Prev
Next

અયોધ્યાએ ફરી રચ્યો ઇતિહાસ, એક સાથે તોડ્યા બે રેકોર્ડ, 2.6 મિલિયન દીવા પ્રગટાવ્યા અને 2128 વેદચાર્યોએ કરી ભવ્ય આરતી

Deepotsav 2025: 2017થી અયોધ્યામાં દર વર્ષે યોજાતા દીપોત્સવે ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ નવમા દીપોત્સવમાં બે નવા રેકોર્ડ બન્યા. અયોધ્યામાં 56 ઘાટ પર દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે રામ મંદિરથી ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરતાની સાથે જ સ્વયંસેવકોએ દીવા પ્રગટાવવાનું શરૂ કરી દીધું. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:06 PM IST

Trending Photos

અયોધ્યાએ ફરી રચ્યો ઇતિહાસ, એક સાથે તોડ્યા બે રેકોર્ડ, 2.6 મિલિયન દીવા પ્રગટાવ્યા અને 2128 વેદચાર્યોએ કરી ભવ્ય આરતી

Deepotsav 2025: લગભગ 15 મિનિટમાં 26 લાખથી વધુ દીવા પ્રગટાવીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સરયુ નદીના કિનારે મહા આરતી માટે પણ એક રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો. આ પછી, અંધારું પડતાં, ડ્રોન શો અને લેસર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેનાથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચાયું.

દીવો પ્રગટાવીને પ્રકાશના ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

Add Zee News as a Preferred Source

હંમેશની જેમ, સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ અયોધ્યામાં દીપોત્સવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. રવિવારે, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે રામકથા પાર્ક ખાતે સ્ટેજ પર રામનો પ્રતીકાત્મક રાજ્યાભિષેક કર્યો. ત્યારબાદ, મુખ્યમંત્રી યોગીએ રામ મંદિરની મુલાકાત લીધી. તેમણે પહેલા માળે રામ દરબારમાં માથું નમાવ્યું અને આશીર્વાદ મેળવ્યા. મુખ્યમંત્રી યોગીએ રામ લલ્લાની પૂજા કરીને અને સંકુલના મુખ્ય દરવાજા સામે દીવો પ્રગટાવીને પ્રકાશના ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. 

અયોધ્યામાં ડ્રોન શો યોજાયો હતો

ઉત્સવ શરૂ થતાં જ, અયોધ્યાના લોકોએ 56 ઘાટ પર 26,17,215 દીવા પ્રગટાવીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સરયુ નદીના કિનારે 2,128 વેદચાર્યો દ્વારા રેકોર્ડબ્રેક મહાઆરતી પણ કરવામાં આવી. સ્થળ પર જ જાહેરાત કરવામાં આવી કે બંનેના નામ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સામેલ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, સીએમ યોગીને પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ પહેલા, અયોધ્યામાં ડ્રોન શો યોજાયો હતો. 1,100 ડ્રોને આકાશમાં એક અદભુત નજારો દર્શાવ્યો હતો, જેમાં આકાશમાં રામની છબી પણ બનાવવામાં આવી હતી. રામના ઘાટ પર યોજાયેલા લેસર અને ડ્રોન શોએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

સમાજવાદી પાર્ટીએ અયોધ્યામાં રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કર્યો હતો: સીએમ યોગી

નવમા દીપોત્સવ પ્રસંગે અયોધ્યા પહોંચેલા સીએમ યોગી આદિત્યનાથે વિપક્ષ પર જોરદાર પ્રહાર કર્યા. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, જ્યારે અમે 2017માં અયોધ્યા ધામમાં દીપોત્સવનું આયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે અમારો ઉદ્દેશ્ય દુનિયાને બતાવવાનો હતો કે ખરેખર દીવા કેવી રીતે પ્રગટાવવામાં આવે છે. 

મુખ્યમંત્રીએ રામ જન્મભૂમિ આંદોલન પર વિપક્ષી પક્ષોના વલણ પર ખાસ નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે, "આ જ અયોધ્યામાં રામ જન્મભૂમિ આંદોલન દરમિયાન, કોંગ્રેસે કહ્યું હતું કે રામ એક દંતકથા હતા, જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટીએ રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. તેમણે ગયા વર્ષે યોજાયેલા રામ મંદિર 'પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા' સમારોહમાં આમંત્રણ નકારવા બદલ વિપક્ષી પક્ષોની પણ ટીકા કરી હતી.

"વિકાસ અને વારસાનો અદ્ભુત સંગમ"

યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે, આ એ જ લોકો છે જે બાબરની સમાધિ પર પ્રણામ કરે છે, પરંતુ જ્યારે શ્રી રામ જન્મભૂમિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહમાં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ આમંત્રણનો ઇનકાર કરે છે. અયોધ્યામાં થયેલા ફેરફારો પર પ્રકાશ પાડતા, મુખ્યમંત્રી આદિત્યનાથે કહ્યું કે અયોધ્યા હવે "વિકાસ અને વારસાનો અદ્ભુત સંગમ" રજૂ કરે છે. 

ઉત્સવની ભવ્યતાનું વર્ણન કરતા તેમણે કહ્યું કે સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં 15.1 મિલિયન દીવા પ્રગટાવવામાં આવી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, આજે, ઉત્તર પ્રદેશ હવે ઓળખ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું નથી. જ્યાં એક સમયે ગોળીઓ ચાલતી હતી, આજે દીવા પ્રગટાવવામાં આવી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Deepotsav-2025Record broken in AyodhyaDeepotsav 2025CM yogiAyodhya Deepotsavayodhya news26 lakh lamps lit in AyodhyaGujarati Newsindia news

Trending news