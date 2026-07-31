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કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએશન અને લોની ડિગ્રી... જાણો કોણ છે શહેઝાદ પૂનાવાલા, જેમણે છોડ્યો BJPનો સાથ

Shehzad Poonawalla Education Qualification: શહેઝાદ પૂનાવાલાએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ પાછળ તેમણે વ્યક્તિગત કારણ જણાવ્યું છે. આ પહેલા પૂનાવાલા કોંગ્રેસમાં હતા અને 2017મા ભાજપમાં જોડાયા હતા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:38 PM IST
કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએશન અને લોની ડિગ્રી... જાણો કોણ છે શહેઝાદ પૂનાવાલા, જેમણે છોડ્યો BJPનો સાથ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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શહેઝાદ પૂનાવાલાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આપ્યું રાજીનામું, જાણો BJP છોડવાનું કારણ
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