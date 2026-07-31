/કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએશન અને લોની ડિગ્રી... જાણો કોણ છે શહેઝાદ પૂનાવાલા, જેમણે છોડ્યો BJPનો સાથ

ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રહેલા શહેઝાદ પૂનાવાલાએ મોટો નિર્ણય લીધો છે, તેમણે ભાજપમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પૂનાવાલાએ જણાવ્યું કે વ્યક્તિગત કારણોસર આ નિર્ણય લીધો છે. હવે તેમના રાજીનામા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર લોકો પૂનાવાલાને લઈને ઘણી વસ્તુ સર્ચ કરી રહ્યાં છે, કારણ કે તે પાર્ટીના આક્રમક પ્રવક્તાઓમાંથી એક હતા. તેવામાં આવો તમને જણાવીએ કોણ છે શહેઝાદ પૂનાવાલા, ક્યાંથી આવે છે અને શું અભ્યાસ કર્યો છે.
કોણ છે શહેઝાદ પૂનાવાલા?
શહેઝાદ પૂનાવાલાનો જન્મ 1987મા પુણેમાં થયો હતો, અહીંથી તેમણે પોતાનો શાળાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. પુણેની સેન્ટ વિન્સેટ હાઈ સ્કૂલમાંથી પૂનાવાલાએ અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ પૂનાવાલાએ કોમર્સમાં સ્નાતક કર્યું અને પછી કાયદામાં તેની રૂચિ વધી હતી. પૂનાવાલાએ પુણેની MIT સ્કૂલ ઓફ ગવર્નમેન્ટમાંથી રાજનીતિ અને વહીવટી વસ્તુ સાથે જોડાયેલો એક કોર્સ પણ કર્યો હતો.
આ રીતે શરૂ થયું કરિયર
પૂનાવાલા રાજનીતિમાં આવતા પહેલા એક વકીલ તરીકે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે સંસદીય કાર્ય મંત્રાલયની સાથે પણ કામ કર્યું, આ દરમિયાન તેઓ સિવિલ રાઇટ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યાં હતા. ત્યારબાદ 2008મા કોંગ્રેસમાં જોડાયા અને પાર્ટી માટે કામ કર્યું. ઘણા વર્ષો સુધી પાર્ટીમાં કામ કરવા અને અલગ-અલગ જવાબદારી પર રહ્યાં બાદ 2017મા શેહઝાદ પૂનાવાલા કોંગ્રેસમાંથી અલગ થઈ ગયા હતા.
પૂનાવાલાનું પારિવારિક બેકગ્રાઉન્ડ
શહેઝાદ પૂનાવાલાના પિતા સરફરાઝ પૂનાવાલા એક બિઝનેસમેન હતા, તેમના નિધન બાદ તેમના માતા યાસમીન પૂનાવાલાએ બધુ સંભાળ્યું અને બાળકોને અભ્યાસ કરાવ્યો. તેમના મોટા ભાઈ તહસીન પૂનાવાલા એક પોલિટિકલ કોમેન્ટ્રેટર છે, જે કોંગ્રેસનું સમર્થન કરવા માટે જાણીતા છે. 2017 પહેલા બંને ભાઈ કોંગ્રેસ માટે વફાદાર હતા અને એક સૂરમાં તમામ મુદ્દા પર વાત કરતા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ પૂનાવાલાએ કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ બોલવાનું શરૂ કર્યું અને પછી ભાજપમાં જોડાયા હતા. ભાજપે તેમને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાની જવાબદારી સોંપી હતી.
ભાજપમાં સામેલ થઈ બન્યા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા
કોંગ્રેસ છોડ્યા બાદ શહેઝાદ પૂનાવાલા ભાજપમાં જોડાયા હતા. ભાજપમાં આવ્યા બાદ તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નીતિઓનું સમર્થન કર્યું હતું. ધીમે-ધીમે ભાજપે તેમને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાની જવાબદારી સોંપી હતી. ટીવી ડિબેટ, પત્રકાર પરિષદ અને સોશિયલ મીડિયા પર તેઓ મજબૂતીથી ભાજપનો પક્ષ રાખતા હતા. રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પર તેમના આક્રમક પ્રહારો હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યાં. 2021મા ભાજપ દિલ્હી એકમના સોશિયલ મીડિયા અને આઈટી સેલની જવાબદારી પણ તેમને સોંપવામાં આવી હતી.
રાજનીતિ છોડવાનો આપ્યો હતો સંકેત
તાજેતરના મહિનામાં પૂનાવાલા સતત સોશિયલ મીડિયા પર એવા વીડિયો શેર કરી રહ્યાં હતા, જેમાં સંકેત મળી રહ્યો હતો કે તેઓ સક્રિય રાજનીતિમાંથી દૂર થવા ઈચ્છે છે. જાન્યુઆરી 2025ના એક જૂના ઈન્ટરવ્યુની ક્લિપ શેર કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે સમાજની સેવા માત્ર ચૂંટણી જીતી ન કરી શકાય. તેમણે કહ્યું કે જો તે સાંસદ નથી બનતા તો તેનો મતલબ એવો નથી કે સમાજ માટે તેમનું યોગદાન ખતમ થઈ જશે. એક અન્ય વીડિયોમાં તેમણે કહ્યું હતું કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ તેમણે રાજનીતિ છોડવાનો નિર્ણય કરી લીધો હતો, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળ, હરિયાણા, દિલ્હી, બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર જેવા મહત્વપૂર્ણ રાજ્યોમાં ચૂંટણીને કારણે તેમણે પોતાનો નિર્ણય ટાળી દીધો હતો. તેમણે જૂનમાં આ વીડિયો શેર કરતા લખ્યું હતું કે -I’m already 2 years late on this.