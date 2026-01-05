Prev
બાંગ્લાદેશી કટ્ટરપંથીઓની ZEE ન્યૂઝને ઉડાવવાની ધમકી, હિન્દુઓ પર હિંસાના મુદ્દે પ્રમુખતાથી અવાજ ઉઠાવ્યો હતો

Bangladeshi Extremists: ભાજપના નેતા સંગીત સોમે દાવો કર્યો છે કે તેમને એક બાંગ્લાદેશી નંબર પરથી ફોન કોલ્સ અને મેસેજ મળ્યા હતા, જેમાં તેમને જ નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ZEE ન્યૂઝને પણ ઉડાવવાની પણ ધમકી આપવામાં આવી હતી.
 

Jan 05, 2026

બાંગ્લાદેશી કટ્ટરપંથીઓની ZEE ન્યૂઝને ઉડાવવાની ધમકી, હિન્દુઓ પર હિંસાના મુદ્દે પ્રમુખતાથી અવાજ ઉઠાવ્યો હતો

Bangladeshi Extremists: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના વરિષ્ઠ નેતા અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય સંગીત સોમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી છે. સોમે દાવો કર્યો હતો કે તેમને એક બાંગ્લાદેશી નંબર પરથી ફોન કોલ્સ અને મેસેજ મળ્યા છે, જેમાં તેમને જ નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ ZEE ન્યૂઝને પણ ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. 

બાંગ્લાદેશી ખેલાડીના સમાવેશ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો

ઝી ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા, સોમે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આવી ધમકીઓથી ડરતા નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે આ ફોન તેમણે આઈપીએલમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીના સમાવેશ સામે વાંધો ઉઠાવ્યા બાદ અને આ મુદ્દા પર ખુલ્લેઆમ વાત કર્યા પછી આવ્યો હતો.

ફોન પર ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા

ભાજપના નેતાના જણાવ્યા મુજબ, ફોન કરનારે તેમને અને ઝી ન્યૂઝ બંને માટે ગંભીર પરિણામોની ધમકી આપી હતી. ત્યારબાદ, તેમના મોબાઇલ ફોન પર ધમકીભર્યા સંદેશાઓ મોકલવામાં આવ્યા હતા. સંગીત સોમે આ ઘટનાની પોલીસને જાણ કરી છે અને ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. 

સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસેથી કડક કાર્યવાહીની માંગ

સંગીત સોમે જણાવ્યું હતું કે તેમણે કાયદામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસેથી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. પોલીસે આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે, અને કોલ અને સંદેશાઓના સ્ત્રોતને શોધવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. 

ZEE NEWS સાથે વાત કરતા, સંગીત સોમે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેઓ ધમકીઓથી ડરતા નથી અને રાષ્ટ્રીય હિતના મુદ્દાઓ પર પોતાનો અવાજ ઉઠાવતા રહેશે. તેમણે કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ બોલવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને નબળી પાડી શકે નહીં. હાલમાં, સુરક્ષા એજન્સીઓ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે અને તકનીકી પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

બાંગ્લાદેશના ઉગ્રવાદીઓ ZEE ન્યૂઝના કવરેજથી ગુસ્સે 

ZEE ન્યૂઝે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમુદાય સામે થતી હિંસાને સતત પ્રકાશિત કરી છે. ZEE ન્યૂઝે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી બાંગ્લાદેશમાં ચાલી રહેલી હિંસાને કવર કરવા માટે એક રિપોર્ટર મોકલ્યો છે. આ કવરેજથી ગુસ્સે થઈને, બાંગ્લાદેશના ઉગ્રવાદીઓએ ચેનલને નિશાન બનાવી છે અને તેને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી છે. 

જાહેર હિતના મુદ્દાઓ પર રિપોર્ટિંગ ચાલુ રાખશે

આ દરમિયાન, ZEE ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર રાહુલ સિંહાએ જણાવ્યું છે કે તેઓ બાંગ્લાદેશનું તેમનું કવરેજ ચાલુ રાખશે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી છે અને ધમકીની આસપાસના તથ્યોની તપાસ કરી રહી છે. ZEE ન્યૂઝે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે કોઈપણ દબાણ અથવા ધમકીઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના, જાહેર હિતના મુદ્દાઓ પર રિપોર્ટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

