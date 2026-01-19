Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બાબરી મસ્જિદ બાદ હવે ચૂંટણી રાજ્ય બંગાળમાં પણ બનશે ભવ્ય રામ મંદિર, ભાજપ સાથે શું છે કનેક્શન?

Bengali Ram Mandir: હુગલી નદીના કિનારે આવેલું શાંતિપુર ભક્તિ આંદોલન, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરા અને કીર્તન સંસ્કૃતિનું પ્રમુખ કેન્દ્ર રહ્યું છે. તેથી ‘બંગાળી રામ મંદિર’ આ પ્રદેશને એક નવી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ આપી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

બાબરી મસ્જિદ બાદ હવે ચૂંટણી રાજ્ય બંગાળમાં પણ બનશે ભવ્ય રામ મંદિર, ભાજપ સાથે શું છે કનેક્શન?

Bengali Ram Mandir: મમતા બેનર્જીની અધ્યક્ષતાવાળી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) શાસિત રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, પરંતુ તે પહેલા ત્યાં મંદિર-મસ્જિદના બહાને ધ્રુવીકરણના પ્રયાસો તેજ બન્યા છે. ગયા મહિને તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે રાજ્યના મુર્શિદાબાદ જિલ્લાના બેલદાંગામાં 6 ડિસેમ્બરે બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પોતે દુર્ગા આંગણ અને મહાકાલ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો અને હવે નાદિયા જિલ્લાના શાંતિપુરમાં ‘બંગાળી રામ’ થીમ પર ભવ્ય રામ મંદિર બનાવવાની યોજના સામે આવી છે, જે આ દિવસોમાં ચૂંટણી રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.

શું છે ‘બંગાળી રામ મંદિર’ની યોજના?
આ મંદિર માત્ર પૂજા-પાઠનું સ્થળ નહીં હોય, પરંતુ બંગાળના સાંસ્કૃતિક વારસાને સમર્પિત એક મોટું કેન્દ્ર બનશે. મંદિરની અવધારણા 15મી સદીના પ્રસિદ્ધ કવિ કૃતિબાસ ઓઝાની પરંપરા પર આધારિત છે. કૃતિબાસ ઓઝાએ જ સંસ્કૃત રામાયણનો બંગાળી અનુવાદ ‘શ્રીરામ પંચાલી’ લખ્યો હતો, જે આજે પણ બંગાળના ઘરે-ઘરે વંચાય છે. આ કારણે જ ભગવાન રામના આ સ્વરૂપને ‘બંગાળી રામ’ અથવા ‘હરા રામ’ કહેવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોણ બનાવી રહ્યું છે મંદિર?
NDTVના રિપોર્ટ અનુસાર, આ મંદિરનું નિર્માણ શ્રી કૃતિબાસ રામ મંદિર ટ્રસ્ટ કરાવી રહ્યું છે. આ ટ્રસ્ટ 2017થી જ આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું છે. રવિવારે ટ્રસ્ટે આ વાતની જાણકારી આપી છે કે, મંદિર માટે જમીનનો અંતિમ સર્વે પૂરો કરી લેવામાં આવ્યો છે. તેને પ્રોજેક્ટની ઔપચારિક શરૂઆત માનવામાં આવે છે.

ભાજપ સાથે શું છે કનેક્શન?
આ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અને શાંતિપુરના પૂર્વ તૃણમૂલ ધારાસભ્ય અરિંદમ ભટ્ટાચાર્ય છે, જેઓ હવે ભાજપમાં છે. જો કે, તેમનું કહેવું છે કે આ કોઈ ચૂંટણીલક્ષી પ્રોજેક્ટ નથી. તેમણે જણાવ્યું કે, શાંતિપુર ભક્તિ આંદોલનની ધરતી રહી છે અને કૃતિબાસ ઓઝાએ રામને બંગાળી સંસ્કૃતિ સાથે જોડ્યા. આ વારસાને આગળ વધારવા માટે અહીં ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણની યોજના બનાવવામાં આવી છે, જે નિર્માણના શરૂઆતના તબક્કામાં પહોંચી ચૂકી છે.

કેટલી જમીન અને કેટલો ખર્ચ?
તેમણે જણાવ્યું છે કે, આ મંદિર માટે 15 વીઘા જમીન સ્થાનિક નિવાસી લિતન ભટ્ટાચાર્ય અને પૂજા બેનર્જીએ દાનમાં આપી છે. આ પ્રોજેક્ટને આશરે 100 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વર્ષ 2028 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ સંકુલમાં માત્ર મંદિર જ નહીં, પરંતુ એક એવું કેન્દ્ર હશે, જ્યાં સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર, મેડિકલ કોલેજ, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને રિસર્ચ સેન્ટર પણ હશે. નેપાળના પ્રસિદ્ધ પશુપતિનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલા વૈદિક વિદ્વાન અર્જુન દાસતુલાને આ મંદિરના સંરક્ષક બનાવવામાં આવ્યા છે.

કેમ ઉઠી રહ્યા છે પ્રશ્નો?
સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, શાંતિપુરનો સંબંધ કૃતિબાસ ઓઝાની રામાયણ સાથે જોડાયેલો છે, તેથી અહીં રામ મંદિર બનવું જોઈએ. ઘણા લોકો હજુ પણ જમીન દાન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલાક લોકો આના ટાઈમિંગ પર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, મંદિર નિર્માણની વાત એવા સમયે સામે આવી છે, જ્યારે બંગાળમાં મંદિર-મસ્જિદની રાજનીતિ તેજ છે, પરંતુ ટ્રસ્ટનું કહેવું છે કે આને રાજનીતિ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી અને આ સંપૂર્ણપણે ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રોજેક્ટ છે.

શાંતિપુરનું ઐતિહાસિક મહત્વ
અરિંદમ ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું કે, જો સરકાર સહયોગ કરવાનું ઈચ્છે તો તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. હુગલી નદીના કિનારે સ્થિત શાંતિપુર ભક્તિ આંદોલન, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરા અને કીર્તનની સંસ્કૃતિનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે. તેથી 'બંગાળી રામ મંદિર' આ પ્રદેશને એક નવી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ આપી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bengali Ram MandirShantipur Ram TempleWest Bengal Elections 2026બંગાળી રામ મંદિરપશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી

Trending news