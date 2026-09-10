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શું આવતી કાલથી સળંગ 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંક? આ માહિતી ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો 

Bank Holiday: શું આવતી કાલથી 3 દિવસ દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે? જો તમને પણ આ સવાલ ઊભો થતો હોય તો આ માહિતી તમારે જાણવી  ખુબ જરૂરી છે. 11 સપ્ટેમ્બરે ક્યાં રજા છે અને 12 તથી 13 સપ્ટેમ્બરની શું સ્થિતિ છે તે તમામ વિગતો ખાસ જાણો. 

Published: Sep 10, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:04 PM IST
શું આવતી કાલથી સળંગ 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંક? આ માહિતી ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો 
Image Credit: AI Image

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