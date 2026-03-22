મારા માટે તે મરી ગઈ... દીકરીના એક નિર્ણયથી હચમચી ગયા પિતા, જીવિત પુત્રીનો છપાવી દીધો શોક સંદેશ
Bhilwara News: પિતાએ પોતાની જીવિત પુત્રીનો શોક સંદેશ છપાવી દીધો અને આ શોક સંદેશમાં પિતાએ 20 માર્ચ 2026ના સ્વર્ગવાસ દેખાડ્યો છે અને 22 માર્ચે સ્મૃતિ સભાનું આયોજન કર્યું... સમગ્ર પ્રદેશમાં તેની જોરશોરથી ચર્ચા થઈ રહી છે.
રાજસ્થાનના ભીલવાડા જિલ્લાના અમાલ્દા ગામમાં એક વિચિત્ર ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક પિતાએ પોતાની જીવિત દીકરીનો શોક સંદેશ છપાવી દીધો છે. આ શોક સંદેશમાં દીકરીના મૃત્યુની તારીખ 20 માર્ચ 2026 દર્શાવી છે અને 22 માર્ચે સ્મૃતિ બેઠક. પિતાના આ કઠોર નિર્ણયની ચર્ચા ચારેતરફ થઈ રહી છે.
જાણકારી અનુસાર દીકરી આકાંશા કાનાવતે કોઈ બીજા સમાજ સાથે સંબંધ બાંધી લીધો, ત્યારબાદ પોલીસ યુવક અને યુવતીને પોલીસ સ્ટેશન લાવી હતી. જ્યાં પરિવારજનોએ પુત્રીને મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ દીકરીએ યુવક સાથે જવાની વાત કરી હતી. પુત્રીની આ વાતથી નારાજ પિતાએ તેનો શોક સંદેશ છપાવી દીધો.
દીકરીના સમાજ વિરોધી નિર્ણયથી તૂટી ચુકેલા પિતા દેવેન્દ્ર સિંહ કાનાવતે પોતાની જીવિત પુત્રી આકાંક્ષાને મૃત માની તેનો શોક સંદેશ છપાવી દીધો છે. ક્ષેત્રમાં તે ચર્ચાનો વિષય છે કે એક સ્વાભિમાની પિતાએ સમાજને ખાતર પોતાના સંતાન તરફથી મોહ ભંગ કરી લીધો.
संस्कारों की बलिहारी: जिस लाडली को पढ़ाया-लिखाया, उसने तोड़ी कुल की मर्यादा;
आहत पिता ने 'जीते जी' किया बेटी का त्याग, छपवाया शोक संदेश
एक पिता के लिए उसकी बेटी ही संसार होती है, लेकिन जब वही लाडली परिवार के मान-सम्मान और कुल की मर्यादा को सरेआम नीलाम कर दे, तो एक पिता की… pic.twitter.com/9vMMSKSQrz
— Manju (@cop_manjumeena) March 21, 2026
પિતાની વાત પુત્રીએ ઠુકરાવી
દેવેન્દ્ર સિંહ કાનાવતે પોતાની પુત્રી આકાંક્ષા (27) ને મોટા સપનાઓ સાથે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જયપુર મોકલી હતી. પિતાને આશા હતી કે દીકરી અભ્યાસ કરી પોતાના કુળનું નામ રોશન કરશે. પરંતુ આકાંક્ષાએ પરિવારની ઈચ્છા વિરુદ્ધ અન્ય સમાજના યુવક સાથે સંબંધ બાંધી લીધો. પોલીસ દ્વારા શોધી કાઢ્યા બાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પિતાએ પોતાની લાડલીને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ઘરે પરત ફરવા અનેક વિનંતી કરી. પરંતુ આકાંક્ષાએ તે યુવક સાથે જવાનો નિર્ણય કર્યો. પુત્રીના આ નિર્ણયથી નિરાશ થયેલા પિતાએ આ કઠોર નિર્ણય લેવો પડ્યો છે.
શોક સંદેશમાં જોવા મળી પિતાની પડી
દીકરીની વલણથી નારાજ થયેલા પિતાએ તેનો હંમેશા માટે ત્યાગ કર્યો છે. છપાવેલા શોક સંદેશમાં આકાંક્ષાના ફોટોની સાથે 20 માર્ચ 2026ના તેનો સ્વર્ગવાસ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં 22 માર્ચે સ્મૃતિ સભા અને 31 માર્ચે બ્રહ્મભોજનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કાર્ડની નીચે શોકગ્રસ્ત પિતા દેવેન્દ્ર સિંહ બ્લોક કોંગ્રેસ જહાજપુર સહિત પરિવારના નામ પણ લખાવ્યા છે. પિતાનું આ પગલું તે સંતાનો માટે સંદેશ માનવામાં આવી રહ્યું છે જે માતા-પિતાના ત્યાગ અને સામાજિક મર્યાદાને છોડી પોતાનો માર્ગ પસંદ કરે છે.
શક્કરગઢના પોલીસ અધિકારી પૂરણમલ મીણાએ જણાવ્યું કે યુવતી વયસ્ક છે. પરિવારે સમજાવવાનો ખુબ પ્રયાસ કર્યો પરંતુ યુવતી માની નહીં અને તેણે યુવક સાથે જવાની માંગ કરી. યુવતી તરફથી પોલીસ સુરક્ષા પણ માંગવામાં આવી છે.
