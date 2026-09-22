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વર્ષ 2026નું પહેલું વાવાઝોડું ત્રાટકવાના એંધાણ, જાણો કયા-કયા રાજ્યોમાં મચી શકે તબાહી? ગુજરાતનું શું થશે

Arnab Cyclone: આ વર્ષનું પહેલું વાવાઝોડું આવે તેવી શક્યતા હાલ વર્તાઈ રહી છે. જો કે હજુ આ સિસ્ટમ વાવાઝોડામાં ફેરવાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે નથી પરંતુ એવી સંભાવના છે કે તે ડિપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈને તે વાવાઝોડું બની ત્રાટકી શકે છે. જો તે વાવાઝોડું બને તો તેનું નામ અર્ણબ રાખવામાં આવશે અને તે કયા કયા રાજ્યોમાં કહેર મચાવી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 22, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:36 AM IST
વર્ષ 2026નું પહેલું વાવાઝોડું ત્રાટકવાના એંધાણ, જાણો કયા-કયા રાજ્યોમાં મચી શકે તબાહી? ગુજરાતનું શું થશે
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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