બિહાર બાદ હવે બંગાળથી ભાજપ માટે આવ્યા મોટા ખુશખબર, મમતા બેનર્જીના ગઢમાં આ ચૂંટણીમાં મેળવી મોટી જીત
પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે. પરંતુ આ ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપ માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. જાણો કઈ ચૂંટણીમાં જીત મેળવી જેને નેતાઓ શુભ સંકેત ગણાવી રહ્યા છે.
એવા સમાચાર આવ્યા છે કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત ભાજપની ટોપ લીડરશીપ ઉત્સાહિત થઈ જશે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા બાદ હવે ભાજપનું ધ્યાન બંગાળની ચૂંટણી પર કેન્દ્રીત છે. ભાજપે જો કે તે પહેલા એક મોટો પડાવ પાર કર્યો છે. મમતા બેનર્જીના ગઢમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપ માટે ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. બંગાળમાં ભાજપના નેતાઓ તેને આગામી સમય માટે શુભ સંકેત ગણાવી રહ્યા છે.
પ્રદેશમાં ચૂંટણી આગામી વર્ષે માર્ચ એપ્રિલમાં કરાવવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ બિહાર ચૂંટણીની જીતની ઉજવણી વખતે જ કહી દીધુ હતું કે ગંગાજી બિહારથી વહીને બંગાળ પહોંચે છે. આમ તો ગત વખતે પણ ભાજપે ખુબ કોશિશ કરી હતી પરંતુ મમતાની સરકાર બનતા રોકી શક્યા નહતા. આ વખતે પીએમ મોદી કોન્ફિડન્ટ છે. તૈયારી મોટી છે. પહેલેથી જ બૂથ લેવલ સુધી મેનેજમેન્ટ સાધવામાં આવી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે ભાજપે હાઈકોર્ટ બાર એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં 10માંથી 7 સીટ જીતી લીધી છે. ભાજપે અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ, સચિવ, કોષાધ્યક્ષ, સંયુક્ત ઉપાધ્યક્ષ અને એક સંયુક્ત સચિવની સીટ જીતી છે.
એક્સપર્ટ્સ માને છે કે ગત વખતે ભાજપને બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સત્તા ભલે ન મળી હોય પરંતુ તે હાર્યો નહતો. ત્યારે પરિણામ જણાવતા હતા કે દલિતો અને આદિવાસીઓમાં ભાજપનો પ્રભાવ વધ્યો છે. 2016માં ભાજપનો વોટ શેર 10 ટકા હતો જે 2021માં 40 ટકા આસપાસ પહોંચી ગયો. ભાજપનો આ વધતો પ્રભાવ હકીકતમાં કોંગ્રેસ અને લેફ્ટના ભોગે છે. ટીએમસીને ભલે નુકસાન ન થયું હોય પરંતુ 2026ની ચૂંટણી હવે ભાજપ વિરુદ્ધ ટીએમસી હશે.
'બિહાર બાદ હવે બંગાળનો વારો'
આ જીતને કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય પૂજા સોમકર અને સચિવ અરુણકુમાર ઉપાધ્યાયે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે શુભ સંકેત ગણાવ્યો છે. કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય પૂજા સોમકરે કહ્યું કે હાઈકોર્ટ બાર એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત એ વાતનો સંકેત છે કે આગામી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ ભગવો ઝંડો લહેરાવવા જઈ રહ્યો છે. બિહારની સાથે સાથે હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ભાજપનો ઝંડો બુલંદ થઈ રહ્યો છે. ચારેબાજુ ભાજપની જીત થવા જઈ રહી છે. હાલની રાજનીતિક સ્થિતિમાં સંપૂર્ણ રીતે માહોલ ભાજપના પક્ષમાં છે.
તેમણે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ હાઈકોર્ટ બાર એસોસિએશનની ચૂંટણીમાં ભાજપની જીતે એ વાતની સાક્ષી પૂરી છે કે રાજ્યમાં સંપૂર્ણ રીતે ભગવામય માહોલ છે. આ અગાઉ પણ આવી અસર બિહારમાં જોવા મળી ચૂકી છે. જે રીતે બિહારમાં ભાજપે કમાલ કર્યો છે તે જ રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ કમાલ આપણને આગામી દિવસોમાં જોવા મળી શકે છે.
Big win for BJP. 🪷
The Bharatiya Janata Party (BJP) secured a significant victory by winning 7 out of 10 seats in the elections of the Kolkata High Court Bar Association.
This is just the beginning; this time, the entire Bengal will turn saffron! pic.twitter.com/S4F956n8ba
— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) December 1, 2025
તેમણે વધુમાં એમ પણ કહ્યું કે આ ચૂંટણીમાં અમને જેટલા પણ લોકોએ મતદાન કર્યું છે તેનાથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ લોકો સંવેદનશીલ અને જાગૃત છે. આ લોકોમાં પ્રદેશના વિકાસને લઈને સંપૂર્ણ રીતે ગંભીરતા છે. આ લોકો રાજ્યના વિકાસની દિશામાં કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી સ્વીકારવાની સ્થિતિમાં નથી. જેને જોતા આ લોકોએ વિકાસના મુદ્દે ભાજપના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે.
સચિવ અરુણકુમાર ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે પહેલા સેક્રેટરીનો પાવર રહેતો હતો. તેઓ જ નીતિગત મુદ્દાઓને લઈને નિર્ણય કરતા હતા. પરંતુ હવે પહેલીવાર એવું થઈ રહ્યું છે કે સભ્ય પણ અનેક મોટા નિર્ણય લેશે. તેમણે કહ્યું કે અમે હાઈકોર્ટ ક્લબના તમામ સભ્યોનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. કુલ 10માંથી 7 સીટો પર અમે જીત મેળવી. આ જીત સાથે અમે ઈતિહાસ રચ્યો છે. આવું પહેલીવાર બન્યું છે કે ભાજપ સમર્થિત સમૂહે જીત મેળવી છે જો કે આ સમૂહમાં તમામ વકીલો જ સામેલ છે.
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે અહીં અમારા કોઈ વિરોધી નથી. પછી ભલે ટીએમસી હોય. અમે લોકો ક્લબને મળીને ચલાવીશું. ક્લબમાં સામેલ તમામ લોકોની ફરિયાદો ગંભીરતાથી સાંભળીશું. તેમણે દાવો કર્યો કે બેશક એ વાતને ફગાવી ન શકાય કે આગામી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ તેની મોટી અસર પડશે. જે રીતે કુલ 10માંથી સાત સીટો પર અમે જીત મેળવી તેને શુભ સંકેત તરીકે જોવો જોઈએ. આવનારા દિવસોમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજનીતક દિશા નક્કી કરવામાં સંપૂર્ણ રીતે વકીલોનું મોટું યોગદાન રહેવાનું છે. અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં મોટો બદલાવ આવવાનો છે અને આ બદલાવનું કેન્દ્રબિન્દુ વિકાસ હશે.
