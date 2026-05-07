"હું બરાબર પાછળ જ હતો, અચાનક બ્રેક મારી અને...", સુવેન્દુ અધિકારીના PAની હત્યાના પ્રત્યક્ષદર્શીએ વર્ણવી હકીકત

Shuvendu Adhikari PA: પશ્ચિમ બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારીના PAની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે, જેણે દરેકને ચોંકાવી દીધા છે. આ ઘટના બાદ પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે કાર અચાનક રસ્તાની વચ્ચે ઉભી રહી ગઈ અને બાઇક પર સવાર એક વ્યક્તિ આવ્યો અને કારની ડાબી બાજુથી ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો.
West Bengal: ગઈકાલે રાત્રે પશ્ચિમ બંગાળમાં જે કંઈ પણ થયું તેણે કાયદાને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપી દીધી છે. બંગાળમાં ભાજપ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે, તે પહેલાં સીએમ પદના પ્રબળ દાવેદાર સુવેન્દુ અધિકારીના PAની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી. આ મર્ડરે સમગ્ર દેશમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે. હત્યા બાદ એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે, "જેવી ચંદ્રનાથની કાર મારી કાર પાસેથી પસાર થઈ, તે અચાનક રસ્તાની વચ્ચે ઉભી રહી ગઈ. ત્યારે જ બાઇક પર સવાર એક વ્યક્તિ આવ્યો અને કારની ડાબી બાજુથી ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું.
પ્રત્યક્ષદર્શીએ શું જોયું?
પ્રત્યક્ષદર્શીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે એક વ્યક્તિ બાઇક પર આવ્યો, તેણે એક પગે બાઇક ઊભી રાખી અને તરત જ શૂટઆઉટ કર્યું. તે વ્યક્તિ ખૂબ જ માહિર (પ્રોફેશનલ) લાગતો હતો અને તરત જ ત્યાંથી ભાગી નીકળ્યો. એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ બધું પહેલેથી જ પ્લાન કરેલું હતું. આ અચાનક બનેલી ઘટના ન હોઈ શકે કારણ કે બ્રેક પણ અચાનક મારવામાં આવી હતી અને ગોળીઓ એકદમ નજીકથી ચલાવવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે મેં બે રાઉન્ડ ગોળીબારનો અવાજ સાંભળ્યો હતો. આ ઘટના રાત્રે 10:30 થી 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે, હોસ્પિટલથી માત્ર 200-300 મીટરના અંતરે બની હતી. લોકોએ ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો. કારના ડ્રાઈવરને પણ ગોળી વાગી હતી. હુમલાખોર પાતળો હતો અને તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું હતું.
ઘટનાને લઈને ભાજપના નેતાઓની પ્રતિક્રિયા
આ ઘટના બાદ ખડગપુરના ભાજપના વિજયી ઉમેદવાર દિલીપ ઘોષે જણાવ્યું કે ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત મદદનીશ પર હુમલો થયો છે, જે ઘટનાઓ બની રહી છે તે અટકવી જોઈએ. ભાજપ સત્તામાં આવી ગયું છે પરંતુ હજુ સત્તા અમારા હાથમાં આવી નથી. પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને અસામાજિક તત્વોને રોકવા જોઈએ. લડાઈ TMCના જૂથો વચ્ચે થઈ રહી છે અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવી રહ્યો છે.
ગોળી મારીને કરવામાં આવી હત્યા
ઉત્તર 24 પરગણાના મધ્યમગ્રામમાં ભાજપ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના PAની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી. તેમનું નામ ચંદ્રનાથ રથ હતું. તેઓ સ્કોર્પિયો કારમાં હતા ત્યારે બાઇક સવાર હુમલાખોરોએ તેમને નિશાન બનાવ્યા હતા. હુમલા બાદ ચંદ્રનાથ રથને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. આ ફાયરિંગમાં ડ્રાઈવર પણ ઘાયલ થયો છે.