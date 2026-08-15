/15 ઓગસ્ટ પહેલા 26 જાન્યુઆરી હતો ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ, જાણો કેમ બદલવામાં આવી તારીખ, શું છે તેની પાછળની કહાની

Independence Day 2026 : ભારત દર વર્ષે 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવે છે. વડાપ્રધાન લાલ કિલ્લા પરથી ત્રિરંગો ફરકાવે છે અને દેશને સંબોધન કરે છે. શનિવારે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી ત્રિરંગો ફરકાવીને આ પરંપરાનું પાલન કર્યું. જોકે, બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે 15 ઓગસ્ટ પહેલા સ્વતંત્રતા દિવસ નહોતો. 1947 પહેલા સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન, ભારતનો 'સ્વતંત્રતા દિવસ' 26 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવતો હતો, 15 ઓગસ્ટે નહીં.
સ્વતંત્રતા દિવસ 26 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવતો હતો
હા, સ્વતંત્રતા મળ્યાના લગભગ 17 વર્ષ પહેલાં 26 જાન્યુઆરી, 1930ના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે આ દિવસને પ્રથમ વખત સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અથવા 'પૂર્ણ સ્વરાજ'ના ધ્યેય સાથે સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઉજવ્યો. 1920ના દાયકાના અંતમાં કોંગ્રેસમાં બ્રિટિશ શાસનથી ભારતે કેવી સ્વતંત્રતા મેળવવી જોઈએ તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હતી. એક જૂથ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં 'ડોમિનિયન સ્ટેટસ'ની તરફેણ કરતો હતો, જ્યારે જવાહરલાલ નેહરુ અને સુભાષ ચંદ્ર બોઝ જેવા નેતાઓ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની માંગ કરી રહ્યા હતા.
1927નું મદ્રાસ અધિવેશન
1927ના મદ્રાસ અધિવેશનમાં કોંગ્રેસ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી. જોકે, બીજા વર્ષે એક સમાધાન હેઠળ બ્રિટનને ભારતને 'ડોમિનિયન સ્ટેટસ' આપવા માટે સમય આપવામાં આવ્યો. જ્યારે બ્રિટિશ સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ ન મળ્યો, ત્યારે કોંગ્રેસે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. ડિસેમ્બર 1929માં જવાહરલાલ નહેરુએ લાહોર અધિવેશનની અધ્યક્ષતા કરી. આ અધિવેશનમાં જ કોંગ્રેસે 'પૂર્ણ સ્વરાજ' (સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા) ઠરાવ પસાર કર્યો, જેમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું કે ભારતનું અંતિમ લક્ષ્ય હવેથી સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હશે. ત્યારબાદ, 26 જાન્યુઆરી, 1930ને દેશભરમાં આ સંકલ્પને જન આંદોલનમાં પરિવર્તિત કરવા માટે તારીખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.
26 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં 'સ્વતંત્રતા દિવસ' ઉજવવામાં આવ્યો
આ મુજબ, 26 જાન્યુઆરી, 1930ના રોજ દેશના વિવિધ ભાગોમાં ત્રિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો, જાહેર સભાઓ યોજાઈ અને લોકોએ 'પૂર્ણ સ્વરાજ' મેળવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. મદ્રાસમાં અનેક સ્થળોએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો અને સરઘસો કાઢવામાં આવ્યા. ભારત હજુ કાયદેસર રીતે સ્વતંત્ર નહોતું અને બ્રિટિશ શાસન હજુ પણ અસ્તિત્વમાં હતું, છતાં રાજકીય રીતે આ દિવસ ભારતીયો દ્વારા સ્વતંત્રતાની જાહેર ઘોષણા તરીકે ઉજવવામાં આવતો હતો.
15 ઓગસ્ટ સત્તાવાર સ્વતંત્રતા દિવસ બન્યો
બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી બ્રિટનની સ્થિતિ નબળી પડી અને ભારતને સ્વતંત્રતાનો માર્ગ મોકળો મોકળો થયો. બ્રિટિશ સંસદે ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ, 1947 પસાર કર્યો, જેનાથી ભારત અને પાકિસ્તાન સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો બનવા તરફ આગળ વધ્યા. આ કાયદાએ 15 ઓગસ્ટ, 1947ને સત્તા હસ્તાંતરણની તારીખ તરીકે નિયુક્ત કર્યો, પરિણામે સ્વતંત્ર ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલીવાર 15 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો અને ત્યારથી આ પરંપરા ચાલુ છે.