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આવતા વર્ષે 15 ઓગસ્ટ બનશે ખાસ: દેશને મળશે 'બુલેટ'ની રફ્તાર, 320 km/hની ઝડપે દોડશે ટ્રેન, બુલેટ ટ્રેન પર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

Bullet Train Ground Report: 15 ઓગસ્ટ, 2027થી ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પ્રથમ તબક્કામાં, આ ટ્રેન ગુજરાતના સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચે આશરે 50 કિલોમીટરનું અંતર કાપશે. ચાલો ટ્રેનની સંપૂર્ણ વિગતો સમજીએ, તેની સ્પીડથી લઈને ભાડા, કીલોમીટર, સ્ટેશનો અને રૂટ વિશે વધારે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:36 PM IST
આવતા વર્ષે 15 ઓગસ્ટ બનશે ખાસ: દેશને મળશે 'બુલેટ'ની રફ્તાર, 320 km/hની ઝડપે દોડશે ટ્રેન, બુલેટ ટ્રેન પર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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