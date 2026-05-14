/પીઠી મોટા ભાઈના નામની ચઢી અને સેંથો નાના ભાઈએ ભર્યો: આવ્યો એવો મેસેજ કે બદલાઈ ગયો વરરાજા

Bihar Wedding Drama: બિહારના બગહાથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં લગ્નની રસ્મો વચ્ચે એક વોટ્સએપ મેસેજે હંગામો મચાવી દીધો. આ હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ જે પરિણામ આવ્યું તેની ચર્ચા અત્યારે આખા પંથકમાં થઈ રહી છે.
Bihar Wedding Drama: બિહારના બગહામાં એક લગ્ન સમારોહ અચાનક એવા વળાંક પર આવી ગયો જેણે આખા ગામને હેરાન કરી દીધું. જ્યારે ઘરમાં હલ્દી (પીઠી)ની વિધિ ચાલી રહી હતી, ત્યારે જ વરરાજાની કથિત પહેલી પત્નીના દાવા બાદ મામલો પંચાયત સુધી પહોંચ્યો હતો. કલાકો સુધી ચાલેલા વિવાદ બાદ એવો નિર્ણય લેવાયો જે હવે ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ ઘટના ઠકરહા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નવકા ટોલા બેલવારીપટ્ટી ગામની છે. ગામના રહેવાસી લલન ચૌધરીએ પોતાના મોટા પુત્રના લગ્ન ગોપાલગંજની એક યુવતી સાથે નક્કી કર્યા હતા. ઘરમાં લગ્નના ગીતો ગુંજી રહ્યા હતા, મહેમાનોની અવરજવર હતી અને બીજા દિવસે જ જાન પ્રસ્થાન કરવાની હતી.
એક વોટ્સએપ મેસેજ અને મચી ગયો હંગામો
લગ્નની તૈયારીઓ વચ્ચે અચાનક કન્યા પક્ષના મોબાઈલ પર એક વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યો. મેસેજ મોકલનાર મહિલાએ દાવો કર્યો કે તે વરરાજાની પત્ની છે. તેણે પુરાવા તરીકે યુવક સાથેના ફોટા અને અન્ય વિગતો પણ મોકલી. મહિલાએ જણાવ્યું કે તે છેલ્લા નવ વર્ષથી આ યુવક સાથે રહે છે અને તેમને ત્રણ બાળકો પણ છે. આ સમાચાર મળતા જ કન્યા પક્ષના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ.
પંચાયત અને હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા
કન્યા પક્ષના લોકો તાત્કાલિક વરરાજાના ઘરે પહોંચ્યા અને આરોપ-પ્રત્યારોપનો દોર શરૂ થયો. લગ્ન તૂટવાની અણી પર હતા. કહેવાય છે કે છોકરાના પરિવારને આ સંબંધની જાણ પહેલેથી જ હતી, પરંતુ છોકરી પક્ષને અંધારામાં રાખવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, પહેલી પત્નીએ ન્યાય માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરવાની વાત પણ કરી હતી.
રાતોરાત બદલાયો વરરાજો
કલાકો સુધી ચાલેલી પંચાયત બાદ એક અજીબ સમાધાન કાઢવામાં આવ્યું. મોટા ભાઈના બદલે તેના નાના ભાઈ સાથે યુવતીના લગ્ન કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મુકાયો. શરૂઆતમાં કન્યા પક્ષે આનો વિરોધ કર્યો, પરંતુ સામાજિક દબાણ અને દીકરીના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આખરે તેઓ માની ગયા. જે યુવકના નામની પીઠી ચોળાઈ હતી તેના બદલે નાના ભાઈએ માથે સાફો બાંધ્યો અને વરરાજો બનીને કન્યાના ઘરે પહોંચ્યો. અત્યારે આ લગ્ન કોઈ ફિલ્મી કહાની જેવા લાગી રહ્યા છે. ગામ લોકો આ અનોખા લગ્નની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ પોલીસ પહેલી પત્નીના દાવાઓની તપાસ કરી રહી છે.