Prev
Next

આ 3 કફ સિરપ ઘરમાં હોય તો તરત ફેંકી દેજો, મળ્યું ઝેરી કેમિકલ! અનેક બાળકોના થયા છે મોત

Cough Syrups Contain Toxic Chemical: વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને ભારતમાં બનેલી 3 કફ સિરપ અંગે ચેતવણી બહાર પાડી છે. જે બાળકો માટે જીવલેણ બની શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:06 AM IST

Trending Photos

આ 3 કફ સિરપ ઘરમાં હોય તો તરત ફેંકી દેજો, મળ્યું ઝેરી કેમિકલ! અનેક બાળકોના થયા છે મોત

WHO એ સોમવારે ભારતમાં બનેલી 3 ઊધરસની દવાઓ અંગે ગંભીર ચેતવણી બહાર પાડી. આ દવાઓ બાળકો માટે ખુબ જ ખતરનાક જણાઈ છે. તેણે કહ્યું કે આ સિરપમાં ડાઈએથિલિન ગ્લાઈકોલ(Diethylene Glycol) નું પ્રમાણ સામાન્ય મર્યાદા કરતા લગભગ 500 ગણું વધુ છે. જે શરીરમાં જતા જ કિડની ફેલ્યોર, શ્વાસમાં મુશ્કેલી અને એટલે સુધી કે મોતનું પણ કારણ બની શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ મામલો મધ્ય પ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લા સંલગ્ન છે જ્યાં 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અનેક બાળકોના મોત બાદ તપાસમાં ખુલાસો થયો કે તેમણે આ સિરપનું સેવન કર્યું હતું. 

આ 3 સિરપ છે ખતરનાક, WHOએ જણાવ્યાં નામ
WHOના રિપોર્ટ મુજબ ભારતની 3 કંપનીઓની ઊધરસની સિરપને શંકાસ્પદ ગણાવવામાં આવી છે. આ ત્રણેય દવાઓમાં ડાઈએથિલિન ગ્લાઈકોલનું ખતરનાક પ્રમાણ મળી આવ્યું છે. આ રસાયણ ટેક્નિકલ રીતે સોલ્વેન્ટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતુ શરીરમાં પહોંચતા જ તે ઝેરી અસર દેખાડે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સિરપનું નામ                      કંપનીનું નામ                        સ્થિતિ

Coldrif                     Sresan Pharmaceutical              શંકાસ્પદ
Respifresh TR       Rednex Pharmaceuticals            શંકાસ્પદ
ReLife                          Shape Pharma                      શંકાસ્પદ

ભારતની દવા નિયામક સંસ્થાએ આપી સફાઈ
ભારતની કેન્દ્રીય ઔષધી માનક નિયંત્રણ સંગઠન(CDSCO - Central Drugs Standard Control Organization)એ WHO ને જાણકારી આપી છે કે તપાસમાં આ દવાઓ ફક્ત ભારતમાં મળી આવી છે. તેમાંથી કોઈ પણ સિરપ વિદેશમાં નિકાસ કરાઈ નથી કે ન તો કોઈ પ્રકારે ગેરકાયદેસર નિકાસના પુરાવા મળ્યા છે. જ્યારે અમેરિકાના USFDA એ પણ પુષ્ટિ કરી છે કે આ સિરપને અમેરિકા મોકલવામાં નથી આવી. 

ડાઈએથિલિન ગ્લાઈકોલ શું છે અને કેમ જોખમી છે
આ રસાયણ સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે હોય છે અને માનવ શરીર માટે ખુબ ઝેરી ગણાય છે. તે કિડની અને લિવરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. બાળકોમાં શ્વાસ અટકવાનું કારણ કે ન્યૂરોલોજિકલ અસરનું કારણ બની શકે છે. અનેક મામલાઓમાં તે ગણતરીના કલાકોમાં મોતનું કારણ  બની શકે છે. 

પહેલા પણ આવી ચૂક્યા છે કેસ
આવું પહેલીવારન થી બન્યું જ્યારે ભારતમાં બનેલી સિરપ પર WHO એ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. 2022માં પણ ગામ્બિયા અને ઉઝ્બેકિસ્તાનમાં ભારતીય સિરપથી બાળકોના મોતની ઘટનાઓ સામે આવી હતી. તે સમયે પણ WHO એ ચેતવણી બહાર પાડી હતી કે ભારતમાં બનેલી કેટલીક સિરપમાં ખતરનાક કેમિકલ્સનું પ્રમાણ વધુ છે. 

સરકારે આપ્યા તપાસના આદેશ
ભારત સરકારે આ મામલાને ગંભીરતાથી લેતા સંબધિત કંપનીઓ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે પણ તમામ રાજ્ય દવા નિયંત્રકોને નિર્દ્શ આપ્યા છે કે બજારમાં આ બ્રાન્ડ્સની કોઈ પણ  બેચને તરત સીઝ કરવામાં આવે અને રિપોર્ટ જલદી સોંપવામાં આવે. 

લોકોએ શું સાવધાની રાખવી?
WHO એ લોકોને અપીલ કરી છે કે જો તેમની પાસે આ ત્રણેય સિરપમાંથી કોઈ પણ હોય તો તેનો ઉપયોગ  તરત બંધ કરી દેજો. દવાના પેકિંગ કે બેચ નંબરની તપાસ કરો અને કોઈ પણ સંદિગ્ધ દવાની જાણકારી સ્થાનિક સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓને આપો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
cough syrupToxic ChemicalWHOChildren DeathDiethylene glycol

Trending news