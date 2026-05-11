/ભારતની સૌથી અનોખી ટ્રેન, જે એક સમયે 3 સ્ટેશનો પર હોય છે હાજર

Indian Railway Facts: સામાન્ય રીતે કોઈપણ ટ્રેન એક સમયે એક સ્ટેશન પર પહોંચી શકે છે, પરંતુ ભારતમાં એક એવી ટ્રેન પણ છે જે એક સમયે ત્રણ અલગ-અલગ સ્ટેશન પર હાજર રહે છે.
ભારતીય રેલવે દુનિયામાં સૌથી મોટા રેલ નેટવર્કમાંથી એક છે. દેશભરમાં દરરોજ હજારો ટ્રેનો મુસાફરોને એક શહેરથી બીજા શહેર સુધી પહોંચાડે છે. તેમાં સુપરફાસ્ટ ટ્રેનથી લઈને લોકલ અને મેલ-એક્સપ્રેસ ટ્રેન સામેલ છે.
સામાન્ય રીતે કોઈપણ ટ્રેન એક સમયમાં માત્ર એક સ્ટેશન પર હોય છે, પરંતુ ભારતીય રેલવેમાં એક એવી ટ્રેન પણ છે જે પોતાની લાંબી સફરને કારણે એક સમયે ત્રણ અલગ-અલગ સ્ટેશનો પર જોવા મળે છે. સાંભળવામાં આ વાત ચોંકાવનારી લાગી શકે છે, પરંતુ આ રેલવેની ખાસ સંચાલન વ્યવસ્થાનો ભાગ છે.
લાંબા અંતરની ટ્રેનમાં છુપાયેલું છે રાઝ
રેલવેની ટ્રેનોને તેની સફર અને અંતરના આધાર પર અલગ-અલગ શ્રેણીઓમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે. નાના અંતરની ટ્રેનો થોડી કલાકોમાં યાત્રા પુરી કરે છે અને એક સમયે માત્ર એક સ્ટેશન પર હાજર રહે છે. તો લાંબા અંતરની ટ્રેનો ઘણા દિવસ સુધી સફર કરે છે, તેથી તેના અલગ-અલગ રેક દેશના ઘણા હિસ્સામાં એક સાથે ચાલે છે.
જો કોઈ ટ્રેનની સફર બે દિવસ કે તેનાથી વધુ લાંબી હોય તો તેના ઘણા રેક એક સમયે અલગ-અલગ સ્ટેશન પર હાજર હોઈ શકે છે. પરંતુ ત્રણ અલગ-અલગ સ્ટેશનો પર એક સાથે દેખાડી ટ્રેન ખુબ ઓછી છે અને આ કારણે એક ટ્રેનને ખાસ માનવામાં આવે છે.
અવધ અસમ એક્સપ્રેસની અનોખી કહાની
આ ખાસ ટ્રેન છે Avadh Assam Express, જેને ભારતની સૌથી લાંબુ અંતર કાપતી દરરોજ ચાલનારી ટ્રેનમાં ગણવામાં આવે છે. આ ટ્રેન અસમના ડિબ્રૂગઢથી રાજસ્થાનના લાલગઢ સુધી સફર કરે છે. આશરે 3100 કિમી લાંબા રૂટ પર ચાલનારી આ ટ્રેન પૂર્વોત્તર ભારતને રાજસ્થાન સાથે જોડે છે અને પાકિસ્તાની સરહદના નજીકના વિસ્તારમાંથી પણ પસાર થાય છે.
આ ટ્રેનની સફર લગભગ ચાર દિવસમાં પુરી થાય છે. આટલી લાંબા યાત્રાને નિયમિત બનાવી રાખવા માટે રેલવેને ઘણા રેકની જરૂર પડે છે. આ કારણ છે કે એક સમયે આ ટ્રેનના અલગ-અલગ સેટ દેશના વિવિધ હિસ્સામાં હાજર રહે છે.
કઈ રીતે ત્રણ સ્ટેશન પર જોવા મળે છે આ ટ્રેન?
રેલવેની સમય વ્યવસ્થા આ અનોખા રેકોર્ડનું સૌથી મોટું કારણ છે. ઉદાહરણ તરીકે ડિબ્રૂગઢથી આ ટ્રેન સવારે પોતાના નક્કી સમયે રવાના થાય છે. તે સમયે એક બીજો રેક બિહારના કટિહાર જંક્શનની પાસે પોતાના સફરમાં આગળ વધી રહ્યો હોય છે, જ્યારે ત્રીજો રેક ઉત્તર પ્રદેશના બરેલી સ્ટેશનની આસપાસ પહોંચ્યો હોય છે. એટલે કે ટ્રેનનું નામ અને નંબર એક હોય છે, પરંતુ તેના અલગ-અલગ રેક અલગ-અલગ દિવસની યાત્રા પર હોય છે. આ કારણે આ ટ્રેન એક સાથે ત્રણ સ્ટેશનો પર જોવા મળે છે.