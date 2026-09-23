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3 દિવસની હડતાળને પગલે મોટો નિર્ણય, 27 સપ્ટેમ્બર રવિવારે તમામ સરકારી બેંકો ખુલ્લી રહેશે

Bank Strike Latest News: જો તમારે આગામી કેટલાક દિવસોમાં બેંક સંબંધિત કામકાજ હોય તો આ સમાચાર ખાસ જાણો. કારણ કે બેંકોમાં 3 દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળ થવા જઈ રહી છે. સતત અનેક દિવસો સુધી બેંકિંગ સેવાઓ ઠપ ન રહે અને લોકોને હેરાનગતિ ન થાય તેના માટે થઈને સરકારે હવે મોટો નિર્ણય લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:15 PM IST
3 દિવસની હડતાળને પગલે મોટો નિર્ણય, 27 સપ્ટેમ્બર રવિવારે તમામ સરકારી બેંકો ખુલ્લી રહેશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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