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ગાડી, બંગલો, પગાર... જાણો રામ મંદિરના પ્રથમ CEOને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે ?

Ram Mandir CEO : ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે ધાર્મિક ટ્રસ્ટમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર રહેલી વ્યક્તિ કોઈ પગાર લેતો નથી, ફક્ત સેવા માટે કામ કરે છે, પરંતુ એવું નથી. આ એક ફુલ ટાઈમ કોર્પોરેટ નોકરી છે. ત્યારે રામ મંદિરના પ્રથમ CEOને કઈ કઈ સુવિધાઓ આપવામાં આવશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:07 PM IST
ગાડી, બંગલો, પગાર... જાણો રામ મંદિરના પ્રથમ CEOને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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