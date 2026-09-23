/3 દિવસની હડતાળને પગલે મોટો નિર્ણય, 27 સપ્ટેમ્બર રવિવારે તમામ સરકારી બેંકો ખુલ્લી રહેશે

28થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી દેશવ્યાપી બેંક હડતાળને ધ્યાનમાં રાખીને નાણા મંત્રાલયે હવે સામાન્ય લોકોને હાલાકી ન પડે તેના માટે થઈને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. નાણા મંત્રાલયે બુધવારે બહાર પાડેલી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ રવિવારે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ તમામ સરકારી બેંકો અને ક્ષેત્રીય ગ્રામિણ બેંકો ખુલ્લી રહેશે. નાણા મંત્રાલય મુજબ આ રવિવારે તમામ સરકારી બેંકો અને ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેંકોમાં સામાન્ય દિવસની જેમ જ કામકાજ ચાલુ રહેશે.
સતત 5 દિવસ પડતી હતી રજા
અત્રે જણાવવાનું કે બેંક કર્મચારીઓના યુનિયન યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયરન્સ (UFBU)એ 28થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી 3 દિવસની દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ જાહેર કરી હતી. આ હડતાળ 26 અને 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ શનિવાર અને રવિવારની રજાઓના બરાબર બાદ થઈ રહી છે. એટલે કે બેંકોનું કામકાજ સતત 5 દિવસ સુધી પ્રભાવિત રહેવાનું હતું. જેની સીધી અસર ગ્રાહકો પર પડવાની હતી. આવામાં સરકારે સામાન્ય ગ્રાહકોની બેંકિંગ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પહેલેથી જરૂરી પગલાં લીધા છે.
કઈ કઈ બેંક ખુલ્લી રહેશે અને શું સેવાઓ મળશે
26થી 30 સુધી શું રહેશે બેંકોની સ્થિતિ?
સતત હડતાળ અને રજાના પગલે કોઈ પણ ભ્રમથી બચવા માટે આ શેડ્યૂલ ખાસ ચેક કરી લો.
ગ્રાહકો માટે જરૂરી સૂચના
સરકાર અને બેંક મેનેજમેન્ટે કર્મચારી યુનિયનોને હડતાળ પાછી ખેંચવાની કે ટાળવાની અપીલ કરી છે. પરંતુ સુરક્ષાને પગલે જો તમારું કોઈ પણ બેંકનું કામ અટક્યું હોય તો તેને સોમવારની રાહ જોયા વગર રવિવારે 27 ડિસેમ્બરે જ પૂરું કરી લો. અત્રે ધ્યાન રાખવું કે હડતાળ દરમિયાન બ્રાન્ચનું કામ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. પરંતુ ઓનલાઈન બેંકિંગ, નેટ બેંકિંગ, યુપીઆઈ અને મોબાઈલ એપ સેવાઓ 24 કલાક ચાલુ રહેશે.