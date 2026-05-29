/બાબા બાગેશ્વરના બદલાયા સૂર, કોકરોચ જનતા પાર્ટી અંગેના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયું! જાણો શું કહ્યુ?

Dhriendra Shastri on Cockroach Janta Party: બાગેશ્વર ધામના મહંત પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી હાલમાં ઉત્તરાખંડના બદ્રીનાથમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે દેશની રાજનીતિ અને સામાન્ય જનતાને લગતા અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી ‘કોકરોચ પાર્ટી’ને લઈને બાબા બાગેશ્વરે એક એવું ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે.
Dhriendra Shastri on Cockroach Janta Party: હંમેશા સરકારના વખાણ અને સનાતન ધર્મની વાતો કરનારા બાબા બાગેશ્વરનો મિજાજ બદલાયેલો દેખાઈ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી ‘કોકરોચ પાર્ટી’ને લઈને બાબા બાગેશ્વરે એક એવું ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી રાજકારણમાં ભારે ઘમાસાણ મચી ગયું છે. બાબાએ દેશમાં વધી રહેલી બેરોજગારી અને સ્ટીલ ડેવલપમેન્ટને લઈને સરકારને આડકતરો આયનો બતાવ્યો છે, જેને લઈને હવે વિપક્ષ પણ મેદાનમાં આવ્યો છે. શું છે આખો મામલો?
હાલમાં જ સોશિયલ મીડિયા પર સનસનાટી મચાવનારી 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' વિશે બાબા બાગેશ્વર તરીકે જાણીતા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી પોતાના નિવેદનથી ચર્ચામાં આવી ગયા છે. બાબા બાગેશ્વરે પોતાની કથામાંથી 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' વિશે વાત કરી અને યુવાનોને પ્રાધાન્ય આપવા પર જોર આપ્યું.
બાબા બાગેશ્વરના બદલાયા સૂર
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ આ વિવાદાસ્પદ અને ધારદાર નિવેદન ઉત્તરાખંડના બદ્રીનાથમાં ચાલી રહેલી પોતાની ભવ્ય કથા દરમિયાન આપ્યું છે. જેમાં બાબા બાગેશ્વરે પોતાના નિવેદનને ભારતમાં વધતી બેરોજગારી સાથે જોડીને દેશના યુવાધનના ભવિષ્ય માટે અત્યંત ચિંતાજનક ગણાવી છે. આમ તો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી હંમેશા સરકારના વખાણ કરતા હોય છે. પરંતુ બાબા બાગેશ્વરનો આ બદલાયેલો સૂર સામે આવતા જ સોશિયલ મીડિયા પર 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની ચર્ચાએ ફરી જોર પકડ્યું છે.
તો બીજી તરફ, અત્યાર સુધી બાબાને શાસક પક્ષના સમર્થક ગણાવતા વિપક્ષે પણ આ મોકાનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. વિપક્ષી નેતાઓએ બાબા બાગેશ્વરના આ નિવેદનને ટાંકીને બેરોજગારી મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
બાબા બાગેશ્વર રાજકોટમાં કરવાના છે કથા
બદ્રીનાથમાં સરકારને આડકતરી ચેતવણી આપ્યા બાદ હવે થોડા જ દિવસોમાં બાબા બાગેશ્વર ગુજરાતના આંગણે આવી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ રંગીલા રાજકોટમાં પોતાની દિવ્ય કથા કરવાના છે. ત્યારે હવે ગુજરાતની ધરતી પર આવીને બાબા બાગેશ્વર કયો નવો ધડાકો કરે તેના પર સૌની નજર રહેશે.