ્યો નહીં
ઉડતા વિમાનના કોકપીટ ખોલવા માટે પાઇલટે પાસકોડ દાખલ કરતાની સાથે જ તેનો સિગ્નલ તેના પછી મળ્યો. જ્યારે પાઇલટે સીસીટીવીમાં જોયું, ત્યારે તે ચોંકી ગયો. ત્યાં બે મુસાફરો દેખાયા. વિમાનના હાઇજેક થવાના ડરથી કેપ્ટને દરવાજો ખોલ્યો નહીં.
પોલીસ પુછપરછ કરવામાં લાગી
પાઇલટે તાત્કાલિક એટીસીને આ અંગે જાણ કરી. એટીસીએ સુરક્ષા માટે તૈનાત સીઆરપીએફને સતર્ક કર્યા. વારાણસીના બાબતપુર એરપોર્ટ પર વિમાનના સુરક્ષિત ઉતરાણ બાદ, સીઆરપીએફ જવાનોએ કોકપીટ ખોલવાનો પ્રયાસ કરનારા બે મુસાફરો સહિત કુલ નવ લોકોની અટકાયત કરી છે. તે બધાને બાબતપુર પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
ડીસીપી પણ પુછપરછમાં જોડાયા
પોલીસની સાથે ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ પૂછપરછમાં રોકાયેલી છે. વારાણસીના ડીસીપી વરુણ ઝોન આકાશ પટેલ પણ ધરપકડ કરાયેલા મુસાફરોની પૂછપરછ કરવા પહોંચ્યા છે.
