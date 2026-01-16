ભવિષ્યની મુશ્કેલી માટે તૈયાર રહેજો ! આવનારા વર્ષોમાં ખતમ થઈ જશે આ 15 નોકરીઓ !
Future Jobs: AI અને વિવિધ ટેકનોલોજીના યુગમાં, ઘણી નોકરીઓ ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ રહી છે. ભવિષ્યમાં, આ નોકરીઓ કરનારાઓની જરૂરિયાત ઘટશે. તેમને બીજી નોકરી ગોતવાની ફરજ પડી શકે છે. રિપોર્ટમાં આ 15 નોકરીઓ પર સૌથી વધારે રિસ્ક દેખાડવામાં આવ્યું છે.
Future Jobs: AI અને વિવિધ ટેકનોલોજીના આગમનથી નોકરીના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. નવી ટેકનોલોજીઓ ઘણી નોકરીઓ આપી રહી છે, તો બીજી પણ અનેક નોકરીઓ ઝડપથી ઘટી રહી છે. ઘણી નોકરીઓ હવે મશીનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, અને પરિણામે, જે લોકો તેને કરતા હતા તેઓ બેરોજગાર બની રહ્યા છે. ચાલો એવી નોકરીઓ વિશે જાણીએ જેને ઝડપથી મશીન રિપ્લેશ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં તે નોકરીઓ કરવા માટે ખૂબ ઓછા લોકો બાકી છે.
15 નોકરીઓ પ્રકાશિત
વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમના તાજેતરના અહેવાલમાં 2030 સુધીમાં કઈ નોકરીઓ જોખમમાં છે અને જેમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળશે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ અહેવાલમાં 15 નોકરીઓ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે જે ઝડપથી અદૃશ્ય થઈ રહી છે.
આ નોકરીઓ પણ જોખમમાં
આ અહેવાલ મુજબ, આગામી વર્ષોમાં કૃષિ, ડ્રાઇવરો, એપ્લિકેશન ડેવલપર્સ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર, હાઈ એજ્યુકેશન શિક્ષકો અને નર્સિંગ વ્યાવસાયિકોની નોકરીઓ વધવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, કેશિયર, ટિકિટ કલેક્ટર, સુરક્ષા ગાર્ડ, એકાઉન્ટન્ટ, પ્રિન્ટિંગ કામદારો, ડેટા એન્ટ્રી ક્લાર્ક અને ગ્રાફિક ડિઝાઇનર્સ માટેની નોકરીઓ પણ જોખમમાં છે.
કંપનીઓના આયોજન પર આધારિત
ફ્યુચર ઓફ જોબ્સ રિપોર્ટ 2025માં 1,000થી વધુ વૈશ્વિક નોકરીદાતાઓના દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે 2030ના વર્ષ માટે કંપનીઓના આયોજન પર આધારિત છે. તેથી, જો તમે એવી નોકરીમાં છો જે લુપ્ત થઈ રહી છે, તો તમે નજીકના ભવિષ્યમાં નવા વિકલ્પો શોધી શકો છો.
