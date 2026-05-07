/બંગાળમાં ખેલાઈ લોહીની હોળી! સુવેન્દુ અધિકારીના PAની ગોળી મારીને હત્યા, CID તપાસમાં મોટા ખુલાસા

Chandranath Rath Murder: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં એક તરફ જ્યાં 9 મેના રોજ શપથ ગ્રહણની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, ત્યાં બીજી તરફ રાજ્યના વિપક્ષી નેતા અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સચિવ (PA) ચંદ્રનાથ રથની સરેઆમ ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં 6 મેની રાત્રે લગભગ 10:15 વાગ્યે આ ઘટના બની હતી. હત્યા સમયે ચંદ્રનાથ તેમના ઘરથી માત્ર 200 મીટર દૂર હતા.
Chandranath Rath Murder: બંગાળની ધરતી ફરી એકવાર રાજકીય લોહીથી ખરડાઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી બાદ શરૂ થયેલી હિંસા અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. તાજેતરની ઘટનામાં ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના મધ્યમગ્રામ વિસ્તારમાં પશ્ચિમ બંગાળના વિરોધ પક્ષના નેતા અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સચિવ (PA) ચંદ્રનાથ રથની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વ્યાપી ગયો છે. બીજી બાજુ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર દેખાઈ રહી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે CID આ હુમલાખોરો સુધી ક્યારે પહોંચે છે.
શું છે ઘટનાક્રમ? 4 થી 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ
બુધવારની રાત્રે આશરે 11:30 વાગ્યે ચંદ્રનાથ રથ પોતાની સફેદ રંગની સ્કોર્પિયો ગાડીમાં સવાર થઈને જેસોર રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. જ્યારે તેઓ દોહારિયા વિસ્તાર પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે બાઈક સવાર અને કારમાં આવેલા હુમલાખોરોએ તેમની ગાડીને ઘેરી લીધી હતી. હુમલાખોરોએ નજીકથી આડેધડ 10 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાંથી 4 થી 5 ગોળીઓ સીધી ચંદ્રનાથ રથની છાતીમાં વાગી હતી. આ હુમલામાં તેમના ડ્રાઈવર સહિત અન્ય બે લોકો પણ ઘાયલ થયા છે. તેમને તાત્કાલિક નજીકના નર્સિંગ હોમમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
CID તપાસ અને નવા ખુલાસા
આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની તપાસ CID કરી રહી છે, જેમાં અનેક ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. તપાસ મુજબ, હુમલાખોરો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી રેકી કરી રહ્યા હતા. તેમને ખબર હતી કે ચંદ્રનાથના ઘર પાસેની ગલી સાંકડી છે, જ્યાં ગાડી રોકવી સરળ રહેશે. એક સિલ્વર રંગની શંકાસ્પદ કાર બપોરે 3 વાગ્યાથી જ વિસ્તારમાં ફરતી જોવા મળી હતી, જે દર્શાવે છે કે હત્યારાઓ કલાકો પહેલાથી જ ઘાત લગાવીને બેઠા હતા. હુમલાખોરોએ વાપરેલી કારમાંથી કોલ્ડ્રિંકની બોટલો મળી આવી છે. ફોરેન્સિક ટીમ લાળ (Saliva) અને ફિંગરપ્રિન્ટ્સ દ્વારા આરોપીઓની ઓળખ કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ હત્યા પાછળ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના કનેક્શનની શક્યતાને પણ નકારી શકાય તેમ નથી.
રાજકીય ઘમાસાણ અને સુરક્ષા પર સવાલો
ભાજપે આ હત્યાનો સીધો આરોપ TMCના કાર્યકરો પર લગાવ્યો છે. બીજી તરફ, ઘટનાસ્થળથી પોલીસ સ્ટેશન માત્ર દોઢ કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં હત્યારાઓ ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા, તે પોલીસની કામગીરી પર મોટા સવાલો ઊભા કરે છે. બંગાળમાં 4 મેના રોજ પરિણામ આવ્યા બાદ હિંસાનો દોર તેજ બન્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જ 4 લોકોની હત્યા થઈ છે, જેમાં ભાજપ અને TMC બંને પક્ષના કાર્યકરો સામેલ છે. સંદેશખાલીમાં પણ પેટ્રોલિંગ કરી રહેલા સુરક્ષાકર્મીઓ પર હુમલો થયો હોવાના અહેવાલ છે, જેમાં પાંચ જવાનો ઘાયલ થયા છે.
CCTV ફૂટેજમાં મોટો ખુલાસો: હત્યારાઓ લાંબા સમયથી ઘાત લગાવી બેઠા હતા
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ હત્યા કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી પરંતુ એક સુનિયોજિત કાવતરું હતું. ચંદ્રનાથ રથનો રસ્તો રોકવા માટે જે સિલ્વર રંગની કારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, તે ઘટનાના ઘણા કલાકો પહેલાથી જ વિસ્તારમાં ફરતી જોવા મળી હતી. બપોરે 3 વાગ્યે મધ્યમગ્રામના દોલતલા વિસ્તારના CCTVમાં આ કાર કેદ થઈ હતી. CID હવે CCTV ફૂટેજ અને મોબાઈલ લોકેશનના આધારે કડીઓ જોડી રહી છે.
રેકી કરીને સાંકડી ગલીમાં ઘેરીને કરી હત્યા
CID સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોરો ઘણા દિવસોથી આ વિસ્તારની રેકી કરી રહ્યા હતા. તેમને ખબર હતી કે ચંદ્રનાથના ઘર પાસેની ગલી અત્યંત સાંકડી છે, જ્યાં વાહનને રોકીને રસ્તો બંધ કરવો સરળ છે. આ વ્યૂહરચના હેઠળ જ તેમને ઘેરીને ગોળીઓ ચલાવવામાં આવી હતી.
કોલ્ડ ડ્રિંકની બોટલ આપશે હત્યારાઓનો પત્તો?
તપાસ એજન્સીઓને કારમાંથી કોલ્ડ ડ્રિંકની કેટલીક બોટલો મળી આવી છે. આશંકા છે કે હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓ કારમાં બેસીને કોલ્ડ ડ્રિંક પીતા પીતા ફરાર થયા હતા. હવે ફોરેન્સિક ટીમ આ બોટલો અને ગ્લાસ પરથી સલાઈવા (લાળ) અને ફિંગરપ્રિન્ટ્સના સેમ્પલ મેળવી રહી છે, જેથી હત્યારાઓની ઓળખ થઈ શકે.
પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 1.5 કિમી દૂર બની ઘટના
ચંદ્રનાથ રથની હત્યા જ્યાં થઈ ત્યાંથી પોલીસ સ્ટેશન માત્ર દોઢ કિલોમીટર દૂર હતું. પોલીસની આટલી નજીક હોવા છતાં હત્યારાઓ હજુ સુધી પકડાયા નથી, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ અને પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા થયા છે.
પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કનેક્શનની આશંકા
ઝી ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, આ હત્યાકાંડના તાર પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલા હોવાની પણ શક્યતા છે. 6 મેની રાત્રે ત્રણ હુમલાખોરોએ ચંદ્રનાથ પર ચાર ગોળીઓ ચલાવી હતી, જ્યારે તેમની સ્કોર્પિયો કાર પર કુલ 10 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદથી રાજ્યમાં સતત હિંસાનો સિલસિલો યથાવત છે.