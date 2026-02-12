Prev
Bharat Bandh : આજે ભારત બંધ, કોણ કરી રહ્યું છે હડતાળ, જાણો શું ખુલ્લું રહેશે અને શું બંધ

Bharat Bandh Today : દેશભરમાં આજે એટલે કે 12 ફેબ્રુઆરીએ ભારત બંધની અસર જોવા મળશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ હડતાળ કોણ કરી રહ્યું છે અને હડતાળના કારણે કઈ સેવાઓને અસર થશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:58 AM IST
  • દેશભરમાં આજે હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે
  • વિવિધ ટ્રેડ યુનિયનો અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા ભારત બંધનું એલાન
  • ભારત બંધની રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ પર સૌથી વધુ અસર થવાની શક્યતા છે

Bharat Bandh Today : દેશભરમાં આજે હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિવિધ ટ્રેડ યુનિયનો અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા ભારત બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. આ બંધનો હેતુ સરકારની નીતિઓ, નવા શ્રમ કાયદાઓ, મોંઘવારી, બેરોજગારી અને ખેડૂત સંબંધિત મુદ્દાઓના વિરોધ કરવાનો છે. ભારત બંધને કારણે અનેક રાજ્યોમાં સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થઈ શકે છે. 

કોણ કરી રહ્યું છે હડતાળ ?

AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SEWA, AIUTUC, AICCTU, LPF અને UTUC સહિત દસ કેન્દ્રીય ટ્રેડ યુનિયનોના સંયુક્ત મંચ દ્વારા ભારત બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચા (SKM), કૃષિ મજૂર સંગઠનો અને વિદ્યાર્થી અને યુવા સંગઠનો પણ તેને સમર્થન આપી રહ્યા છે. 

ટ્રેડ યુનિયનો કહે છે કે સરકારી નીતિઓ કામદારો અને કર્મચારીઓના અધિકારોને નબળી પાડી રહી છે. ફુગાવો સતત વધી રહ્યો છે, જ્યારે વેતન અને નોકરીઓ વધી રહી નથી. ખેડૂત સંગઠનો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ અને લોન માફીની કાનૂની ગેરંટીની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. આ માંગણીઓને લઈને આજે દેશવ્યાપી બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.

શાળા-કોલેજો ચાલુ રહેશે કે બંધ ?

ભારત બંધ માટે શાળાઓ અને કોલેજો બંધ રાખવાનો કોઈ રાષ્ટ્રીય આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો નથી. મોટાભાગના રાજ્યોમાં શાળાઓ અને કોલેજો ખુલ્લી રહી શકે છે. જો કે, જે વિસ્તારોમાં બંધની વધુ અસર છે, ત્યાં સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સુરક્ષા કારણોસર બંધ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. 

બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ?

કેટલાક બેંક કર્મચારી યુનિયનોએ ભારત બંધને ટેકો આપ્યો છે, જેના કારણે જાહેર ક્ષેત્રની બેંક શાખાઓમાં કામગીરી પર અસર પડી શકે છે. કાઉન્ટર સેવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. જોકે, ATM, UPI અને ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે. કોઈ સત્તાવાર બેંક રજા જાહેર કરવામાં આવી નથી. કેટલાક શહેરો અને વિસ્તારોમાં બજારો અને દુકાનો બંધ રહી શકે છે, જ્યારે ઘણી જગ્યાએ દુકાનો આંશિક રીતે ખુલ્લી રહેશે. આવા કિસ્સાઓમાં, જ્યાં સુધી ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળો અને સ્થાનિક વહીવટી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરો.

બસ અને ટ્રેન સેવાને અસર થશે ?

ભારત બંધની રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ પર સૌથી વધુ અસર થવાની શક્યતા છે. ઘણા રાજ્યોમાં બસ, ઓટો અને ટેક્સી સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં રોડ બ્લોક થવાના પણ અહેવાલો છે. રેલ અને હવાઈ સેવાઓ સામાન્ય રીતે ચાલુ રહેશે, પરંતુ મુસાફરોને વિલંબનો અનુભવ થઈ શકે છે. ભારત બંધ દરમિયાન હોસ્પિટલો, એમ્બ્યુલન્સ, મેડિકલ સ્ટોર્સ, પાણી, વીજળી, ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય ઈમરજન્સી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત રહેશે. 

