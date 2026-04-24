Prev
Next
હોમIndia‘વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલમાં...’, પ્રેમીને પલંગ સાથે બાંધી કપડાં કાઢ્યા, આંખે પાટા બાંધી પ્રેમિકાએ માણ્યું શરીરસુખ, પછી....

Bengaluru Woman Burns Boyfriend Alive Tied Up: કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં પોલીસે બુધવારે એક યુવતીની તેના બોયફ્રેન્ડની હત્યા કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 21 એપ્રિલના રોજ, મહિલાએ યુવકને આશ્ચર્યચકિત કરીને લલચાવી, તેની આંખો પર પટ્ટી બાંધી, પછી તેના હાથ-પગ દોરડાથી બાંધી દીધા અને તેને જીવતો સળગાવી દીધો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:39 PM IST
  • બેંગલુરુમાં બોયફ્રેન્ડને ખુરશી સાથે બાંધીને જીવતો સળગાવ્યો
  • યુવતીએ સરપ્રાઈઝના બહાને બોયફ્રેન્ડને ઘરે બોલાવ્યો
  • હાથ-પગ બાંધીને આંખે પાટા બાંધી માણ્યું શરીરસુખ
  • આગ લગાવ્યા બાદ મોબાઈલમાં બનાવ્યો વીડિયો

Trending Photos

Bengaluru Woman Burns Boyfriend Alive Tied Up: બેંગલુરુમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક યુવતીએ તેના બોયફ્રેન્ડને ઘરે બોલાવી 'વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલ'માં પ્રપોઝ કરવાનું બહાનું આપી તેના કપડાં ઉતાર્યા, આંખે પાટા બાંધ્યા અને ત્યારબાદ પેટ્રોલ છાંટીને તેને જીવતો સળગાવી દીધો. પોલીસે આ ક્રૂર હત્યાના આરોપમાં 27 વર્ષીય પ્રેમિકાની અટકાયત કરી છે.

શું બની હતી સમગ્ર ઘટના?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક કિરણ અને આરોપી પ્રેરણા છેલ્લા બે વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા. મંગળવારે બપોરે અંદાજે 2 વાગ્યે પ્રેરણાના બોલાવવાથી કિરણ તેના ઘરે પહોંચ્યો હતો. પ્રેરણાએ કિરણને "વેસ્ટર્ન-સ્ટાઇલ પ્રપોઝલ" આપવાની લાલચ આપી પોતાની જાળમાં ફસાવ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પ્રેરણાએ કિરણની આંખો પર પાટા બાંધ્યા અને તેના હાથ-પગ ખુરશી સાથે બાંધી દીધા. જ્યારે કિરણે આટલી સખ્ત રીતે બાંધવા બાબતે સવાલ કર્યો, ત્યારે પ્રેરણાએ તેને એમ કહીને શાંત પાડ્યો કે આ વિદેશમાં પ્રચલિત એક 'ટ્રેન્ડ' છે. ત્યારબાદ મહિલાએ તેના કપડાં ઉતારી તેનું ધ્યાન ભટકાવ્યું અને અગાઉથી તૈયાર રાખેલું પેટ્રોલ અને કેરોસીન તેના પર છાંટીને આગ ચાંપી દીધી.

Add Zee News as a Preferred Source

ભૂતપૂર્વ પ્રેમિકાના સંપર્કમાં હતો કિરણ
એવું બહાર આવ્યું કે કિરણ તેની ભૂતપૂર્વ પ્રેમિકાના સંપર્કમાં હતો અને પ્રેરણાને અવગણવા લાગ્યો હતો. કિરણે તેની સાથે પાર્ટી પણ કરી હતી અને ફોટા પણ પાડ્યા હતા, જેના કારણે તેમની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ત્યારબાદ, કિરણે પ્રેરણાનો નંબર બ્લોક કરી દીધા. બાદમાં પ્રેરણાએ કિરણને બીજા નંબર પરથી ફોન કર્યો અને તેણે નક્કી કરેલી તારીખે સાથે લગ્ન કરવા રાજી થઈ ગઈ. ત્યારબાદ માત્ર બે દિવસમાં તેણે હત્યાની યોજના બનાવી અને તેણે અંજામ આપ્યો. પોલીસ હાલમાં તપાસ કરી રહી છે કે તેણે એકલા હાથે જ આ બધુ કામ કર્યું હતું કે કોઈ બીજું તેમાં સામેલ હતું.

આરોપી મહિલાએ સમગ્ર ઘટના મોબાઈલમાં કરી રેકોર્ડિંગ 
આ ઘટનામાં કિરણનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી મહિલાએ આ સમગ્ર ઘટનાનું પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં રેકોર્ડિંગ પણ કર્યું હતું, જે હવે પોલીસ માટે મુખ્ય પુરાવો બન્યું છે. આરોપી મહિલાને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ACP અશોક અને ઇન્સ્પેક્ટર ભાસ્કર સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. બ્યાવરાહલ્લી પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

મહિલાએ પીડિત સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા!
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલાએ કિરણને કથિત રીતે કહ્યું હતું કે, તે તેને અંગ્રેજી સ્ટાઈલમાં પ્રપોઝ કરશે. ત્યારબાદ તેણે તેના હાથ-પગ દોરડાથી બાંધી દીધા હતા. પોલીસને શંકા છે કે હત્યા કરતા પહેલા મહિલાએ પીડિત સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે તેના પર કેરોસીન છાંટીને આગ લગાવી દીધી હતી. ગંભીર રીતે દાઝી જવાથી કિરણનો ઘટનાસ્થળે જ જીવ જતો રહ્યો હતો. પીડિત અને આરોપી બંને એક જ કંપનીમાં કામ કરતા હતા અને તેમની મિત્રતા પ્રેમ સંબંધમાં પરિણમી હતી.

પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ
શરૂઆતમાં પ્રેરણાએ પોલીસને ગુમરાહ કરવા માટે એક કહાની ઘડી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે એક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો ત્યારે તે બાથરૂમમાં હતી, અને બહાર આવીને જોયું તો કિરણે પોતાની જાતે આગ લગાવી લીધી હતી. જોકે, ઘટનાસ્થળની સ્થિતિ જોઈને પોલીસને શંકા ગઈ હતી.

તપાસમાં ખુલાસો
ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (DCP) ડી.એલ. નાગેશના જણાવ્યા મુજબ, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ આ આત્મહત્યાનો કેસ લાગતો હતો, પરંતુ ઊંડી તપાસ કરતા હત્યા થઈ હોવાનું સાબિત થયું છે. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે ગુનામાં વપરાયેલું પેટ્રોલ પ્રેરણાએ જ ખરીદ્યું હતું. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news