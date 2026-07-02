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રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસ: 5 વર્ષના ફંડની SIT કરશે તપાસ, ચંપત રાય સહિત આ દિગ્ગજોની વધશે મુશ્કેલીઓ!

Ram Mandir Fund Scam: અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરીના મામલામાં હવે ચોંકાવનારો ખુલાસો થઈ શકે છે. આ કેસની તપાસ કરી રહેલી એસઆઈટી હવે રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના છેલ્લા પાંચ વર્ષના ફંડનું ઓડિટ કરવા જઈ રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:54 PM IST
રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસ: 5 વર્ષના ફંડની SIT કરશે તપાસ, ચંપત રાય સહિત આ દિગ્ગજોની વધશે મુશ્કેલીઓ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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