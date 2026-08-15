Bullet Train Ground Report: મુંબઈ-અમદાવાદ રૂટ પર ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડવાની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. આવતા વર્ષે 15 ઓગસ્ટ એક ખાસ દિવસ હશે. આ દિવસે દેશમાં પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડશે. ભારતમાં બુલેટ ટ્રેનનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. તે 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ શરૂ થશે.
ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન ક્યારે દોડશે?
ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ કાર્યરત થવાનું છે. મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનો પહેલો ભાગ 2027માં કાર્યરત થવાનું લક્ષ્ય છે. કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
રેલ્વે મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, 15 ઓગસ્ટ, 2027 સુધીમાં સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચેના આશરે 50 કિલોમીટરના ભાગ પર ટ્રેન સંચાલન શરૂ કરવાની યોજના છે. બુલેટ ટ્રેન આ રૂટ પર ટ્રાયલ અને તેની સફરના પ્રથમ તબક્કા માટે દોડશે. આ વિભાગ કાર્યરત થયા પછી, ગુજરાત હાઇ-સ્પીડ રેલ સેવાનો અનુભવ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનશે.
બુલેટ ટ્રેનનું કામ 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થશે
પ્રથમ તબક્કામાં, બુલેટ ટ્રેન ફક્ત 50 કિમીનું અંતર કાપશે. જ્યારે મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેનો 508 કિલોમીટરનો કોરિડોર 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થશે, ત્યારે રેલ્વેનો લક્ષ્યાંક આ સમયમર્યાદા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.
બુલેટ ટ્રેનની ગતિ કેટલી હશે?
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનની મહત્તમ ગતિ 320 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હશે. આનો અર્થ એ કે અમદાવાદથી મુંબઈની મુસાફરી કરવામાં બે કલાકથી ઓછો સમય લાગશે. હાલમાં, ટ્રેન દ્વારા આ અંતર કાપવામાં સાડા પાંચ કલાક લાગે છે. જાપાની હાઇ-સ્પીડ રેલ ટેકનોલોજી પર આધારિત આ પ્રોજેક્ટ અદ્યતન એન્જિનિયરિંગનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે.
બુલેટ ટ્રેનના સંચાલનમાં વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો છે?
મુંબઈ-અમદાવાદ કોરિડોરનો શિલાન્યાસ 14 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જમીન સંપાદનમાં વિલંબ અને દરિયાઈ ટનલ માટે મશીનરીના આગમનને કારણે, પ્રથમ તબક્કો (સુરત અને બિલમોરા વચ્ચે) હવે 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ શરૂ થશે. આનો અર્થ એ થયો કે આ પ્રોજેક્ટ તેના સમયપત્રકથી ચાર વર્ષ પાછળ છે. આ પ્રોજેક્ટનો સૌથી મોટો પડકાર મુંબઈમાં દરિયાઈ રેલ ટનલ છે.
દરિયાઈ ટ્રેન લગભગ 7 કિલોમીટર લાંબી ટનલ બનાવવામાં આવશે, જેના દ્વારા બુલેટ ટ્રેન ચાલશે. આ ભારતની પહેલી રેલ ટનલ હશે જે હાઇ-સ્પીડ રેલ કામગીરી માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરશે. દરિયાઈ ટનલનું ખોદકામ ટનલ બોરિંગ મશીન (TBM)નો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવશે. આ મશીન એપ્રિલમાં ચીનથી ભારતમાં આવ્યું હતું, અને ટનલ બોરિંગનું કામ હવે ઝડપી ગતિએ શરૂ થયું છે. બીજો પડકાર એલિવેટેડ સેક્શન છે, જ્યાં ટ્રેક ઊંચા થાંભલાઓ પર નાખવામાં આવે છે. બુલેટ રેલ પ્રોજેક્ટમાં ઘણા મોટા પુલ, વાયડક્ટ અને અન્ય આધુનિક માળખાં પણ શામેલ છે. કુલ ૧૨ મુખ્ય સ્ટેશનો છે.
બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનો અને રૂટ
મહારાષ્ટ્રમાં ચાર બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન છે, જેમાં...
1. બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC)
2. થાણે
3. વિરાર
4. બોઇસર સ્ટેશન
ગુજરાતમાં આઠ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હશે.
5. વાપી
6. બિલીમોરા
7. સુરત
8. ભરૂચ
9. વડોદરા
10. આણંદ
11. અમદાવાદ
12. સાબરમતી સ્ટેશન
બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું કેટલું હશે?
બુલેટ ટ્રેનના ભાડાની વિગતો હજુ ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ રેલ્વે મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે ફ્લાઇટ ટિકિટ કરતા સસ્તું હશે, જેથી સામાન્ય લોકો સરળતાથી બુલેટ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી શકે. ઝી ન્યૂઝના સંવાદદાતા બ્રહ્મપ્રકાશ દુબેએ તેમના ખાસ અહેવાલમાં બુલેટ ટ્રેનની પ્રગતિ અને ઉપયોગમાં લેવાતી ટેકનોલોજીનો વિગતવાર સમાવેશ કર્યો છે. બુલેટ ટ્રેન પર ઝી ન્યૂઝનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ અહીં જુઓ...
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— Zee News (@ZeeNews) August 15, 2026