બંગાળ બનશે આઠમું રાજ્ય: ભાજપના શાસનમાં હવે 'ડેપ્યુટી સીએમ' અનિવાર્ય, જાણો કેવી રીતે ગુજરાતથી થઈ શરૂઆત

Suvendu Adhikari new Chief Minister of Bengal: ભાજપમાં હવે એક સીએમ અને 2 નાયબ સીએમ એક ટ્રેન્ડ બનતો જાય છે. એક સમયે ગુજરાતમાં નીતિન પટેલને નાયબ સીએમ બનાવી ભાજપે પાટીદાર નેતાને સાચવી લીધા અને સીએમ ન બનવા દીધા પણ 2016થી શરૂ થયેલો આ ટ્રેન્ડ હવે દેશભરમાં ટ્રેન્ડમાર્ક બનતો જાય છે. બંગાળમાં પણ ભાજપ એક સીએમ અને 2 નાયબ સીએમની ફોર્મ્યુંલા અપનાવાની છે તો આજે જાણી લો કેટલા રાજ્યોમાં સીએમ સાથે નાયબ સીએમનું પદ ભાજપે આપીને નેતાઓને સાચવ્યા છે.
Suvendu Adhikari new Chief Minister of Bengal: ગુજરાત એ એક પ્રયોગશાળા છે. ભાજપ કોઈ પણ નનો પ્રયોગ એ ગુજરાતથી કરતી આવી છે. વર્ષ 2016માં જ્યારે આનંદીબેન પટેલે રાજીનામું આપ્યું, ત્યારે પાટીદાર નેતા નીતિન પટેલનું નામ મુખ્યમંત્રી તરીકે લગભગ નક્કી હતું. તેમણે ઈન્ટરવ્યુ આપવાના પણ શરૂ કરી દીધું હતું. પરંતુ, છેલ્લી ઘડીએ અમિત શાહની હાજરીમાં મળેલી બેઠકમાં વિજય રૂપાણીનું નામ મુખ્યમંત્રી તરીકે જાહેર થયું અને કાકા કપાઈ ગયા અને સીએમ વિજયભાઈ બની ગયા.
જોકે, એ સમયે પાટીદાર આંદોલન ચરમસીમા પર હતું. નીતિન પટેલ જેવા કદાવર પાટીદાર નેતાને જો સાવ પડતા મૂકવામાં આવે તો પક્ષને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ હતી. એટલે ભાજપના ચાણક્ય ગણાતા અમિત ભાઈ શાહે નીતિન પટેલને "સાચવી લેવા" અને પાટીદાર સમાજને સંતોષવા માટે ડેપ્યુટી સીએમનું પદ ઊભું કર્યું. અગાઉ ભાજપ શાસનમાં (કેશુભાઈ કે નરેન્દ્ર મોદીના સમયમાં) આ પદનો ઉપયોગ ટાળવામાં આવતો હતો, પરંતુ 2016થી ભાજપમાં આ એક અનિવાર્યતા બની ગઈ છે.
ઘર્ષણ ટાળવા માટે આ પદ "સેફ્ટી વાલ્વ"
ગુજરાતનો આ પ્રયોગ સફળ રહ્યો અને ભાજપે જોયું કે આનાથી બે મોટા ફાયદા થાય છે. એક મુખ્યમંત્રી અને ડેપ્યુટી સીએમ અલગ-અલગ જ્ઞાતિના રાખીને આખા રાજ્યના વોટબેંક સમીકરણો સાધી શકાય છે.જ્યારે બીજુ એ છે કે પક્ષમાં બે શક્તિશાળી નેતાઓ હોય, ત્યારે ઘર્ષણ ટાળવા માટે આ પદ "સેફ્ટી વાલ્વ" જેવું કામ કરે છે. આ સફળતા બાદ ભાજપે આ જ ફોર્મ્યુલા બીજા રાજ્યોમાં પણ લાગુ કરી છે. હવે બંગાળમાં પણ એજ ફોર્મ્યુલા પર કામ કરી રહી છે. જે પદ એક સમયે નીતિન પટેલને "એકોમોડેટ" કરવા માટે વપરાયું હતું, તે આજે ભાજપની ચૂંટણી જીતવાની અને સંગઠન સાચવવાની મુખ્ય "બ્લુપ્રિન્ટ" બની ગયું છે.
ટ્રેન્ડનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી રહી છે ભાજપ
ગુજરાતમાં પાટીદાર નેતા નીતિન પટેલને સાચવવા આ પ્રયોગ તો થયો પણ પછી જ્યારે ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર આવી, ત્યારે શરૂઆતમાં કોઈ ડેપ્યુટી સીએમ નહોતા. પરંતુ, રાજકીય ગતિશીલતા અને યુવા નેતૃત્વને પ્રોત્સાહન આપવા ભાજપના દિલ્હી હાઈકમાન્ડે હર્ષ સંઘવીને ડેપ્યુટી સીએમ (ઓક્ટોબર 2025થી) તરીકેની જવાબદારી સોંપી છે, જે ટ્રેન્ડ કાયમી બની ગયો છે. ભાજપ આ ટ્રેન્ડનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી રહી છે.
આજે અમિત શાહ બંગાળ પહોંચ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બની ગઈ છે. સૂત્રો એવું કહે છે કે સુવેન્દુ અધિકારી સીએમ તો અગ્નિમિત્રા પોલ સહિતના 2 નેતા ડેપ્યુટી સીએમ બની શકે છે. ભાજપ અહીં જાતિગત સમીકરણોને આધારે આ પદો આપી રહી છે. આ સિવાય બીજા મંત્રીઓના નામ પણ હવે ચર્ચામાં આવી રહ્યાં છે. બંગાળમાં કેસરિયો લહેરાવવો એ ભાજપ માટે પડકાર હતો પણ અમિત શાહની રણનીતિ અને પીએમ મોદીની મહેનતને પગલે આ શક્ય બન્યું છે. હવે એક દાયકા સુધી ભાજપ ટીએમસી ઉપર ના આવે એના ભરપૂર પ્રયાસો કરશે. આપણે ડેપ્યૂટી સીએમ પદની વાત કરીએ તો હાલમાં ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં ડેપ્યુટી સીએમ રાખવાનો ટ્રેન્ડ એક વ્યૂહાત્મક ભાગ બની ગયો છે. ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં ડેપ્યુટી સીએમ (2026ની સ્થિતિએ)ભાજપ અત્યારે મોટાભાગના મોટા રાજ્યોમાં સત્તાનું સંતુલન જાળવવા માટે એક કે બે ડેપ્યુટી સીએમની નિમણૂક કરે છે.
આપણે ગુજરાતથી શરૂઆત કરીએ તો ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ તો ડેપ્યૂટી સીએમ તરીકે હર્ષ સંઘવી (ઓક્ટોબર 2025થી કાર્યરત) છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથની સાથે ડેપ્યૂટી સીએમ તરીકેની જવાબદારી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય અને બ્રજેશ પાઠક સંભાળી રહ્યાં છે. મહારાષ્ટ્રમાં પહેલાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે અજિત પવાર અને એકનાથ શિંદે ડેપ્યૂટી સીએમનું પદ શોભાવતા હતા. જોકે, અજિત પવારના નિધન બાદ એમના પત્ની હાલમાં આ પદ શોભાવી રહી છે.
રાજસ્થાનમાં પણ ભજનલાલ શર્મા સીએમ પદે છે તો દીયા કુમારી અને પ્રેમચંદ બૈરવા નાયબ સીએમ છે. આ જ પ્રકારે મધ્ય પ્રદેશમાં મોહન યાદવ સીએમ તેમજ નાયબ સીએમ પદ જગદીશ દેવડા અને રાજેન્દ્ર શુક્લ છે. બિહારમાં સમ્રાટ ચૌધરી સીએમ પદ સંભાળી છે. તો વિજય કુમાર ચૌધરી અને બિજેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ નાયબ સીએમ પદને શોભાવી રહ્યા છે. ભાજપ નાયબ સીએમ પદ દ્વારા જાતિગત સમીકરણો સાચવી રહી છે. આ જ પ્રકારે છત્તીસગઢમાં વિષ્ણુ દેવ સાય સીએમ છે તો અરુણ સાવ અને વિજય શર્મા નાય સીએમ છે.
શું ડેપ્યુટી સીએમ પદની શરૂઆત ગુજરાતથી થઈ હતી?
ના, આ ખોટી વાત છે. ડેપ્યુટી સીએમ પદની શરૂઆત ગુજરાતથી નહોતી થઈ. આઝાદી પછી ભારતના કોઈ રાજ્યમાં પ્રથમ ડેપ્યુટી સીએમ બનવાનું બહુમાન બિહારના અનુગ્રહ નારાયણ સિંહા (Anugrah Narayan Sinha) ને જાય છે. તેઓ 1946 થી 1957 સુધી બિહારના પ્રથમ ડેપ્યુટી સીએમ રહ્યા હતા. ગુજરાતમાં પણ આ પદ ઘણું જૂનું છે. ગુજરાતના પ્રથમ ડેપ્યુટી સીએમ ચિમનભાઈ પટેલ (1972) હતા. ત્યારબાદ કાંતિલાલ ઘિયા, કેશુભાઈ પટેલ અને નરહરિ અમીન જેવા નેતાઓ પણ આ પદ શોભાવી ચૂક્યા છે.
ભાજપ શાસનમાં નીતિનભાઈ પટેલે લાંબો સમય આ જવાબદારી સંભાળી હતી અને હાલમાં હર્ષ સંઘવી આ પદ પર છે. ડેપ્યુટી સીએમનું પદ કોઈ બંધારણીય પદ નથી પરંતુ તે રાજકીય રીતે ખૂબ મહત્વનું છે. અલગ-અલગ જ્ઞાતિ કે સમુદાયના નેતાઓને પ્રતિનિધિત્વ આપીને વોટબેંક જાળવવા અને ગઠબંધન જાળવી રાખવા ભાજપ પ્રયોગ કરી રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ જો ભાજપ સરકાર બનાવે છે, તો ત્યાંના સામાજિક સમીકરણો (જેમ કે મતુઆ સમુદાય કે ઉત્તર બંગાળના નેતાઓ) ને ધ્યાનમાં રાખીને અગ્નિમિત્રા પોલ જેવા નેતાઓ સાથે બે ડેપ્યુટી સીએમ રાખવાની વ્યૂહરચના અપનાવી શકે છે.