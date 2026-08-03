/બિહારની રાજનીતિમાં મોટો અપસેટ! ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીનના ગઢમાં પ્રશાંત કિશોર આગળ

By Election Result: દેશના ત્રણ રાજ્યોમાં યોજાયેલી ત્રણ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના પરિણામ આજે આવી રહ્યાં છે. ગુજરાતની માંજલપુર, બિહારની બાંકીપુર અને મધ્યપ્રદેશની દંતિયા વિધાનસભામાં 30 જુલાઈએ પેટાચૂંટણીમાં મતદાન થયું હતું. આજે મતગણતરી ચાલી રહી છે. ત્યારે બિહારની બાંકીપુર વિધાનસભા સીટ પર મોટો અપસેટ જોવા મળી શકે છે. અહીં જન સુરાજના પ્રશાંત કિશોર સતત આગળ ચાલી રહ્યાં છે.
ભાજપના ગઢમાં પ્રશાંત કિશોર આગળ
બિહારની બાંકીપુર વિધાનસભા સીટ પર પેટાચૂંટણીમાં 30 જુલાઈએ 34.30 ટકા જેટલું મતદાન થયું હતું. આ સીટ ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવે છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા બાદ નીતિન નવીને બાંકીપુરના ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. નીતિન નવીનના રાજીનામા બાદ અહીં પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં મુખ્ય મુકાબલો ભાજપ, આરજેડી અને જન સુરાજના પ્રશાંત કિશોર વચ્ચે હતો.
બાંકીપુરમાં ભાજપનો હતો દબદબો
બાંકીપુર વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે. નીતિન નવીને 2010, 2015, 2020 અને 2025મા આ બેઠક પર શાનદાર જીત મેળવી હતી. દરેક ચૂંટણીમાં નીતિન નવીન મોટા માર્જિનથી જીતતા આવ્યા છે. ત્યારબાદ 2026ની શરૂઆતમાં ભાજપે તેમને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ નીતિન નવીને આ બેઠક પરથી પોતાનું રાજીનામું આપ્યું હતું.
2025માં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બાંકીપુર બેઠક પર ભાજપે મોટા અંતરથી જીત મેળવી હતી. ભાજપના ઉમેદવારને આશરે 45000 કરતા વધુ મતે જીત મળી હતી. ભાજપના નીતિન નવીનને 98299 મત મળ્યા હતા, જ્યારે આરજેડીના રેખા કુમારી ગુપ્તાને 46363 મત મળ્યા હતા. પરંતુ હવે 2026મા યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ આ બેઠક ગુમાવી શકે છે.
12 રાઉન્ડના અંતે પ્રશાંત કિશોર આગળ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025મા નવો પક્ષ બનાવી મેદાનમાં ઉતરેલા પ્રશાંત કિશોરને સફળતા મળી નહોતી. પરંતુ હવે બાંકીપુર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રશાંત કિશોર કમાલ કરી રહ્યાં છે. 12 રાઉન્ડની ગણતરી બાદ પ્રશાંત કિશોર 6500 મતોથી આગળ છે. પ્રશાંત કિશોર સામે ભાજપના ઉમેદવાર નીરજ કુમાર પાછળ ચાલી રહ્યાં છે.