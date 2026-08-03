/બાંકીપુરમાં ભાજપને મોટો ઝટકો, પ્રશાંત કિશોરે મારી બાજી, BJPના નીરજ કુમારને હરાવ્યા

Bankipur By Election Result 2026 : બિહારના બાંકીપુર મતવિસ્તારમાં ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ભાજપ નેતા નીતિન નવીન રાજ્યસભામાં ગયા પછી ખાલી પડેલી બેઠક પર જન સુરાજે કબજો કર્યો છે. ભાજપના આ ગઢમાં પ્રશાંત કિશોરે નીરજ કુમાર સિન્હાને કારમી હાર આપી. ભાજપ લાંબા સમયથી આ બેઠક પર પ્રભુત્વ ધરાવતું હતું, પરંતુ પીકે મેદાનમાં ઉતર્યા પછી આખું દૃશ્ય બદલાઈ ગયું.
બાંકીપુર પેટાચૂંટણીમાં 31 રાઉન્ડની મતગણતરી દરમિયાન ભાજપના ઉમેદવાર એક પણ વાર આગળ નીકળી શક્યા નહીં. આ ભાજપ માટે મોટો ઝટકો છે. બાંકીપુર અસરકારક રીતે ભાજપ નેતા નીતિન નવીન માટે પારિવારિક ગઢ રહ્યો છે, 'સિંહા પરિવાર' છેલ્લા 31 વર્ષથી બાંકીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર પર કબજો જમાવી રહ્યો હતો. જોકે, આજના પરિણામોએ તે ગઢ તોડી નાખ્યો છે. પ્રશાંત કિશોર હવે બાંકીપુરના નવા લીડર બન્યા છે.
શાંત કિશોર માટે આ જીત કેટલી મહત્વપૂર્ણ ?
બાંકીપુરની જીત જન સુરાજની વિશ્વસનીયતા અને બિહારના રાજકારણ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બાંકીપુર પેટાચૂંટણીએ જન સુરાજ પાર્ટી અને પ્રશાંત કિશોર બંનેના રાજકીય ભવિષ્ય માટે એક અગ્નિપરીક્ષા તરીકે સેવા આપી. બાંકીપુર ત્રણ દાયકાથી ભાજપનો અદમ્ય ગઢ રહ્યો છે. અહીંની જીતે સાબિત કર્યું છે કે જન સુરાજ પરંપરાગત મત બેંકોને તોડી પાડવા સક્ષમ રહી છે.
અત્યાર સુધી, પ્રશાંત કિશોર ફક્ત એક સફળ ચૂંટણી વ્યૂહરચનાકાર તરીકે જાણીતા હતા. રાજકીય પક્ષનું નેતૃત્વ કરતી વખતે સીધો જાહેર જનાદેશ મેળવવો તેમની વ્યક્તિગત વિશ્વસનીયતા માટે જરૂરી હતો. જન સુરાજના આ પ્રદર્શને આરજેડી અને ભાજપ સામે એક મજબૂત ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે તેની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે, જેનાથી આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે જન સુરાજની સંભાવનાઓ વધુ મજબૂત બનશે.
પક્ષના કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો માહોલ
બાંકીપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં મળેલી લીડથી જન સુરાજ પાર્ટી (JSP)ના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ ફેલાયો છે. લીડના સમાચાર આવતાની સાથે જ તેઓએ ઉજવણી શરૂ કરી દીધી, કારણ કે પ્રશાંત કિશોરે અંતે જીત મેળવી હતી. એ.એન. કોલેજના મતગણતરી કેન્દ્રથી લઈને પાર્ટીના કેમ્પ ઓફિસ સુધી દરેક જગ્યાએ ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
ત્રણ દાયકાથી ભાજપનો અભેદ્ય કિલ્લો ગણાતા બાંકીપુરમાં પ્રશાંત કિશોરની જીત આ પ્રદેશમાં ઐતિહાસિક રાજકીય પરિવર્તન છે. કાર્યકરો માને છે કે આ પરિણામ તેમની મહેનત અને બાંકીપુરના લોકો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા પરિવર્તન માટેના સંકલ્પને આભારી છે.