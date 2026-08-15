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15 ઓગસ્ટ પહેલા 26 જાન્યુઆરી હતો ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ, જાણો કેમ બદલવામાં આવી તારીખ, શું છે તેની પાછળની કહાની

Independence Day 2026 : ભારતમાં પહેલા સ્વતંત્રતા દિવસ 15 ઓગસ્ટના રોજ નહીં, પરંતુ 26 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવતો હતો. 26 જાન્યુઆરી, 1930ના રોજ, કોંગ્રેસના આહ્વાન પર પ્રથમ વખત દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો. આ દિવસે લોકોએ બ્રિટિશ શાસનથી સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા કે પૂર્ણ સ્વરાજ મેળવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. વિવિધ સ્થળોએ સભાઓ યોજાઈ અને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 15, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:35 PM IST
15 ઓગસ્ટ પહેલા 26 જાન્યુઆરી હતો ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ, જાણો કેમ બદલવામાં આવી તારીખ, શું છે તેની પાછળની કહાની

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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