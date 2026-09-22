/વર્ષ 2026નું પહેલું વાવાઝોડું ત્રાટકવાના એંધાણ, જાણો કયા-કયા રાજ્યોમાં મચી શકે તબાહી? ગુજરાતનું શું થશે

ભારતમાં હજુ આ વર્ષે વાવાઝોડાએ દસ્તક આપી હોય તેવું જણાયું નથી પરંતુ પહેલું ચક્રવાતી તોફાન ત્રાટકી શકે તેવા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે હજુ તો બંગાળના ઉપસાગરમાં એક હળવું દબાણ બનેલું છે જે આગળ વધી રહ્યું છે અને આગળ જતા મજબૂત વાવાઝોડું બને તેવી શક્યતા છે. જો કે ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ કે અન્ય હવામાન જાણકારો દ્વારા આ તોફાન વિશે કઈ પણ ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું નથી. ત્યારે જો હવે આ હળવું દબાણ આગળ જઈને વાવાઝોડાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે તો તેનું નામ અર્ણબ પડી શકે છે. આ દબાણ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરીને વાવાઝોડામાં ફેરવાય તો ક્યા ક્યાં વરસાદ પડી શકે તે પણ ખાસ જાણો.
શું કહે છે સ્કાયમેટ?
ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે બંગાળની ખાડીમાં જે હળવું દબાણ સર્જાયું હતું તે હવે વધીને પશ્ચિમ મધ્ય બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચી ગયું છે. એવી સંભાવના પણ વર્તાઈ છે કે આ સિસ્ટમ 22 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ દબાણમાં ફેરવાઈ શકે છે. જ્યારે 23 ઓગસ્ટના રોજ તે ડીપ ડિપ્રેશન કે ઊંડા દબાણમાં ફેરવવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.
ક્યાં ક્યાં કહેર મચી શકે
23મીએ થઈ શકે છે લેન્ડફોલ!
આ રાજ્યોમાં પૂરની સંભાવના બની શકે
એજન્સીના પૂર્વાનુમાન મુજબ મધ્ય પ્રદેશના પૂર્વી વિસ્તારો, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, વિદર્ભ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, અને બિહારમાં પણ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. પૂરની પણ આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે.
ઓડિશામાં એલર્ટ
ઓડિશામાં તો પહેલેથી જ આ અંગે એલર્ટ જાહેર કરાયેલું છે. 18 સપ્ટેમ્બરે ભુવનેશ્વર હવામાન વિજ્ઞાન કેન્દ્રના પ્રમુખ મનોરમા મોહંતીએ કહ્યું હતું કે હળવા દબાણવાળું આ ક્ષેત્ર ધીરે ધીરે ડિપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈને આગલા ત્રણ ચાર દિવસોમાં દક્ષિણ ઓડિશા-ઉત્તરી આંધ્ર પ્રદેશના કાંઠાઓ સુધી આગળ વધે તેવી શક્યતા છે.
જો કે તેમણે કહ્યું હતું કે આ સિસ્ટમથી ગભરાવવાની જરૂર નથી. જો આગળ એવું લાગશે તો આઈએમડી યોગ્ય સમયે લોકોને જાણ કરશે. જો કે 22 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ઓડિશામાં ભારે વરસાદની ગતિવિધિઓ શરૂ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. હવામાન વિભાગે 25 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
ગુજરાત માટે કેવી છે આગાહી