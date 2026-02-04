232 દિવસથી સતત ચાલી રહ્યો છે આ યુવક, અમદાવાદથી મેવાડ જવા થયો રવાના; જાણો તેના પર શું છે ઝનૂન સવાર?
Amit Bareilly Wala: બરેલીનો યુવાન અમિત કુમાર 17 જૂનથી પદયાત્રા કરી રહ્યો છે. તેની આ યાત્રાને આજે 232 દિવસ પૂરા થયા છે અને હાલમાં તે અમદાવાદથી મેવાડના પ્રસિદ્ધ તીર્થ સાંવરિયા શેઠના દર્શન માટે જઈ રહ્યો છે. ત્યાંથી તે ઉજ્જૈન અને વૃંદાવન થઈને બરેલી પરત ફરશે.
Amit Bareilly Wala: નાથનગરી બરેલીનો આ યુવક આજકાલ આસ્થા, સંકલ્પ અને સાહસનું ઉદાહરણ બની ગયો છે. જ્યાં સામાન્ય લોકો થોડા કિલોમીટર ચાલવામાં થાકી જાય છે, ત્યાં અમિત નામનો આ યુવાન છેલ્લા 233 દિવસથી સતત પગપાળા ચાલી રહ્યો છે. કેદારનાથ અને બદ્રીનાથની સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે તે આશરે 6000 કિલોમીટર લાંબી પદયાત્રા પર નીકળ્યો છે. 17 જૂન 2025ના રોજ બરેલીથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે પણ ચાલુ છે. અમિતની આ યાત્રા માત્ર અંતર કાપવા માટે નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક ચેતના અને આત્મશાંતિની શોધની યાત્રા છે. લોકો હવે તેને "અમિત બરેલીવાલા" તરીકે ઓળખવા લાગ્યા છે.
મુખ્ય જ્યોતિર્લિંગોની યાત્રા
બરેલીથી નીકળીને અમિતે સૌથી પહેલા નેપાળમાં પશુપતિનાથ મંદિરના દર્શન કર્યા. ત્યારબાદ કાશી વિશ્વનાથ, અયોધ્યા, ઓમકારેશ્વર, ઘૃષ્ણેશ્વર, ત્ર્યંબકેશ્વર, ભીમાશંકર, સોમનાથ અને નાગેશ્વર જેવા દેશના પ્રમુખ જ્યોતિર્લિંગો અને તીર્થસ્થળોએ પગપાળા પહોંચીને પૂજા-અર્ચના કરી. હાલમાં અમિત અમદાવાદથી મેવાડના પ્રસિદ્ધ તીર્થ સાંવરિયા શેઠના દર્શન માટે જઈ રહ્યો છે. આગળની યાત્રામાં તે મહાકાલેશ્વર (ઉજ્જૈન) અને વૃંદાવન જશે અને ત્યારબાદ બરેલી પરત ફરશે. રસ્તામાં તે જ્યાં પણ રોકાય છે, ત્યાં લોકો તેના સંકલ્પથી પ્રભાવિત થઈને તેને ભોજન, રહેવાની સગવડ અને સહયોગ આપે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશંસા
અમિત કહે છે કે, તેણે આ યાત્રા પ્રચાર કે પ્રસિદ્ધિ માટે નહીં, પરંતુ ઈશ્વર પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા અને આત્મિક શાંતિ માટે શરૂ કરી છે. તેનું માનવું છે કે પગપાળા ચાલવાથી મન, શરીર અને આત્મા ત્રણેયનું જોડાણ થાય છે. આ જ કારણ છે કે તે થાક્યા વગર સતત આગળ વધી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ તે પોતાની યાત્રાના અનુભવો લાઈવ વીડિયો અને ફોટા દ્વારા શેર કરી રહ્યો છે, જેની લોકો ખૂબ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
બરેલી કોલેજનો પૂર્વ વિદ્યાર્થી
અમિત બરેલીની તિલક ઈન્ટર કોલેજ અને બરેલી કોલેજનો વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યો છે. તેના શિક્ષકો અને મિત્રો તેની આ અનોખી યાત્રા પર ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે. શહેરના લોકોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ છે અને શક્ય છે કે જ્યારે તે ઘરે પરત ફરે ત્યારે તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવે.
