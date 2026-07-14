Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /5 લાખથી વધારીને 10 લાખ સુધી થઈ શકે છે આયુષ્માન કાર્ડની લિમિટ, સંસદીય સમિતિએ મોકલ્યું સૂચન

5 લાખથી વધારીને 10 લાખ સુધી થઈ શકે છે આયુષ્માન કાર્ડની લિમિટ, સંસદીય સમિતિએ મોકલ્યું સૂચન

Ayushman Card Limit: સમિતિ જણાવે છે કે વધતા તબીબી ખર્ચ અને ગંભીર બીમારીઓની ખર્ચાળ સારવારને કારણે હાલનું 5 લાખનું વીમા કવર હવે પૂરતું નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:15 PM IST
5 લાખથી વધારીને 10 લાખ સુધી થઈ શકે છે આયુષ્માન કાર્ડની લિમિટ, સંસદીય સમિતિએ મોકલ્યું સૂચન
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જમીન પર લાખોની ભીડ! વર્લ્ડ કપથી બહાર થવા છતાં નોર્વેની ટીમનું ચેમ્પિયન જેવું વેલકમ
fifa world cup 202617 min ago
2
Millworks Technologies IPO21 min ago
3
Income Tax Rules on Gifts36 min ago
4
Gujarati News37 min ago
5
Essel Group54 min ago