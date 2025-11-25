અયોધ્યા રામ મંદિરમાં 44 દ્વાર અને 18 દરવાજા, જાણો આમાં શું હોય છે તફાવત?

Prev
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting: રામ મંદિરનું આખું સંકુલ 70.5 એકરમાં ફેલાયેલું છે અને તેમાં 44 દ્વાર છે. આમાંથી 18 દ્વાર એવા છે, જેમાં ખરેખર દરવાજા લગાવેલા છે, જ્યારે બાકીના દરવાજા વગરના છે.

Nov 25, 2025

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: અયોધ્યામાં આજે 25 નવેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અભિજીત મુહૂર્તના શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરની શિખર પર ધર્મધ્વજનું ફરકાવ્યો છે. આ ધર્મધ્વજ 22 ફૂટ લાંબો અને 11 ફૂટ પહોળો છે. ધ્વજ ફરકાવતાની સાથે જ સમગ્ર રામ મંદિર સંકુલમાં જય શ્રી રામના નારા લાગ્યા. જ્યારે ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ સપ્ત મંદિરોન દર્શન કર્યા અને મંદિરમાં આરતી પણ કરી. આ આયોજનમાં ઘણા મોટા નેતાઓ સહિત 7,000 મહેમાનો આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા. ધ્વજારોહણ વચ્ચે રામ મંદિરમાં સ્થાપિત દરેક વસ્તુ વિશે ચર્ચા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં રામ મંદિરના 44 દ્વાર અને 18 દરવાજાને લઈ પણ લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. તો, ચાલો આજે સમજાવીએ કે રામ મંદિરના 44 દ્વાર અને 18 દરવાજા વચ્ચે શું અંતર છે.

રામ મંદિરમાં લગાવવામાં આવ્યા છે 44 દ્વાર અને 18 દરવાજા
સમગ્ર રામ મંદિર સંકુલ 70.5 એકરમાં ફેલાયેલું છે અને તેમાં કુલ 44 દ્વાર છે. આ દ્વારમાંથી 18 દ્વારા એવા છે, જેમાં ખરેખર દરવાજા લગાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે બાકીના દ્વાર દરવાજા વગરના છે, એટલે કે તે ફક્ત મંદિરના માર્ગ અને માળખાનો ભાગ છે. જ્યારે 18 દરવાજામાંથી 14 દરવાજા સોનાથી મઢેલા છે, જ્યારે ચાર દરવાજા સ્ટોર એરિયાના છે, જેને લાખડા પર વાર્નિશ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. રામ મંદિરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પરના બધા દરવાજા ખાસ સાગના લાકડામાંથી બનેલા છે, જેને હૈદરાબાદની એક કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવેલા છે. 

ભક્તોને ફક્ત મુખ્ય દ્વારથી મળે છે પ્રવેશ
રામ મંદિરમાં 44 દ્વાર છે, પરંતુ ભક્તો માટે ફક્ત એક જ પ્રવેશ માર્ગ નક્કિ કરવામાં આવ્યો છે. રામ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવતા ભક્તો સુગ્રીવ કિલ્લાની બાજુથી પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે ભક્તોની સુવિધા માટે રામ મંદિર સુધી પહોંચવા માટે ત્રણ ખાસ માર્ગો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ત્રણ માર્ગો રામ જન્મભૂમિ પથ, ભક્તિ પથ અને રામ પથ છે. આ માર્ગો એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે કે ભીડ વધારે હોય ત્યારે પણ ભક્તોને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.

શું છે રામ મંદિરમાં બનેલા દ્વાર અને દરવાજા વચ્ચે અંતર?
દ્વાર - દ્વાર રામ મંદિર સંકુલના માળખામાં બનાવવામાં આવેલ પ્રવેશનો મોટા બાહ્ય માર્ગ છે. આ દ્વાર હંમેશા દરવાજા દ્વારા બંધ કરવામાં આવતા નથી, કારણ કે અહીં દરવાજા લગાવવામાં આવ્યા નથી.

દરવાજા - રામ મંદિરમાં બનેલા દરવાજા એવા છે, જેના પર લાકડા, ધાતુ અથવા સોનાની પરત ચઢાવવામાં આવી હોય અને જેને ખોલી અથવા બંધ કરી શકાય છે. આવી સ્થિતિમાં રામ મંદિરમાં કુલ 18 દરવાજા લગાવવામાં આવ્યા છે.

