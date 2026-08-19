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માતા કે પત્ની નહીં આ છે જીવ લેનારી ડાકણ! પ્રેમીને પામવા પતિ અને પુત્રને પતાવી દીધો, 5 વર્ષના દીકરાની શું હતી ભૂલ?

પ્રેમ આંધળો હોય છે એ તો તમે સાંભળ્યું હશે પણ આટલો આંધળો હોય એ તમે વિચારી પણ નહીં શકો, બેંગલુરુમાં સોશિયલ મીડિયામાં મળેલા પ્રેમીને પામવા માટે એક પત્નીએ પોતાના 5 વર્ષના સગા દીકરા અને પતિની હત્યા કરી દીધી છે. એક પત્નીએ ડાકણ બનીને પતિ અને દીકરાને પતાવી દીધા છે. યુવતીઓ પ્રેમ સંબંધમાં હવે હદ વટાવી રહી છે. હજુ સિયાનો કેસ તો ઉભો છે ત્યાં પ્રેમમાં અંધ મહિલાનો ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 19, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:36 PM IST
માતા કે પત્ની નહીં આ છે જીવ લેનારી ડાકણ! પ્રેમીને પામવા પતિ અને પુત્રને પતાવી દીધો, 5 વર્ષના દીકરાની શું હતી ભૂલ?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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