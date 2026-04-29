West Bengal Exit Poll 2026: બંગાળમાં TMCને ઝટકો! અનેક પોલમાં ભાજપને બહુમત, જાણો કેટલી સીટો મળશે

હોમIndiaWest Bengal Exit Poll 2026: બંગાળમાં TMCને ઝટકો! અનેક પોલમાં ભાજપને બહુમત, જાણો કેટલી સીટો મળશે

West Bengal Exit Poll 2026 Live: પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન સમાપ્ત થવાની સાથે એક્ઝિટ પોલના આંકડા સામે આવી રહ્યાં છે. તમે પણ જાણો એક્ઝિટ પોલના આંકડા પ્રમાણે રાજ્યમાં કોણ સરકાર બનાવી રહ્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:18 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળના એક્ઝિટ પોલના પરિણામ
  • 15 વર્ષ બાદ બંગાળમાં જઈ શકે છે મમતાની સત્તા
  • આ વખતે ભાજપ બંગાળમાં બનાવી શકે છે સરકાર

West Bengal Exit Poll 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના એક્ઝિટ પોલના આંકડા જાહેર થઈ ગયા છે. પોલ ઓફ પોલમાં ભાજપની સરકાર બનતી જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં મમતા સરકાર માટે પોલના અનુમાન એક મોટા ઝટકા સમાન છે. જોકે ચૂંટણી પરિણામ 4 મેએ જાહેર થયા બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. બંગાળમાં આ વખતે બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ હતી. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 23 એપ્રિલે થયું, જેમાં 152 સીટો પર મતદાન થયું હતું. આ તબક્કામાં રેકોર્ડ 93.2 ટકા મત પડ્યા હતા. જ્યારે બીજા તબક્કામાં આજે એટલે કે 29 એપ્રિલે મતદાન થયું છે. આ તબક્કામાં પણ 90 ટકાથી વધુ મતદાન થયું છે.

West Bengal Exit Poll 2026: P-MARQ ના સર્વેમાં ભાજપને બહુમત
પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ 294 વિધાનસભા સીટો પર P-MARQ ના પોલમાં ભાજપને 150-175 સીટો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે ટીએમસીને 118-138 સીટો મળી શકે છે. અન્યને 2-6 સીટો મળી શકે છે.

Poll Diary એ ભાજપને આપી 142-171 સીટો
Poll Diary માં ટીએમસીને 99-127, ભાજપને 142-171 સીટો, કોંગ્રેસને 3-5 અને અન્યને 5-9 સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

West Bengal Exit Poll 2026: Praja પોલ સર્વેમાં ભાજપને બહુમત
Praja પોલના સર્વેમાં ભાજપને બમ્પર સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. ટીએમસી 85-110 સીટો જીતી શકે છે. તો ભાજપને 178-208 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે અન્યને આ પોલમાં 0-5 સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

West Bengal Exit Poll 2026: બંગાળ માટે MATRIZE નો એક્ઝિટ પોલ

TMC ને 125-140 સીટો મળી શકે છે.

BJP ને 146-161 સીટો મળી શકે છે.

અન્યને 6-10 સીટો મળી શકે છે.

People's Pulse Exit Poll 2026: People's Pulse ના એક્ઝિટ પોલમાં ટીએમસીની સરકાર
પશ્ચિમ બંગાળમાં People's Pulse ના એક્ઝિટ પોલમાં ટીએમસીની વાપસી થઈ શકે છે. ટીએમસીને 177-187 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે ભાજપને 95-110 સીટો મળવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

