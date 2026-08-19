/માતા કે પત્ની નહીં આ છે જીવ લેનારી ડાકણ! પ્રેમીને પામવા પતિ અને પુત્રને પતાવી દીધો, 5 વર્ષના દીકરાની શું હતી ભૂલ?

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે પ્રેમમાં પડેલી કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જ પતિ અને બાળકની હત્યા કરી શકે? બેંગલુરુના ચિક્કબનવારામાં બનેલી આ ઘટના સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો. હરિણી અને અભિનંદનના લગ્ન થોડા વર્ષો પહેલા થયા હતા. અભિનંદન એક ખાનગી કંપનીમાં મેનેજર હતો, અને બંનેને એક 5 વર્ષનો દીકરો પણ હતો યદુવીર.
પણ સવાલ એ છે કે આ ખુશહાલ પરિવારમાં તિરાડ ક્યાંથી આવી? જવાબ છે - સોશિયલ મીડિયા. સ્નેપચેટ પર હરિણીની ઓળખાણ થઈ વિનય સાથે. વાતચીતથી શરૂ થયેલો આ સંબંધ ધીરે ધીરે પ્રેમમાં ફેરવાયો પણ આ પ્રેમ એટલો આંધળો બની ગયો કે... હરિણી અને વિનયે એક ખતરનાક પ્લાન બનાવ્યો
અભિનંદનને રસ્તામાંથી હટાવવાનો. એક રાત્રે, જ્યારે અભિનંદન પોતાના દીકરા સાથે ઘરમાં ઊંઘી રહ્યો હતો, ત્યારે હરિણીએ વિનયને ઘરે બોલાવ્યો. સૌથી પહેલા ઘરના તમામ સીસીટીવી કેમેરા બંધ કરવામાં આવ્યા પછી હરિણીએ પોતાના પતિના પગ પકડી રાખ્યા, અને વિનયે તેને ટૂંપો આપીને હત્યા કરી નાખી.
થી ચોંકાવનારી વાત હવે આવે છે. અભિનંદનની ચીસો સાંભળીને નાનકડો યદુવીર જાગી ગયો અને રહસ્ય ખૂલી જવાના ડરથી હરિણીએ પોતાના દીકરાનું પણ ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી.આટલું કરીને પણ હરિણી અટકી નહીં. તેણે એક જુઠ્ઠી વાર્તા ઘડી કાઢી - કે પતિને હાર્ટ એટેક આવ્યો, અને એ પડતી વખતે બાળક પર પડ્યો, જેનાથી બંનેના મોત થયા.
તપાસ શરૂ થતાં જ એક પછી એક જુઠ્ઠાણા ખૂલવા લાગ્યા, અને આખરે સત્ય સામે આવ્યું. પોલીસે હરિણી અને વિનય બંનેની ધરપકડ કરી લીધી છે. હવે સવાલ એ છે કે જેની સાથે લગ્નના સાત ફેરા ફર્યા બાદ સાત જનમ સુધી નિભાવવાના વચન લીધા છે. જેને 9 મહિના પેટમાં રાખી અનેક દર્દ સહન કરીને જન્મ આપ્યો છે એ પતિ અને પુત્રને મારી નાખતાં એક માતાને કંઈ રીતે જીવ ચાલ્યો હશે. આજે પ્રેમમાં અંધ યુવતીઓ માટે હત્યા કરવી એક નાની સૂની બાબત બની ગઈ છે.
Snapchat પર પ્રેમી મળ્યો
પોલીસે જણાવ્યું છે કે હરિણી અને વિનય વચ્ચે ડિસેમ્બર 2024માં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી વાતચીત શરૂ થઈ હતી. ત્યાર બાદ બંને વચ્ચે સંબંધો આગળ વધ્યા હતા. આ સમયે હરિણી અને અભિનંદન વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ બની ગયા હતા. બંને જણા છેલ્લા 2 વર્ષથી અલગ અલગ રૂમમાં ઉંઘતા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હરિણી પતિ પાસેથી છૂટાછેડા મેળવવા માગતી હતી. જોકે, અભિનંદનને પત્નીના પ્રેમપ્રકરણની ગંધ આવી ગઈ હતી. એને 15 દિવસ પહેલાં જ પત્નીના કોલ રેકોર્ડિંગ મેળવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા.
સિયાનો કેસ હજુ આપણી આંખો સામે છે ત્યારે હરિણીનો કેસ સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં થયેલા પ્રેમે એવો તો શું જાદુ કર્યો કે પતિ અને પુત્રને આ રીતે મારી નાખ્યા, અભિનંદનનો જીવ કઈ રીતે ગયો હશે જ્યારે ખુદ પત્ની એની નજર સામે એની હત્યા કરી રહી હશે. ખરેખર સમાજમાં હવે પ્રેમમાં અંધ મહિલાઓ પર ભરોસો મૂકવો હવે અઘરો થઈ રહ્યો છે.