/ગાડી, બંગલો, પગાર... જાણો રામ મંદિરના પ્રથમ CEOને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે ?

Ram Mandir CEO : શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણ અને સંચાલનને વ્યાવસાયિક બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. મંદિરના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO)ની નિમણૂક કરવામાં આવી રહી છે.
રામ મંદિરના CEOની જવાબદારી
રામ મંદિરના પ્રથમ CEO કોઈ સામાન્ય વહીવટી અધિકારી નહીં હોય, તેમને સમગ્ર સંકુલનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી હશે. દરરોજ આવતા લાખો ભક્તો માટે સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી અને દર્શન વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરવું. મંદિર ટ્રસ્ટના ભંડોળ, પ્રસાદ અને નાણાકીય વ્યવહારોનું ઓડિટ કરવું. મંદિર સંકુલની અંદર ચાલી રહેલા અન્ય વિકાસ કાર્યોનું નિરીક્ષણ કરવું.
કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે ?
આ એક ફુલ ટાઈમ નોકરી છે, જેમાં મોટી જવાબદારી શામેલ છે, ટ્રસ્ટે VIP સુવિધાઓ સાથે એક આકર્ષક પેકેજ તૈયાર કર્યું છે, જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ટ્રસ્ટના ભંડોળમાંથી સીધો ઉઠાવવામાં આવશે.
આકર્ષક પગાર પેકેજ : CEOનો પગાર મુખ્ય સરકારી વિભાગ (જેમ કે કેબિનેટ સચિવ અથવા મુખ્ય સચિવ) અથવા મોટા કોર્પોરેશનના ટોચના એક્ઝિક્યુટિવ જેટલો હશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ એક નિશ્ચિત અને માસિક પગાર હશે.
અયોધ્યામાં વૈભવી બંગલો : CEOને અયોધ્યાના એક પોશ વિસ્તારમાં સંપૂર્ણ સજ્જ સરકારી અથવા ટ્રસ્ટની માલિકીનો બંગલો પૂરો પાડવામાં આવશે. નિવાસસ્થાનમાં કેમ્પ ઓફિસ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ માટે ક્વાર્ટર પણ હશે.
અધિકૃત વાહનો અને સુરક્ષા : સુચારુ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા અને અયોધ્યાની VIP મુવમેન્ટને જોતા CEOને લક્ઝરી સત્તાવાર વાહનો (SUV) અને ડ્રાઇવર પૂરા પાડવામાં આવશે. વધુમાં તેમની સુરક્ષા માટે ખાસ સુરક્ષા ગાર્ડ તૈનાત કરવામાં આવશે.
અન્ય ભથ્થાં : મેડિકલ ઈન્શ્યોરન્સ, મુસાફરી ભથ્થું અને ફોન/ઇન્ટરનેટ સેવાઓ જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ પણ પેકેજનો ભાગ હશે.
રામ મંદિરના CEO કોણ બની શકે છે ?
ટ્રસ્ટ આ પદ માટે શિખાઉ માણસની શોધમાં નથી, પરંતુ ખૂબ જ અનુભવી વ્યક્તિની શોધમાં છે. આ પદ માટે કડક પાત્રતા માપદંડો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
પાત્રતા માપદંડ
ભંડોળ ક્યાંથી આવશે ?
આ સમગ્ર પેકેજ અને તેની સાથે સંકળાયેલ સુવિધાઓનો ખર્ચ ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે નહીં. સમગ્ર ખર્ચ શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના ભંડોળ દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે. રામ મંદિર ટ્રસ્ટ પાસે નોંધપાત્ર ભંડોળ છે. જેમાં દેશ અને વિશ્વભરમાંથી પ્રાપ્ત દાનનો સમાવેશ થાય છે. જેનો ઉપયોગ આ વ્યાવસાયિક વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીના સુગમ સંચાલનને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવશે.
આ પગલું દર્શાવે છે કે રામ મંદિર ટ્રસ્ટ સંપૂર્ણપણે આધુનિક અને વ્યાવસાયિક વ્યવસ્થાપન માળખા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય અયોધ્યાની મુલાકાત લેતા શ્રદ્ધાળુઓને વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે.