Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સાવધાન! માર્કેટમાં નવો આવ્યો છે SIR ફોર્મ ભરવાના નામે સ્કેમ, જાણો તેનાથી કેવી રીતે બચવું


SIR Form Scam: SIR પ્રક્રિયા સંબંધિત સાયબર છેતરપિંડીના જવાબમાં, અધિકારીઓએ એક સલાહકાર જાહેર કર્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સાયબર ગુનેગારો SIR પ્રક્રિયાના નામે લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

સાવધાન! માર્કેટમાં નવો આવ્યો છે SIR ફોર્મ ભરવાના નામે સ્કેમ, જાણો તેનાથી કેવી રીતે બચવું

SIR Form Scam: દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં હાલમાં ખાસ સઘન સુધારણા (SIR) ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. મતદારોને ચકાસણી ફોર્મ ભરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, સાયબર ગુનેગારો આ પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા હોવાના કિસ્સાઓ બહાર આવી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ લોકોને તેમના જાળમાં ફસાવી રહ્યા છે.

સાયબર ગુનેગારો ચૂંટણી પંચ અથવા BLO કર્મચારીઓ તરીકે ઓળખાઈ રહ્યા છે અને કોલ અને સંદેશાઓ દ્વારા લોકો પાસેથી માહિતી મેળવી રહ્યા છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, સાયબર ગુનેગારો OTP માંગીને અથવા લોકોને નકલી APK ફાઇલો ડાઉનલોડ કરાવીને ફોન ડેટા ચોરી કરીને બેંક ખાતાઓમાં પ્રવેશ મેળવી રહ્યા છે. તો, ચાલો આપણે સમજાવીએ કે SIR ફોર્મના નામે થતી સાયબર છેતરપિંડીથી તમે તમારી જાતને કેવી રીતે બચાવી શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી

SIR સંબંધિત સાયબર છેતરપિંડી અંગે, અધિકારીઓએ એક સલાહકાર જાહેર કર્યો છે જેમાં જણાવ્યું છે કે સાયબર ગુનેગારો SIR પ્રક્રિયાના નામે લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ સલાહકારમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે મતદારોએ ક્યારેય પણ કોઈ અજાણ્યા કોલર સાથે પોતાનો OTP કે અંગત વિગતો શેર ન કરવી જોઈએ. SIR, અથવા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન, ચૂંટણી પંચની એક પ્રક્રિયા છે જેના હેઠળ મતદાર યાદીઓ ઘરે-ઘરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. તેનો હેતુ ખાતરી કરવાનો છે કે દરેક લાયક મતદારનું નામ યોગ્ય રીતે શામેલ કરવામાં આવે અને નકલી કે ડુપ્લિકેટ નામો દૂર કરવામાં આવે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા BLO દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, કોલ કે ઓનલાઈન લિંક દ્વારા નહીં.

SIR કૌભાંડ કેવી રીતે આચરવામાં આવી રહ્યું છે?

SIR અંગે, સાયબર ગુનેગારો ચૂંટણી પંચના નામે લોકોને ફોન કરે છે અને દાવો કરે છે કે તેમનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર થઈ શકે છે, અને ફોર્મ ભરવું જરૂરી છે. પછી તેઓ OTP માંગે છે અને પછી નકલી લિંક મોકલે છે. સાયબર ગુનેગારો સામાન્ય લોકોને SIR APK જેવી ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવા માટે છેતરે છે. એકવાર આ ફાઇલો ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, પછી સ્કેમર તેમના મોબાઇલ ફોનમાં પ્રવેશ મેળવે છે, જેનાથી તેઓ બેંકિંગ એપ્લિકેશનો, UPI અને ફોન ડેટા ચોરી શકે છે.

SIR છેતરપિંડીથી કેવી રીતે બચવું?

SIR છેતરપિંડીથી બચવા માટે, અજાણ્યા સાથે તમારા OTP શેર ન કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ ઉપરાંત, કોઈપણ SIR-સંબંધિત એપ્લિકેશનો અથવા APK ફાઇલો ડાઉનલોડ કરશો નહીં. BLO સિવાય અન્ય કોઈ પર વિશ્વાસ કરશો નહીં. આ ઉપરાંત, કોઈપણ કોલ, સંદેશા અથવા લિંક્સ પહેલા જ ચેક કરો. ચૂંટણી પંચે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે TRAI, ન તો બેંકો, ન તો કોઈ સરકારી વિભાગ TRAI-સંબંધિત SMS મોકલતું નથી.

જો તમારી સાથે છેતરપિંડી થાય તો શું કરવું?

જો તમને લાગે કે કોઈએ TRAIના નામે તમારી સાથે છેતરપિંડી કરી છે, તો તાત્કાલિક તમારી બેંક અથવા UPI સેવાને બ્લોક કરો. તમારા ફોનમાંથી નકલી એપ્લિકેશનો અનઇન્સ્ટોલ કરો અને બધા પાસવર્ડ બદલો. આ ઉપરાંત, સાયબર હેલ્પલાઇન 1930 પર કૉલ કરો અને cybercrime.gov.in પર ફરિયાદ નોંધાવો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
SIR form scamCyber Fraud AlertVoter List Updatefake BLO callsOTP fraudelection commission scamAPK malwarephone data theftvoter verification fraudECI warningcyber criminals traponline scam preventionvoter list revision fraudphishing link scammobile access hackGujarati News

Trending news