Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અયોધ્યામાં 500 વર્ષની પ્રતીક્ષાનો આવ્યો અંત, ધ્વજારોહણ સાથે સંપૂર્ણ થયું રામ મંદિરનું નિર્માણ

અયોધ્યાના રામ મંદિર પર ધ્વજારોહણની સાથે સનાતન ધર્મિઓ માટે 500 વર્ષની પ્રતીક્ષાનો અંત આવ્યો છે. સાત સો ટનના 40 ફૂટ લાંબા દંડ પર પ્રધાનંમત્રી મોદીના હાથે ધ્વજા ફરકાવવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

અયોધ્યામાં 500 વર્ષની પ્રતીક્ષાનો આવ્યો અંત, ધ્વજારોહણ સાથે સંપૂર્ણ થયું રામ મંદિરનું નિર્માણ

અયોધ્યાઃ મંગળવારે અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ધ્વજ ફરકાવવાની સાથે સનાતન ધર્મીઓની 500 વર્ષની રાહનો અંત આવ્યો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 44 ફૂટ લાંબા, 700 ટન વજનવાળા થાંભલા પર ધ્વજ ફરકાવ્યો. અભિજીત મુહૂર્ત દરમિયાન સવારે બરાબર 11:45 વાગ્યે, પીએમ મોદીએ રિમોટ કંટ્રોલ દબાવ્યું અને લગભગ ચાર મિનિટમાં ધ્વજ તેની ટોચ પર પહોંચી ગયો. ધ્વજ ટોચ પર પહોંચતાની સાથે જ સમગ્ર સંકુલ "જય શ્રી રામ" ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું. આ સાથે, રામ મંદિરનું નિર્માણ પૂર્ણ થયું. ત્રેતા યુગ પછી પહેલી વાર 10 ફૂટ ઊંચા અને 20 ફૂટ લાંબા, જમણા ખૂણાવાળા ત્રિકોણાકાર ધ્વજનું ફરકાવટ કરવામાં આવ્યું હતું. ધ્વજમાં ભગવાન રામ અને ચમકતા સૂર્યની છબી છે, જે બહાદુરીનું પ્રતીક છે. કોવિદાર વૃક્ષની છબી, "ઓમ" શિલાલેખ સાથે પણ તેના પર દર્શાવવામાં આવી છે. પુરાણો અનુસાર, કોવિદાર રામરાજ્યનું શાહી પ્રતીક છે. આ દિવસ ઇતિહાસમાં કોતરવામાં આવ્યો છે. સમારોહ દરમિયાન પીએમ મોદી સાથે RSS વડા મોહન ભાગવત અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર હતા.

ધ્વજારોહણ પહેલા પીએમ મોદી રોડશો કરતા રામ જન્મભૂમિ સ્થિત મંદિર પહોંચ્યા. અહીં સૌથી પહેલા સપ્ત ઋષિ મંદિર પહોંચ્યા. મહર્ષિ વરિષ્ઠ, મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર, મહર્ષિ અગસ્ત્ય, મહર્ષિ વાલ્મીકિ દેવી, અહિલ્યા, નિષાદરાજ ગુહ અને માતા શબરી મંદિરમાં દર્શન કર્યા. ત્યારબાદ શેષાવતાર મંદિર ગયા. માતા અન્નપૂર્ણા મંદિરમાં દર્શન કર્યા બાદ રામ દરબાર ગર્ભગૃહમાં પહોંચી રામલલાના વિધિવત દર્શન પૂજન કર્યું અને આરતી ઉતારી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 25, 2025

25 નવેમ્બર જ કેમ?
અયોધ્યાના સાધુ સંતો મુજબ ત્રેતા યુગમાં ભગવાન રામ અને માતા સીતાના વિવાહ માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિએ થયા હતા. 25 નવેમ્બર એટલે કે આજે પણ આ જ તિથિ છે અને દર વર્ષે વિવાહ પંચમીના દિવસે હિન્દુ પંચાંગમાં સૌથી વધુ વિવાહની  તિથિ નિર્ધારિત કરાય છે. 

ધર્મ ધ્વજા કેમ છે એકદમ ખાસમખાસ?
રામ મંદિર પર ફરકાવવામાં આવનારો ધ્વજ કેસરિયા રંગનો હશે. ધ્વજની લંબાઈ 22 ફૂટ રહેશે અને ધ્વજની પહોળાઈ 11 ફૂટ હશે. ધ્વજદંડ 42 ફૂટનો રહેશે. આ ધ્વજને 161 ફૂટના શિખરે લહેરાવવામાં આવશે. ધ્વજ પર 3 ચિન્હ બનાવવામાં આવેલા છે. સૂર્ય, ॐ અને કોવિદાર વૃક્ષ. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ધ્વજ સૂર્ય ભગવાનનો પ્રતિક છે. 

સનાતન પરંપરામાં કેસરિયા ત્યાગ, બલિદાન, વીરતા અને ભક્તિનું પ્રતિક ગણાય છે. રઘુવંશના શાસનકાળમાં પણ આ રંગનું વિશેષ સ્થાન રહેતું હહતું. ભગવો એ જ રંગ છે જે જ્ઞાન, પરાક્રમ, સમર્પણ અને સત્યના વિજયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 25, 2025

પવિત્ર ચિન્હો
ધ્વજ પર કોવિદાર વૃક્ષ અને ॐ ની છબી અંકિત કરાઈ છે. કોવિદાર વૃક્ષનો ઉલ્લેખ અનેક પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળી આવે છે અને તેને પારિજાત કે મંદારના દિવ્ય સંયોગથી બનેલું વૃક્ષ માનવામાં આવે છે. જોવામાં તે આજના કચનાર વૃક્ષ જેવું લાગે છે. રઘુવંશની પરંપરામાં કોવિદાર વૃક્ષનું અત્યંત મહત્વ ગણાય છે. 

સૂર્યવંશના રાજાઓના ધ્વજ પર સદીઓથી આ વૃક્ષનું પ્રતિક હોય છે. વાલ્મીકિ રામાયણમાં પણ ભારતના ધ્વજ પર કોવિદારનું વર્ણન મળે છે. જ્યારે તેઓ શ્રીરામને મળવા માટે વનમાં ગયા હતા. એ જ રીતે ॐ કે જે તમામ મંત્રોના પ્રાણ છે, ધ્વજા પર અંકિત થવાથી તે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ઉપરાંત ધ્વજ પર સૂર્યદેવતા પણ છે જે વિજયનું પ્રતિક ગણાય છે. 

રામ મંદિર પર ધ્વજારોહણનું મહત્વ
હિન્દુ ધર્મમાં મંદિર પર ધ્વજા ફરકાવવાની પરંપરા ખુબ પ્રાચીન અને મહત્વપૂર્ણ છે. ગરુણ પુરાણ મુજબ મંદિરો પર ફરકાવવામાં આવેલા ધ્વજ દેવતાની ઉપસ્થિતિ  દર્શાવે છે અને જે દિશામાં તે લહેરાય છે તે સમગ્ર વિસ્તાર પવિત્ર ગણાય છે. શાસ્ત્રોમાં મંદિરના શિખરનો ધ્વજ દેવતાઓની મહિમા, શક્તિ, અને સંરક્ષણનું પ્રતિક ગણાવવામાં આવ્યો છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
pm modi in ayodhya

Trending news