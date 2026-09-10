/શું આવતી કાલથી સળંગ 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંક? આ માહિતી ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો 

આવતી કાલે એટલે કે 11 સપ્ટેમ્બરે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેવાની છે? આ અંગે અનેક પ્રકારની અફવાઓ અને અસમંજસની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકૃત હોલીડે કેલેન્ડર અને સ્થાનિક પ્રશાસનના તાજા આદેશો મુજબ 11 સપ્ટેમ્બરે સમગ્ર દેશમાં બેંકોમાં કોઈ જાહેર રજા નથી. જો કે રાજસ્થાન અને જયપુર સહિત કેટલાક ખાસ વિસ્તારોમાં સ્થાનિક કારણોસર બેંકો બંધ રહેવાની છે. પરંતુ દિલ્હી જેવા મોટા શહેરોમાં સામાન્ય રીતે કામકાજ ચાલુ રહેશે. 11 સપ્ટેમ્બરે તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલશે કે નહીં અને કયા શહેરમાં બેંકિંગ સેવાઓ પર અસર પડશે તે ખાસ જાણો.
જયપુરમાં બંધ રહેશે બેંક
રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરમાં 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગ્રાહકોએ પરેશાની ભોગવવી પડી શકે છે. જયપુર નગર નિગમ ક્ષેત્રમાં થનારી સ્થાનિક ચૂંટણીઓના પગલે પ્રશાસન અને આરબીઆઈએ 11 સપ્ટેમ્બરે બેંક રજા જાહેરાત કરી છે. આથી જયપુર નગર નિગમની હદમાં આવનારી તમામ સરકારી અને પ્રાઈવેટ તથા સ્થાનિક ગ્રામીણ બેંકોની શાખાઓ બંધ રહેશે.
નવી દિલ્હી અને અન્ય જગ્યાએ શું રહેશે સ્થિતિ?
દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સમિટની તૈયારીઓના પગલે અનેક સરકારી ઓફિસો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વિશેષ વ્યવસ્થા/ રજાના સમાચાર છે. પરંતુ આરબીઆઈના કેલેન્ડર મુજબ દિલ્હીમાં બેંક શાખાઓ સામાન્ય રીતે ખુલી રહેશે. જ્યારે મુંબઈ, પટણા, લખનઉ, ભોપાલ અને કોલકાતા સહિત દેશના બાકીના તમામ ભાગોમાં 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેંકિંગ કામકાજ સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય રહેશે.
શનિવાર અને રવિવાર સતત બે દિવસ રજા
બેંક બંધ પરંતુ આ સેવાઓ રહેશે ચાલુ
જો 11 સપ્ટેમ્બરે તમારા શહેરમાં બેંક શાખાઓ એક સમય બંધ હોય તો પણ તમારે ગભરાવવાની જરૂર નથી. ડિજિટલ અને ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ 24x7 કામ કરતી રહેશે. યુપીઆઈ, GPay, PhonePe, Paytm જેવી સેવાઓ ચાલુ રહેશે. નેટ બેંકિંગ અને મોબાઈલ એપથી ફંડ ટ્રાન્સફર સરળતાથી કરી શકશો. કેશ ઉપાડ અને બેંલેન્સ પૂછપરછની સુવિધા ચાલુ રહેશે.