અમીરો સાથે મિત્રતા, પ્રેમનું નાટક અને હનીટ્રેપ...આ રીતે લોજમાં કે હોટલમાં બોલાવી લૂંટતી ફેશન ડિઝાઈનર

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaઅમીરો સાથે મિત્રતા, પ્રેમનું નાટક અને હનીટ્રેપ...આ રીતે લોજમાં કે હોટલમાં બોલાવી લૂંટતી ફેશન ડિઝાઈનર

Belagavi Honey Trap Case: કર્ણાટકના બેલાગવીમાં, ફેશન ડિઝાઇનર દીપા અવતાગીની સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ધનવાન પુરુષોને હનીટ્રેપમાં ફસાવવા અને તેમના પૈસા, સોનું અને કાર લૂંટવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તેના ફરાર સાથીદારને શોધી રહી છે. દીપાના કૃત્યો તમને ચોંકાવી દેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:32 PM IST

Belagavi Honey Trap Case: કર્ણાટકના બેલગાવીમાં પોલીસે એક એવી મહિલાની ધરપકડ કરી છે, જેણે સોશિયલ મીડિયાને જ છેતરપિંડીનું હથિયાર બનાવી લીધું હતું. વ્યવસાયે ફેશન ડિઝાઈનર દીપા અવતાગીપર આરોપ છે કે તે અમીર પુરુષો સાથે મિત્રતા કરતી, તેમને મળવા બોલાવતી અને પછી ચાલાકીથી તેમની રોકડ, સોનું અને કાર લઈને ફરાર થઈ જતી હતી. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ આખો ખેલ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે રમાઈ રહ્યો હતો. હવે, આ કેસમાં ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે.

કેવી રીતે શરૂ થતો હતો છેતરપિંડીનો ખેલ?
કર્ણાટકના બેલગામમાં પ્રકાશમાં આવેલી આ હનીટ્રેપ સ્ટાઇલની છેતરપિંડીએ પોલીસને પણ આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી. તિલકવાડી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે 33 વર્ષીય દીપા અવતાગીની ધરપકડ કરી છે, જે મૂળ બાગલકોટ જિલ્લાની રહેવાસી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે દીપા ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અમીર અને પ્રભાવશાળી પુરુષોને નિશાન બનાવતી હતી. પહેલા તે મિત્રતા કરતી અને ધીરે-ધીરે સામેવાળી વ્યક્તિનો વિશ્વાસ જીતી લેતી હતી. જ્યારે વ્યક્તિને તેના પર પૂરો ભરોસો થઈ જાય, ત્યારે તે મુલાકાતનો પ્રસ્તાવ મૂકતી હતી.

શ્રીમંત પુરુષોનો કરતી શિકાર
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દીપાએ ખાસ કરીને આર્થિક રીતે સંપન્ન પુરુષોને નિશાન બનાવ્યા હતા. તે સોશિયલ મીડિયા પર વાતચીત શરૂ કરતી અને પોતાને અત્યંત વિશ્વસનીય અને મૈત્રીપૂર્ણ તરીકે રજૂ કરતી. ધીમે ધીમે, વાતચીત એટલી હદે વધતી ગઈ કે તે વ્યક્તિ તેને મળવા માટે સંમત થઈ જતી. આ સમય દરમિયાન તે મુલાકાતનો પ્રસ્તાવ મૂકતી અને તેમને લોજ અથવા હોટેલમાં આમંત્રણ આપતી. ઘણા પીડિતો પહેલાથી જ તેના જાળમાં ફસાઈ ગયા છે.

લોજમાં બોલાવીને કરતી હતી લૂંટ
જ્યારે પીડિત તેને મળવા કોઈ લોજ કે હોટલમાં પહોંચતા, ત્યારે દીપા કોઈને કોઈ બહાને તેમને ફ્રેશ થવા કે નહાવા માટે બાથરૂમમાં મોકલી દેતી હતી. જેવી વ્યક્તિ બાથરૂમમાં જાય, કે તરત જ તે રૂમમાં રાખેલા રોકડ, દાગીના અને કિંમતી સામાન લઈને રફુચક્કર થઈ જતી હતી. કેટલાંક કિસ્સામાં તો તે પીડિતની કાર લઈને પણ ભાગી ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે પીડિત હકીકત સમજે, ત્યારે તે પહેલાથી જ ઘણી દૂર થઈ ગઈ હોય છે.

બ્લેકમેલિંગ અને ધમકીઓ
સામાન ચોરી કર્યા પછી પણ આ ખેલ પૂરો નહોતો થતો. દીપા પીડિતોને ફોન કરીને બ્લેકમેલ કરતી હતી. તે સામાન કે કાર પરત કરવાના બદલામાં ફરીથી પૈસાની માંગણી કરતી. જો કોઈ પૈસા આપવાની ના પાડે, તો તે સામાજિક બદનામી અને પોલીસ કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપતી હતી. બદનામીના ડરથી ઘણા લોકો ચૂપ રહ્યા, જેના કારણે આ છેતરપિંડી લાંબા સમય સુધી ચાલતી રહી.

જો તેઓ ના પાડે તો ધમકી આપતી!
જો કોઈ પીડિત પૈસા આપવાનો ઇનકાર કરતો, તો દીપાએ કથિત રીતે તેમને પોલીસ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી. તે તેમની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવાની ધમકી આપશે, જેનાથી તેમની સામાજિક છબી ખરાબ થશે. આ ડરથી ઘણા લોકો પોલીસનો સંપર્ક પણ કરી શક્યા નહીં. જોકે, ફરિયાદ બાદ, પોલીસે આખરે ગંભીર તપાસ શરૂ કરી અને સમગ્ર કાવતરું ખુલ્લું પડી ગયું.

પોલીસ કાર્યવાહી
તિલકવાડી પોલીસે આ કેસમાં ગુપ્ત તપાસ શરૂ કરી અને અનેક ટેકનિકલ કડીઓ એકઠી કરી. ત્યારબાદ, તેમણે દીપા અવતાગીની ધરપકડ કરી. પૂછપરછ દરમિયાન, તેમણે તેના વિવિધ કારનામાઓની વિગતો શોધી કાઢી. પોલીસ હવે એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે તેણે અત્યાર સુધીમાં આ રીતે કેટલા લોકોને નિશાન બનાવ્યા છે. તેઓ આ ગેંગમાં અન્ય કોણ કોણ સામેલ હોઈ શકે છે તેની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે.

સહ-આરોપીની શોધ ચાલુ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં દીપા એકલી નહોતી. તપાસમાં તેના એક સાથીનું નામ પણ બહાર આવ્યું છે. તે બેલાગવી જિલ્લાના હુક્કેરીનો રહેવાસી શિવાનંદ માટાપતિ હોવાનું કહેવાય છે. તે હાલમાં ફરાર છે, અને પોલીસ તેને શોધી રહી છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે અને આ હનીટ્રેપ કૌભાંડના સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવશે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Belagavi honey trap casefashion designer honey trap fraudDeepa Avatigi arrestBelagavi fraud newsInstagram honey trap scam Indiahoney trap robbery Karnatakasocial media fraud case IndiaBelagavi police arrest honey trap

