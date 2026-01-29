વિવાદોમાં ઘેરાયેલું રહ્યું છે કેપ્ટન સુમિત કપૂરનું કરિયર, ઉડાવી રહ્યાં હતા અજિત પવારનું પ્લેન, ક્રેશમાં મોત
Ajit Pawar Plane Crash in Baramati: બારામતી વિમાન દુર્ઘટનામાં પાયલટ કેપ્ટન સુમિત કપૂરનું મોત થયું છે. તેમના કરિયરમાં ડ્યુટી દરમિયાન દારૂના સેનના મામલા અને વિવાદિત રેકોર્ડ સામે આવ્યો, જેનાથી સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે.
Trending Photos
Maharashtra Baramati News: મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં તાજેતરમાં થયેલી વિમાન દુર્ઘટનાએ દેશભરમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. આ દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત વિમાનમાં સવાર બધા લોકોના મોત થયા છે. દુર્ઘટનાની તપાસમાં સામે આવ્યું કે વિમાનના પાયલટ કેપ્ટન સુમીત કપૂરનું કરિયર વિવાદો અને ગંભીર મામલાથી ભરેલું રહ્યું છે.
તપાસમાં તેમના કરિયર સાથે જોડાયેલો એક ગંભીર અને વિવાદિત રેકોર્ડ સામે આવ્યો છે. જે તેમના પ્રોફેશનલ અનુભવ અને આ દુર્ઘટનાની પરિસ્થિતિઓ પર સવાલ ઉભા કરે છે. આ જાણકારી દુર્ઘટનાની કહાનીમાં નવા અને ચોંકાવનારા પાસાને જોડે છે.
કેપ્ટન પર ડ્યુટી દરમિયાન દારૂ પીવાના બે મામલા
જાણકારી અનુસાર કેપ્ટન સુમિત કપૂર વિરુદ્ધ ડ્યુટી દરમિયાન દારૂના સેવનના બે મામલા નોંધાયેલા હતા. પ્રથમ ઘટના વર્ષ 2010ની છે જ્યારે તેઓ મેડિકલ તપાસમાં આલ્કોહોલ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. આ ગંભીર બેદરકારી બાદ સંબંધિત એરલાઇને તેમને સેવામાંથી હટાવી દીધા હતા.
ત્યારબાદ વર્ષ 2017મા તેઓ ફરી ડ્યુટી દરમિયાન દારૂનું સેવન કરતા ઝડપાયા હતા. આ બીજી ઘટનાને વિમાન સુરક્ષા માટે ગંભીર માનતા નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળે તેમને ત્રણ વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા હતા.
દુર્ઘટના બાદ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા સુમિત કપૂર
ત્યારબાદ તેમને સંપૂર્ણ રીતે સેવામાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. સેવામાંથી હટાવ્યા બાદ કેપ્ટન સુમિત કપૂરે થોડો સમય સુધી ફ્રીલાન્સ પાયલટના રૂપમાં કામ કર્યું હતું. તેઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી VSR Ventures સાથે જોડાયેલા હતા. હવે બારામતી વિમાન દુર્ઘટનામાં તેમના મોત બાદ તેમનું બેકગ્રાઉન્ડ ચર્ચામાં છે. સાથે એવિએશન સેફ્ટી અને પાયલટ ફિટનેસ સાથે જોડાયેલા નિયમો પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે