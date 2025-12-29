Prev
બેંગલુરુમાં લગ્નનો કરુણ અંત! હનિમૂન અધૂરુ છોડીને આવેલી પત્નીએ આપઘાત કર્યો, બે દિવસ બાદ પતિનો પણ આપઘાત

Bengaluru Couple Suicide : બેંગલુરુમાં એક લગ્નનો કરુણ અંત આવ્યો છે, હનિમૂન પર દહેજને લઈને થયેલા ઝગડામાં પત્નીએ આપઘાત કરી લેતા પાછળથી પતિએ પણ આપઘાત કર્યો, અને બાદમાં યુવકની માતાએ પણ આપઘાત કર્યો 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:10 AM IST

Crime News : બેંગલુરુમાં લગ્ન પછી હનીમૂનથી પરત ફરતા એક દંપતીએ ઝઘડા બાદ આત્મહત્યા કરી. પતિ સૂરજે તેની પત્ની ગણવીના મૃત્યુના બે દિવસ પછી નાગપુરની એક હોટલમાં ફાંસી લગાવી દીધી. ગણવીના પરિવારે સૂરજ અને તેના પરિવાર પર દહેજ માટે ત્રાસ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. સૂરજની માતાએ પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેની હાલત ગંભીર છે.

બેંગલુરુના એક યુવકે તેની પત્નીની આત્મહત્યાના બે દિવસ પછી નાગપુરની એક હોટલમાં છતના પંખા સાથે લટકીને આત્મહત્યા કરી હતી. મૃતક પત્નીના માતાપિતાએ સૂરજ સામે આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.

પત્નીની આત્મહત્યાના બે દિવસ પછી, સૂરજે બેંગલુરુથી એક હજાર કિલોમીટર દૂર નાગપુરનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જ્યાં તે તેની માતા સાથે પહોંચ્યો હતો. તેણે પોતાના રૂમમાં છતના પંખા સાથે લટકીને આત્મહત્યા કરી હતી, જ્યારે તેની માતાએ પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે.

ઝઘડા પછી હનિમૂનથી વહેલા પાછા ફરેલા દંપતીએ 29 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુમાં લગ્ન કર્યા હતા અને પછી શ્રીલંકા હનીમૂન પર ગયા હતા. જોકે, આ સફર ટૂંકી કરવામાં આવી હતી, અને ઝઘડા પછી તેઓ ગયા અઠવાડિયે બેંગલુરુ પાછા ફર્યા હતા. ગણવીના પરિવારે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ છોકરીને ઘરે પાછી લાવ્યા કારણ કે તેણીને તેના સાસરિયાઓ તરફથી અસ્વીકાર અને અપમાનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

પત્નીએ આત્મહત્યા કરી
મંગળવારે ગણવીએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. બાદમાં તેણીને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કરવામાં આવી અને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવી. ગુરુવારે તેણીનું મૃત્યુ થયું.

પતિએ નાગપુરમાં ફાંસી લગાવી દીધી
તેણીના મૃત્યુ પછી, ગન્વીના પરિવારે બેંગલુરુમાં ફરિયાદ નોંધાવી, જેમાં શિવાન્ના અને તેના પરિવારના સભ્યો પર દહેજ ઉત્પીડનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. તેઓએ તેના સાસરિયાઓના ઘર સામે પણ વિરોધ કર્યો અને તેમની ધરપકડની માંગ કરી. તેમના વતનમાં વિરોધનો સામનો કરતા, શિવાન્ના અને તેની માતા જયંતિ નાગપુર ગયા, જ્યાં પાછળથી શિવાન્ના મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા.

સૂરજના ભાઈ સંજય શિવાન્નાએ નાગપુર પોલીસને વર્ધા રોડ પરની એક હોટલમાં આત્મહત્યાના પ્રયાસ વિશે જાણ કરી. સૂરજના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તેની માતા સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં જીવન માટે લડી રહી છે.

