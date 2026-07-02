/રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસ: 5 વર્ષના ફંડની SIT કરશે તપાસ, ચંપત રાય સહિત આ દિગ્ગજોની વધશે મુશ્કેલીઓ!

Ayodhya News : ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં દાન ચોરીના મામલામાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. આ મામલાની તપાસ કરી રહેલી વિશેષ તપાસ ટીમ હવે રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના છેલ્લા પાંચ વર્ષના ફંડનું ઓડિટ કરવા જઈ રહી છે.
શરૂઆતી તપાસમાં મોટા પાયે નાણાકીય હેરાફેરીની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારબાદ સરકારે SIT ની તપાસનો સમયગાળો વધુ બે સપ્તાહ વધારી દીધો છે.
દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર SIT ની નજર
SIT ને અત્યાર સુધીની તપાસમાં એવા મહત્વના પુરાવા મળ્યા છે, જે સીધી રીતે નાણાકીય ગડબડી તરફ ઈશારો કરે છે. આ કારણ છે કે હવે ટ્રસ્ટના બેંક ખાતા અને દરેક નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કરવામાં આવશે. SIT ના અધિકારી તે જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે કે દાનમાં આવેલા પૈસાનો ક્યા અને કેવી રીતે ઉપયોગ થયો. આ સાથે મંદિર નિર્માણના કામમાં પણ કમિશનખોરીના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે, જેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે.
ટ્રસ્ટના મોટા અધિકારીઓ પર સંકટ
આ મામલામાં સૌથી મોટી વાત છે કે તપાસની આંચ હવે ટ્રસ્ટના મોટા અધિકારીઓ સુધી પહોંચી શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે તપાસમાં જે પુરાવા સામે આવી રહ્યાં છે તેનાથી ટ્રસ્ટના મુખ્ય સભ્ય અનિલ મિશ્રા, ગોપાલ રાવ અને ચંપત રાયની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. નિર્માણકાર્યમાં કમીશનખોરીના આરોપોને કારણે અનિલ મિશ્રા પર વિશેષ રૂપથી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
દાનમાં મળેલી જ્વેલરીનો હિસાબ આપવો મોટો પડકાર
આ સમગ્ર વિવાદમાં ટ્રસ્ટ માટે સૌથી મોટી મુશ્કેલી દાનમાં મળેલા સોના-ચાંદી અને ઘરેણાનો હિસાબ આપવો સાબિત થઈ શકે છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે ટ્રસ્ટે અત્યાર સુધી આ જ્વેલરીનું કોઈ ઓડિટ કરાવ્યું નથી. તેવામાં SIT ની સાથે તે સ્પષ્ટ કરવાનું છે કે કેટલા સોના-ચાંદી આવ્યા અને આ સમયે ક્યા છે. ટ્રસ્ટ માટે આ કામ મુશ્કેલ રહેશે.
આજે મોટી બેઠક
મામલાની ગંભીરતાને જોતા એસઆઈટીના ત્રણ મોટા અધિકારી લખનૌના ડિવિઝનલ કમિશનર વિજય વિશ્વાસ ંત, આઈજી કિરણ એસ અને સ્પેશિયલ ફાઈનાન્સ સેક્રેટરી નીલ રતન ગુરૂવારે એક મહત્વની બેઠક યોજવાના છે. આ બેઠકમાં અત્યાર સુધીની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ આ ટીમ આગળની કાર્યવાહી માટે અયોધ્યા રવાના થસે.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે વિગતવાર ઓડિટ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે, જે રામ મંદિર ટ્રસ્ટની કારગીરી પર મોટા સવાલ ઉભા કરશે.