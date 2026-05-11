/હિમાચલ ફરવા ગયેલા ગુજરાતી પરિવારનું મોત, ભાવનગરના પરિવારની ગાડી ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, 6 ના મોત

Gujarat Tourists Death In Himachal : વેકેશન હોવાથી ભાવનગરનો ફતનાની અને ભોપાણી પરિવાર હિમાચલ પ્રદેશ ફરવા ગયો હતો. આજે સવારે તેમની ગાડી ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી, જેમાં પરિવારના 6 સદસ્યોના મોત નિપજ્યા છે
Himachal Pradesh Road Accident : હિમાચલના મનાલી હાઇવે પર અકસ્માતમાં ગુજરાતના પરિવારને કાળ ભરખી ગયો છે. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં ભાવનગરના સિંધી પરિવારના 6 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. તો ચાર લોકો ઘવાયા છે. પરિવારના તમામ લોકો હિમાચલ ફરવા ગયા હતા, ત્યારે અકસ્માત નડ્યો હતો.
6 મુસાફરોના મોત નિપજ્યા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા-નુરપુર નેશનલ હાઈવે પર આજે સોમવારે સવારે મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, જેમાં ગુજરાતના 6 પ્રવાસીઓના મોત નિપજ્યા છે. તો ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ટાડ મેડિકલ કોલેજ કાંગડામાં રિફર કરાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ પહોંચી હતી.
મૃતકોના નામ :
ઈજાગ્રસ્તોના નામ:
ગાડી ઉંડી ખીણમાં ખાબકી હતી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ઈનોવા ક્રિસ્ટ ગાડીમાં ગુજરાતના મુસાફરો સવાર હતા. આ લોકો મનાલીથી ડેલહાઉસી ફરવા જઈ રહ્યા હતા. અકસ્માત સમયે આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો હતો. ગાડીમાં ડ્રાઈવર સહિત કુલ 10 લોકો સવાર હતા. ત્યારે ગાડી ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી.
ચંબાના એસપી વિજય કુમાર સકલાનએ જણાવ્યું કે, અકસ્માતમાં કુલ છ લોકોના મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે કે ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. પોલીસે તમામ મૃતદેહોને ખીણમાંથી બહાર કાઢીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે.
ગાડીમાં બાળકો સહિત કુલ ૯ લોકો યાત્રામાં સામેલ હતા
આ વિશે માહિતી આપતા સિંધી સેનાના પ્રમુખ કમલેશભાઈ ચંદાણીએ જણાવ્યું કે, ભાવનગરથી મનાલી ફરવા ગયેલ લલિતભાઈ ફતનાની અને તેના પરિવારને હિમાચલ પ્રદેશમાં ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો. મનાલી બેલા જતા સમયે કાંકરિયા તાલુકાના છાબા જિલ્લામાં ૨૮ નંબરના હાઈવે પર તેમનું વાહન ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યું હતું. તેમની ગાડીમાં બાળકો સહિત કુલ ૯ લોકો યાત્રામાં સામેલ હતા. જેમાંથી ૪ લોકોને સલામત રીતે રેસ્ક્યુ કરી નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો છ લોકોના મોત નિપજ્યા છે.
આણંદમાં તારાપુર પાસે અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત
આજનો દિવસ ગોઝારો સાબિત થયો છે. આણંદના તારાપુરના ફતેપુરા નજીક CNG ગેસ સ્ટેશન પાસે ગોઝારા અકસ્માતમાં શ્રમિક પરિવારના 4 લોકો મોત નિપજ્યા છે. ને પાંચ ઘાયલ થયા છે. ઉભેલી ટ્રક પાછળ ધડાકાભેર ટેમ્પો અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં 2 મહિલા, 1 પુરુષ અને 1 પાંચ વર્ષની બાળકીનું મોત નિપજ્યું છે. ઘાયલોને 108 દ્વારા તારાપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. દાહોદ તરફના શ્રમિકો મજૂરી કામ માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક કે માનવ અંગો ચારેતરફ વિખેરાયા હતા. જેનાથી જોનારાને પણ અરેરાટી થઈ ગઈ હતી. અવાર નવાર અહીં અકસ્માતો સર્જાય છે તેમ છતાં હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ પગલા લેતી નછી. કોઈ પણ પ્રકારનો અકસ્માત ઝોનનું સાઈન બોર્ડ નહીં લગાવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. અકસ્માત બાદ તારાપુર પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે.