હેવાનિયતની હદ વટી! યુવકે દુષ્કર્મ પછી યુવતીને પૂછ્યું: અબોર્શન પિલ તો નથી જોઈતી ને?

Bengaluru Student: બેંગ્લુરુની ખાનગી એન્જિ. કોલેજના ટોઇલેટમાં સહાધ્યાયીએ યુવતી પર દુષ્કર્મ કર્યું હતું. બનાવ સ્થળે સીસીટીવી કેમેરા નથી તેથી ગૂંચવણ, આરોપીની ધરપકડ કરાઈ. યુવકે દુષ્કર્મ પછી ફોન કરી પીડિત યુવતીને પૂછ્યું: અબોર્શનપિલ તો નથી જોઈતીને.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:29 AM IST

હેવાનિયતની હદ વટી! યુવકે દુષ્કર્મ પછી યુવતીને પૂછ્યું: અબોર્શન પિલ તો નથી જોઈતી ને?

Bengaluru Student: બેંગ્લુરુની એક ખાનગી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ પરિસરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક 21 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની પર તેના સહાધ્યાયીએ કોલેજના ટોઇલેટમાં દુષ્કર્મ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના 10 ઓક્ટોબરના રોજ બની હતી, પરંતુ તેનો ખુલાસો લગભગ પાંચ દિવસ પછી થયો, જ્યારે પીડિતાએ 15 ઓક્ટોબરે હનુમંતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી.

દુષ્કર્મ બાદ ફોન કરીને પૂછ્યું: 'અબોર્શન પિલ તો નથી જોઈતી ને!'
આ ઘટનાના ખુલાસા પાછળનું એક મોટું કારણ આરોપીનો પીડિતાને કરાયેલો ફોન હતો. દુષ્કર્મ બાદ આરોપીએ યુવતીને ફોન કરીને પૂછ્યું કે, "અબોર્શન પિલ તો નથી જોઈતી ને!" આ ફોન કૉલ પછી ડરી ગયેલી અને માનસિક રીતે ભાંગી પડેલી પીડિતાએ પોતાના બે દોસ્તોને આખી ઘટના વિશે જણાવ્યું અને તેમની સલાહથી પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી.

શું છે સમગ્ર ઘટનાની વિગતો?
ફરિયાદ અનુસાર, આરોપી જીવન ગૌડા છઠ્ઠા સેમેસ્ટરમાં છે, જ્યારે પીડિતા સાતમા સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરે છે અને બંને એકબીજાને ઓળખે છે. ઘટનાના દિવસે પીડિતા સવારે કોઈ વસ્તુ લેવા માટે યુવકને મળી હતી. બપોરના ભોજન દરમિયાન ગૌડાએ તેને વારંવાર ફોન કરીને કોલેજના આર્કિટેક્ચર બ્લોકના સાતમા માળે બોલાવી. 

દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને દુષ્કર્મ આચર્યું
યુવતી જ્યારે ત્યાં પહોંચી, ત્યારે આરોપીએ તેની સાથે જબરદસ્તી ચુંબન કરવાની કોશિશ કરી. પીડિતાએ ત્યાંથી નીકળીને લિફ્ટ દ્વારા નીચે જવાની કોશિશ કરી, પરંતુ આરોપીએ તેનો છઠ્ઠા માળ સુધી પીછો કર્યો. તે માળ પર આવેલા પુરુષોના ટોઇલેટમાં આરોપી યુવતીને ખેંચીને લઈ ગયો અને દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

આરોપીની ધરપકડ, સ્થળ પર સીસીટીવી ન હોવાથી ગૂંચવણ
પીડિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૬૨ (બળાત્કાર માટે દંડ) હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે અને આરોપી જીવન ગૌડાની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે પીડિતા ઘટનાના આઘાતમાં હોવાથી તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી શકી નહોતી. જોકે, આ સમગ્ર બનાવ કોલેજના ટોઇલેટમાં બન્યો હોવાથી અને તે સ્થળે સીસીટીવી કેમેરા ન હોવાના કારણે તપાસમાં થોડી ગૂંચવણ ઊભી થઈ છે. પોલીસ આગળની કાર્યવાહી કરી રહી છે.

