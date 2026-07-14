/5 લાખથી વધારીને 10 લાખ સુધી થઈ શકે છે આયુષ્માન કાર્ડની લિમિટ, સંસદીય સમિતિએ મોકલ્યું સૂચન

Ayushman Card Limit: જો તમે આયુષ્માન ભારત કાર્ડ ધારક છો અથવા આ યોજનામાં જોડાવા જઈ રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. દેશની સૌથી મોટી સરકારી આરોગ્ય વીમા યોજના, આયુષ્માન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (AB-PMJAY)ના લાભાર્થીઓ માટે નોંધપાત્ર રાહત આવી છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ યોજના હેઠળ આરોગ્ય વીમા કવર ₹5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ પ્રતિ પરિવાર પ્રતિ વર્ષ કરવાની ભલામણ કરી છે.
વધારો કરવાની જરૂર શા માટે?
સ્થાયી સમિતિના 172મા અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગંભીર બીમારીઓની સારવારનો ખર્ચ ખૂબ જ વધી ગયો છે. એડવાન્સ્ડ હાર્ટ સર્જરી, અંગ પ્રત્યારોપણ, કેન્સર ઇમ્યુનોથેરાપી અને અન્ય વિશિષ્ટ સારવારનો ખર્ચ ઘણા કિસ્સાઓમાં 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ થાય છે.
આવી સ્થિતિમાં, આયુષ્માન ભારત યોજનાના લાભાર્થીઓને વીમો હોવા છતાં પોતાના ખિસ્સામાંથી નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચવી પડે છે. સમિતિ માને છે કે વીમા કવરેજ વધારીને આ નાણાકીય બોજ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે.
વધતો જતો દવાઓનો ખર્ચાઓ એક મોટી ચિંતા
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે નવી તબીબી તકનીકો, આધુનિક સારવાર પદ્ધતિઓ, લાંબા સમય સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું અને ક્રોનિક રોગોની વધતી જતી સંખ્યા આરોગ્યસંભાળને વધુને વધુ ખર્ચાળ બનાવી રહી છે. પરિણામે, વર્તમાન વીમા મર્યાદા ઘણી જટિલ સારવાર માટે અપૂરતી સાબિત થઈ રહી છે, જે ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો પર વધારાનો નાણાકીય દબાણ લાવી રહી છે.
આયુષ્માન ભારત યોજના શું છે?
આયુષ્માન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (AB-PMJAY) 2018માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત વિશ્વની સૌથી મોટી જાહેર આરોગ્ય વીમા યોજનાઓમાંની એક છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર પરિવારો દેશભરની સૂચિબદ્ધ સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કેશલેસ ગૌણ અને તૃતીય સંભાળ મેળવે છે. સરકાર સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવે છે, ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને ખર્ચાળ સારવાર માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.
કેટલા લોકોએ લાભ લીધો છે?
સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, જૂન 2026 સુધીમાં આ યોજના હેઠળ 43.52 કરોડથી વધુ આયુષ્માન કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરમાં 70 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 55 કરોડથી વધુ લોકો સહિત લાયક લાભાર્થીઓને આરોગ્ય સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે.
₹10 લાખનું કવર મેળવવાનો શું ફાયદો થશે?
જો સરકાર સ્થાયી સમિતિની ભલામણ સ્વીકારે છે, તો પ્રતિ પરિવાર વીમા કવર બમણું એટલે કે 10 લાખ રૂપિયા થઈ જશે. આનાથી ખર્ચાળ સારવાર કરાવતા દર્દીઓના ખિસ્સામાંથી ખર્ચ ઓછો થશે. આનાથી આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. ઘણા પરિવારો ઊંચા તબીબી ખર્ચને કારણે સારવાર મુલતવી રાખે છે અથવા છોડી દે છે. વીમા મર્યાદા વધારવાથી આ પરિવારો સમયસર, સારી સારવાર મેળવી શકશે અને આરોગ્ય સંબંધિત ખર્ચને કારણે થતા નાણાકીય તણાવને ઘટાડી શકશે.
સરકારે હજુ સુધી અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી
જો કે, આ હાલમાં સંસદીય સ્થાયી સમિતિની ભલામણ છે. આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ વીમા કવરને ₹10 લાખ સુધી વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય કે જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સરકાર આ ભલામણ પર વિચાર કર્યા પછી અંતિમ નિર્ણય લઈ શકે છે.