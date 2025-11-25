Prev
રામ મંદિર પર ધર્મધ્વજનું શું છે ધાર્મિક મહત્વ, 44 મિનિટના શુભ મુહૂર્તની ખાસિયત પણ જાણો

Ram Mandir Ayodhya Dhwajarohan: અયોધ્યામાં આજે રામ મંદિર પર કેસરિયા રંગનો ધર્મ ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. આ ભવ્ય આયોજનમાં પીએમ મોદી પણ સામેલ થયા. આ ધર્મધ્વજનું શું છે ધાર્મિક મહત્વ અને શુભ મુહૂર્ત કેમ છે ખાસ તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 25, 2025, 12:06 PM IST

એ શુભ ઘડી આવી છે અને હવે અયોધ્યામાં રામ મંદિર પર ધર્મ ધ્વજારોહણ થવાનું છે. રામ મંદિરનું સંપૂર્ણ નિર્માણ થઈ ગયું છે અને આજે મંદિર પર કેસરિયા રંગનો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો છે. રામ મંદિર પર ધર્મ ધ્વજનું લહેરાવવું એ વૈભવનું પ્રતિક ગણાય છે અને એ જ વૈભવનું મહાનુષ્ઠાન અયોધ્યામાં થયું છે. આ મહાનુષ્ઠાન માટે અયોધ્યા નગરી ભવ્ય રીતે સજાવવામાં આવી છે. રંગબેરંગી રોશનીથી પ્રભુ શ્રીરામની અયોધ્યા ઝગમગી રહી છે.

પીએમ મોદી આજે સવારે સપ્તમંદિર પહોંચ્યા અને ત્યારબાદ શેષાવતાર મંદિર ગયા. ત્યારબાદ પીએમ મોદી મંદિર પરિસરમાં પૂજા અર્ચના કરી અને બપોરે 12 વાગે શ્રીરામ જન્મભૂમિ મંદિરના શિખર પર ભગવો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. આ ખાસ આયોજન માટે શ્રીરામ મંદિર ટ્રસ્ટે મોટા પાયે લોકોને આમંત્રણ આપ્યું છે. બીજી બાજુ પીએમ મોદીની મુલાકાતના કારણે સુરક્ષા પણ કડક રાખવામાં આવી છે. જાણો કયા મુહૂર્તમાં રામ મંદિર પર ધ્વજારોહણ કરાશે. 

રામ મંદિર પર ધર્મ ધ્વજારોહણ માટે 44 મિનિટનું શુભ મુહૂર્ત
જ્યોતિષાચાર્યો અને પંડિતો મુજબ રામ મંદિર પર આજે ધ્વજારોહણ અભિજીત મુહૂર્તમાં કરાયું. જેનું મુહૂર્ત સવારે 11.45 થી લઈને બપોરે 12.29 કલાક સુધી હતું. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ભગવાન રામનો જન્મ આ અભિજીત મુહૂર્તમાં થયો હતો આથી રામ મંદિર પર આજે ધ્વજારોહણ માટે આ સમય નિર્ધારિત કરાયો છે. 

25 નવેમ્બર જ કેમ?
અયોધ્યાના સાધુ સંતો મુજબ ત્રેતા યુગમાં ભગવાન રામ અને માતા સીતાના વિવાહ માર્ગશીર્ષ મહિનાની શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિએ થયા હતા. 25 નવેમ્બર એટલે કે આજે પણ આ જ તિથિ છે અને દર વર્ષે વિવાહ પંચમીના દિવસે હિન્દુ પંચાંગમાં સૌથી વધુ વિવાહની  તિથિ નિર્ધારિત કરાય છે. 

ધર્મ ધ્વજા કેમ છે એકદમ ખાસમખાસ?
રામ મંદિર પર ફરકાવવામાં આવનારો ધ્વજ કેસરિયા રંગનો હશે. ધ્વજની લંબાઈ 22 ફૂટ રહેશે અને ધ્વજની પહોળાઈ 11 ફૂટ હશે. ધ્વજદંડ 42 ફૂટનો રહેશે. આ ધ્વજને 161 ફૂટના શિખરે લહેરાવવામાં આવશે. ધ્વજ પર 3 ચિન્હ બનાવવામાં આવેલા છે. સૂર્ય, ॐ અને કોવિદાર વૃક્ષ. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ધ્વજ સૂર્ય ભગવાનનો પ્રતિક છે. 

સનાતન પરંપરામાં કેસરિયા ત્યાગ, બલિદાન, વીરતા અને ભક્તિનું પ્રતિક ગણાય છે. રઘુવંશના શાસનકાળમાં પણ આ રંગનું વિશેષ સ્થાન રહેતું હહતું. ભગવો એ જ રંગ છે જે જ્ઞાન, પરાક્રમ, સમર્પણ અને સત્યના વિજયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 

પવિત્ર ચિન્હો
ધ્વજ પર કોવિદાર વૃક્ષ અને ॐ ની છબી અંકિત કરાઈ છે. કોવિદાર વૃક્ષનો ઉલ્લેખ અનેક પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળી આવે છે અને તેને પારિજાત કે મંદારના દિવ્ય સંયોગથી બનેલું વૃક્ષ માનવામાં આવે છે. જોવામાં તે આજના કચનાર વૃક્ષ જેવું લાગે છે. રઘુવંશની પરંપરામાં કોવિદાર વૃક્ષનું અત્યંત મહત્વ ગણાય છે. 

સૂર્યવંશના રાજાઓના ધ્વજ પર સદીઓથી આ વૃક્ષનું પ્રતિક હોય છે. વાલ્મીકિ રામાયણમાં પણ ભારતના ધ્વજ પર કોવિદારનું વર્ણન મળે છે. જ્યારે તેઓ શ્રીરામને મળવા માટે વનમાં ગયા હતા. એ જ રીતે ॐ કે જે તમામ મંત્રોના પ્રાણ છે, ધ્વજા પર અંકિત થવાથી તે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ઉપરાંત ધ્વજ પર સૂર્યદેવતા પણ છે જે વિજયનું પ્રતિક ગણાય છે. 

રામ મંદિર પર ધ્વજારોહણનું મહત્વ
હિન્દુ ધર્મમાં મંદિર પર ધ્વજા ફરકાવવાની પરંપરા ખુબ પ્રાચીન અને મહત્વપૂર્ણ છે. ગરુણ પુરાણ મુજબ મંદિરો પર ફરકાવવામાં આવેલા ધ્વજ દેવતાની ઉપસ્થિતિ  દર્શાવે છે અને જે દિશામાં તે લહેરાય છે તે સમગ્ર વિસ્તાર પવિત્ર ગણાય છે. શાસ્ત્રોમાં મંદિરના શિખરનો ધ્વજ દેવતાઓની મહિમા, શક્તિ, અને સંરક્ષણનું પ્રતિક ગણાવવામાં આવ્યો છે. 

વાલ્મીકિ રામાયણ અને રામચરિત માનસમાં પણ ધ્વજ, પતાકા અને તોરણોનું વર્ણન મળી આવે છે. ત્રેતાનો ઉત્સવ રાઘવના જન્મનો હતો, અને કળિયુગનો આ સમારોહ તેમના મંદિર નિર્માણના પૂર્ણ થવાની ઘોષણા છે. રઘુકૂળ તિલકના મંદિર શિખર પર જ્યારે ધ્વજા ચડાવવામાં આવશે તો તે સંસારને સંદેશ આપશે કે અયોધ્યામાં રામરાજની પુર્નસ્થાપના થઈ ચૂકી છે. 

